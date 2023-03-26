https://ukraina.ru/20230326/1044727659.html

В Германии рассказали, зачем Бербок ездила на Кавказ и на Балканы

В Германии рассказали, зачем Бербок ездила на Кавказ и на Балканы - 26.03.2023 Украина.ру

В Германии рассказали, зачем Бербок ездила на Кавказ и на Балканы

Основными темами визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию стали ограничение российского влияния и подкрепление европейских амбиций. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 марта на сайте немецкого телеканала Das Erste

2023-03-26T11:30

2023-03-26T11:30

2023-03-26T11:30

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В статье утверждается, что если процесс вступления этих стран в ЕС застопорится, то это будет означать, что "Россия и дальше сможет неограниченно расширять свое влияние в этих регионах".Северная Македония находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 2005 года, но конкретная дата вступления страны в Евросоюз не определена до сих пор. Грузии в 2022 году были предоставлены опросные листы ЕС, которые необходимы для предоставления стране статуса кандита.

https://ukraina.ru/20230316/1044383448.html

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2023

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новости, анналена бербок, германия, сми, грузия, македония, ес