https://ukraina.ru/20230326/1044723864.html

Артем Шарлай: В Запорожской области сектанты, поддержанные и подготовленные Западом, готовили теракты

Артем Шарлай: В Запорожской области сектанты, поддержанные и подготовленные Западом, готовили теракты - 26.03.2023 Украина.ру

Артем Шарлай: В Запорожской области сектанты, поддержанные и подготовленные Западом, готовили теракты

Начальник отдела по работе с религиозными организациями Запорожской ВГА Артем Шарлай рассказал Украина.ру о религиозной ситуации в Запорожье и о том, как сектанты помогают украинским спецслужбам совершать диверсии против российской армии

2023-03-26T13:45

2023-03-26T13:45

2023-03-26T13:50

артем шарлай

интервью

спецоперация

упц мп

пцу

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- Артем, в чем важность вашего отдела в Запорожской военно-гражданской администрации, если было принято решение о его создании сразу через несколько месяцев после того, как российская армия взяла под контроль Запорожскую область?- Тут ситуация такая. Когда мы только зашли в город, основным ядром антироссийских выступлений, протестов, массовых беспорядков были именно адепты целого ряда неохаризматических сект. Кстати, многие их представители были корректировщиками.Запад провел очень качественную работу на протяжении последних тридцати лет: люди были убеждены в том, что мы враги, и в том, что только Запад является опорой и светом в окошке.Кроме того, у этих сектах очень четкая и жесточайшая дисциплина, она выстроена с помощью манипулятивных технологией. Пастор говорит – прихожане выполняют безоговорочно.Сейчас благодаря тому, что ряд этих сект закрыт, сектанты не могут собираться большими группами. Военное положение это тоже не позволяет. В результате ослабевают манипуляции, люди начинают думать самостоятельно.Пока они были постоянно под манипулятивным воздействием пастора, то находились на коротком поводке. Их использовали очень грамотно. В области было порядка шести тысяч сектантов, из них несколько сот человек активно участвовало в различных массовых беспорядках и выступлениях.Ряд этих людей, у кого окна выходили на аэродром корректировали удары противника по нему и по складам. Запад подготовил с помощью религиозных организаций определенный мобрезерв для ведения войны против России.Ряд этих людей были потом замечены в связях с ВСУшниками и с диверсантами.Крупнейшей сектой в области было "Новое поколение", она признана нежелательной в Российской Федерации.На территории этой секты были обнаружены боеприпасы, взрывчатые вещества, детонирующие устройства и средства радиоперехвата и радиосвязи.Это очень профессиональный уровень. В доме у пастора этой секты были найдены боеприпасы.- Пастора?- У пастора этой же секты – Виктора Сергеева – были найдены боеприпасы, взрывчатые вещества. Человек помимо "духовных" функций выполнял еще и задания, связанные с диверсионной деятельностью.- Откуда он получал эти задания?- Он имел помимо украинского, еще и американское гражданство.- Он от ЦРУ получал задания или откуда? Вы это хотите сказать?- Напрямую я не знаю от кого он конкретно получал. Я не допрашивал ни его, ни его кураторов. В целом можно проследить откуда, человек с американским гражданством вряд ли бы получал задания из Москвы.- Секта "Новое поколение" какие диверсионные акты совершала?- Диверсионные акты она не успела совершить благодаря грамотным действиям наших силовиков. Они предотвратили противоправные действия – использование взрывчатых веществ.- А сектанты-корректировщики… Установлена их связь с украинской разведкой?- Они через пастора и управленческий актив секты взаимодействовали. Они напрямую не взаимодействовали. В Запорожской области есть священники, которые взаимодействовали с СБУ, даже православные священники из УПЦ МП.- Вы можете еще назвать еще секты кроме "Нового поколения"?- Еще "Слово жизни". Пастор этой секты три недели скрывался "по огородам" после нашего захода. Это февраль-март 2022 года, погода не летняя. Не вспомню, как его зовут. Секта закрыта уже.Но что интересно – у этого пастора, когда его задержали, было три американских паспорта: из них два на одно имя, третий - на другое, и все паспорта подлинные, не подделки. То есть, человек был на задании.С ними поступили милостиво: позволили покинуть территорию. Это показывает, как можно использовать религиозные организации и в военной, и в политической деятельности, и в той же диверсионной. Поэтому тут все достаточно серьезно.Такая же неохаризматическая организация "Вефиль". Это из Библии слово, библейский термин такой, харизматы и "Свидетели Иеговы" (деятельность этой секты запрещена на территории РФ) любят его использовать (это название города древнего Израиля - Бейт-Эль, в переводе с иврита "Город Бога", он существует и сейчас – прим.)В этой секте также было обнаружено большое количество боеприпасов, взрывчатые вещества, средства инициации. Такой джентльменский набор. Она тоже находится в процессе закрытия - уже документы поданы на закрытие.Еще проявили себя на этом же поприще представители УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь). В их монастыре в Бердянске тоже были обнаружены мины, боеприпасы, пистолеты. То есть, люди занимались совершенно не духовной деятельностью.- УГКЦ – это же галицкая церковь. А что, очень много галичан в Бердянске?