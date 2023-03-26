https://ukraina.ru/20230326/1044728033.html

Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУ

Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУ - 26.03.2023 Украина.ру

Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУ

Житель города Гуляйполе в контролируемом киевским режимом части Запорожской области дал отпор пытавшимся избить его военным киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости 26 марта председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов

2023-03-26T12:04

2023-03-26T12:04

2023-03-26T12:04

новости

спецоперация

владимир рогов

запорожская область

потери всу

инцидент

гуляйполе

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При этом, по его словам, киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, но одновременно обвиняют жителя в пророссийских взглядах.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области; остальная часть, включая Запорожье, остаётся под контролем ВСУ.

https://ukraina.ru/20230118/1042700641.html

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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская область, потери всу, инцидент, гуляйполе