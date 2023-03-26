В Германии рассказали, зачем Бербок ездила на Кавказ и на Балканы
Основными темами визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию стали ограничение российского влияния и подкрепление европейских амбиций. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 марта на сайте немецкого телеканала Das Erste
В статье утверждается, что если процесс вступления этих стран в ЕС застопорится, то это будет означать, что "Россия и дальше сможет неограниченно расширять свое влияние в этих регионах".
Посыл Бербок как в Северной Македонии, так и в Грузии, был достаточно ясен: обеим странам нужно провести необходимые реформы — и тогда путь к вступлению в ЕС будет открыт"
Северная Македония находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 2005 года, но конкретная дата вступления страны в Евросоюз не определена до сих пор. Грузии в 2022 году были предоставлены опросные листы ЕС, которые необходимы для предоставления стране статуса кандита.
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