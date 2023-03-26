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Как русские летчики оскорбили Белый дом и почему украинский летчик носит шлем фашиста

Как русские летчики оскорбили Белый дом и почему украинский летчик носит шлем фашиста - 26.03.2023 Украина.ру

Как русские летчики оскорбили Белый дом и почему украинский летчик носит шлем фашиста

Настоящую истерику вызвало в США награждение орденами Мужества русских лётчиков, Василия Вавилова и Сергея Попова, которые в марте осуществили "посадку" американского беспилотника в Чёрное море.

2023-03-26T12:47

2023-03-26T12:47

2023-03-26T17:01

эксклюзив

бпла

герань

елена зеленская

летчики

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Истерика КирбиДействия наших пилотов американцы назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными". А их награждение вообще восприняли как оскорбление.Представитель Белого дома Джон Кирби заявил:Беспилотник, по словам Кирби, выполнял "рутинные операции".Как аккуратно сказано, даже какой-то убаюкивающий оборот.Не военный самолёт, а просто какое-то "имущество". Стоимость "Рипера", кстати, действительно не маленькая, но и не сверхъестественная - 50 - 55 миллионов долларов.Он якобы не шпионил и не наводил морские дроны на бухту Севастополя, а воздушные беспилотники - на Джанкой. А "выполнял рутинные операции".Беспилотник шёл с выключенными транспондерами, без опознавательных знаков. Направление - на границы России.Наглым и оскорбительным было поведение дрона-шпиона и наводчика. А действия наших лётчиков можно назвать не просто корректными. Это был высший пилотаж, ювелирная работа.Боевое вооружение не применяли, с аппаратом в контакт не вступали.Манёвры русских летчиков привели к тому, что оператор решил "потерять" Рипер самостоятельно.Зачем оператор утопил свой беспилотник? Возможно, "американское имущество" свалилось в "штопор"?Именно действия оператора многие эксперты оценивают как непрофессиональные. Три захода сделали наши лётчики, облетев "Рипер", но тот продолжал своё движение, не меняя курс и не включая опознавательные знаки.Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Кирби: "держите себя в руках". И пообещала, что "впереди у вас немало гораздо более трудных моментов".И вот что ещё сказал Джон Кирби:"Я не знаю ни одной армии, ни одного военно-воздушного флота в мире, который наградил бы пилота за столкновение с беспилотником". Но как же. Постойте. Ведь это было совсем недавно.Именно произошло столкновение с беспилотником (которого как раз не допустили русские лётчики), и соответствующее награждение.Бой с "Геранью"В конце 2022 года президент Украины Зеленский наградил лётчика Вадима Ворошилова. Пилот получил звание героя Украины.Да, он отвёл свой падающий самолёт от населённого пункта в Винницкой области.Но причина этого: он был "охотником за беспилотниками", и потерял свой самолёт после неравного боя с БПЛА "Герань - 2".Пилот, которого стали уже называть "призрак Винницы", сбил беспилотник иранского производства - "шахид".И ценой сбития беспилотника (стоимость около 20 тысяч долларов) потерял боевую машину МИГ - 29 (стоимость 22 - 25 миллионов долларов).К счастью, обошлось без человеческих жертв. Сам пилот катапультировался.В лучших традициях "жизни в стиле селфи" Ворошилов сразу же после приземления сам сделал снимок своего окровавленного лица в шлеме и выложил фото в Инстаграм.*Вот вам прецедент.Сбил беспилотник. Был награждён высшей наградой Украины.Что не так, Джон Кирби?Самолёт есть. Пилот, который столкнулся с беспилотником, есть. Награда присутствует. Страну вы очень хорошо знаете.- Но для вас это совсем другое?Позывной "Карайя"Но героическая история про неравный бой МИГ - 29 и "Герань - 2" имеет неожиданное продолжение.Выяснилась любопытная деталь. На шлеме пилота написано "Карайя". Это немецкое слово, в переводе означает "любимая".Интересно, почему парень родом из Краматорска, окончивший училище в Харькове, написал на шлеме немецкое слово?Это был позывной его кумира - пилота нацистской Германии, Эриха Хартмана.Эрих Хартман считается самым результативным пилотом в истории военной авиации. Он сбил 352 самолёта. Это были в основном советские самолёты (хотя было на его счету и несколько американских). Хартмана называли "чёрным дьяволом Украины".Количество сбитых им самолётов настолько невероятно, что оно даже ставится под сомнение. Но он, безусловно, был асом фашистского люфтваффе.Украинский пилот сообщил, что позывной любимого лётчика Гитлера он написал на своём шлеме "с юмористическими целями"."Русские называют нас фашистами, и я решил написать на шлеме в шутку позывной Хартмана".Может, украинский пилот потерял разум после столкновения с беспилотником? Но это произошло гораздо раньше."Шутки" с фашистской символикой на Украине очень популярны. И не будет ничего удивительного, если однажды украинский пилот "в шутку" нарисует свастику на крыльях своего самолёта. Вот увидите, недалёк этот день.Жалко только советский МИГ.Банки с помидорами!Кстати, на Украине есть и более дешёвый способ борьбы с беспилотниками. Его в очередной раз озвучила Елена Зеленская. Банка с помидорами.Опять "бабушка с балкона сбила дрон банкой помидоров". Опять!Год прошел с появления россказней про эту "бабушку с банкой". Но Елена Зеленская, в присутствии Хиллари Клинтон, опять рассказывает эту байку, в марте 2023, в передаче на американском телевидении.Все одобрительно смеются, и Хиллари Клинтон, и ведущая Мика Бжезинская, дочь Збигнева.Одобряем! Давай, Олена, не останавливайся. Что вы там ещё придумали с мужем?Такое впечатление, что "Квартал 95" теперь гастролирует в США. Шутки, правда, не смешные. Ну, они и раньше особым интеллектом не отличались.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, бпла, герань, елена зеленская, летчики