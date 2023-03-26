Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУ
Житель города Гуляйполе в контролируемом киевским режимом части Запорожской области дал отпор пытавшимся избить его военным киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости 26 марта председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов
При этом, по его словам, киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, но одновременно обвиняют жителя в пророссийских взглядах.
В Гуляйполе местный житель устроил самосуд над украинскими военными. Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области; остальная часть, включая Запорожье, остаётся под контролем ВСУ.
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