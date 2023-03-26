Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУ - 26.03.2023 Украина.ру
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Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУ
Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУ - 26.03.2023 Украина.ру
Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУ
Житель города Гуляйполе в контролируемом киевским режимом части Запорожской области дал отпор пытавшимся избить его военным киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости 26 марта председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов
2023-03-26T12:04
2023-03-26T12:04
новости
спецоперация
владимир рогов
запорожская область
потери всу
инцидент
гуляйполе
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При этом, по его словам, киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, но одновременно обвиняют жителя в пророссийских взглядах.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области; остальная часть, включая Запорожье, остаётся под контролем ВСУ.
https://ukraina.ru/20230118/1042700641.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская область, потери всу, инцидент, гуляйполе
Новости, Спецоперация, Владимир Рогов, Запорожская область, потери ВСУ, инцидент, Гуляйполе

Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУ

12:04 26.03.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Житель города Гуляйполе в контролируемом киевским режимом части Запорожской области дал отпор пытавшимся избить его военным киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости 26 марта председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов
При этом, по его словам, киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, но одновременно обвиняют жителя в пророссийских взглядах.

В Гуляйполе местный житель устроил самосуд над украинскими военными. Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области; остальная часть, включая Запорожье, остаётся под контролем ВСУ.
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"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара Одним из возможных направлений российского наступления после освобождения Соледара и Артёмовска (Бахмута) является расположенный в 40 километрах к западу от них Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
 
НовостиСпецоперацияВладимир РоговЗапорожская областьпотери ВСУинцидентГуляйполе
 
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