- Нет. И в Мелитополе, и в Бердянске эти организации создавались. Опорой были приехавшие галичане, но их не так много. Здесь приходы небольшие, но при этом достаточно мощное финансирование заводилось с Запада.Священники проходили обучение в Словакии и в Польше. Часто это были приехавшие оттуда священники. Это инструмент католической экспансии.У них было найдено достаточно экстремистских материалов. Две мелитопольских общины УГКЦ в декабре 2021 года (буквально за два месяца до нашего захода на территорию) являлись соорганизаторами такого фестиваля как "Донцов-фест".Дмитро Донцов – это идеолог и создатель украинского интегрального национализма.По сути, он адаптировал австрийскую разработку украинского национализма под совершенно этнически чужеродных людей. Они с помощью его разработки могли теперь становиться украинскими националистами.В честь такого человека украинская греко-католическая церковь устраивала вместе с целым рядом экстремистских организаций свои националистических фестивали. Это по Мелитополю.Мы нашли достаточно большое количество их плакатов, которые они не успели расклеить или не стали расклеивать, пачка лежала. Литература. Это книжка 1990 года выпуска, на обложке которой в состав Украины включены земли Воронежской и Ростовской областей, Краснодарского края, Брестской области Белоруссии.Это очень напоминает те карты, которые находили наши русские офицеры у пленных австрийских и германских офицеров во время Первой Мировой войны, когда планировалось создать вассальное государство Украина под протекторатом Австро-Венгрии. За век практически ничего не поменялось, планы все те же.- Когда обнаруживали взрывчатку у них, как они объясняли, для чего религиозным организациям это?- Особенно никак не объясняли. Харизматы к этому времени уже выехали с территорий, священники УГКЦ тоже не утруждали себя объяснениями. Рассказывали, что это не их, они тут не при чем, а потом просто срывались на русофобию.Люди понимают, что их бить и убивать никто не будет. С ними будут действовать в рамках закона. Скорее всего их отпустят. Поэтому они себя достаточно спокойно чувствуют - они не боятся.Скажем так, попасть под стражу у нас – это совершенно не то же самое, что попасть в украинский плен, и они это знают хорошо. Они знают, что здесь с ними будут обращаться нормально, по закону, поэтому и не боятся.- Правильно я понимаю, что украинские протестные акции, которые были в Бердянске или Мелитополе…- В Мелитополе, это март прошлого года.- Туда вышли люди, которые принадлежали к этим сектам?- Сектанты явились ядром и организующим звеном. Именно вокруг этих сект собирались остальные проукраински настроенные, радикально настроенные активисты.Эти проукраинские акции не были массовыми. Речь идет о нескольких сотнях людей. Создавали картинку для СМИ - человек двести. Это были не тысячи людей. Большинство мелитопольчан сохраняло здравомыслие. Они понимали, зачем это все устраивают неохаризматические секты.Это сектантское ядро митингов ходило, выкрикивало неприличные кричалки, их не беспокоило, что дети это слышат. Украинство – это постепенная деградация русского человека.Что меня еще поразило, когда мы спустя восемь лет вернулись в родной запорожский край – это какое-то засилие мата. Говорят, что в России много матерятся, но все-таки не настолько много, как было здесь.Причем сейчас я могу констатировать – уже год под контролем России находится территория, люди стали говорить более прилично и пристойно. Нет этой пропаганды ненависти, нет целенаправленной деятельности по введению в деградацию человека, и люди стали более культурно себя вести, более сдержано.- Есть же на территории Запорожской области общины порошенковско-варфоломеевской ПЦУ? Что с Украинской Православной церковью Московского патриархата. Поддерживает ли она нас или нет?- По поводу ПЦУ – большинство священников выехало практически сразу, храмы стоят пустые. Тут было два-три десятка приходов. В основном в городах.Их УПЦ Московского патриархата не занимает в связи с тем, что православные владыки на той стороне. Владыка Запорожский и Мелитопольский - в Запорожье. Митрополит Бердянский и Приморский на своей территории тоже пока эти храмы не занимает.В деревнях часто священников не хватает, даже в существующих храмах УПЦ Московского патриархата. У нас настроение среди верующих УПЦ МП в основном за Россию. Прежде всего, священство понимает, что Россия это, по сути, единственная защитница традиционных христианских ценностей.Запад уже давно погряз в содомии и где-то даже в сатанизме. Украина служит Западу несмотря на то, что это убийственно для ее населения, но руководству Украины плевать на население.Поэтому оно служит своим хозяевам на Западе, служит Евросодому, сатанистам. Поэтому священство в большинстве своем, опять же подчеркиваю, в большинстве своем, поддерживает скорейший переход в состав… в прямое управление РПЦ.Это позволит выстраивать нормально церковную жизнь, не оглядываться больше на указания из Киева. Священники хотят этого.Есть среди них и те, кто в прошлом был завербован СБУ. Мы же все понимаем, что священником становится человек, пришедший из мира, из общества, в котором он жил.Также среди священства есть несознательные люди, для которых национализм или связи с их бывшими светскими спонсорами, где-то может быть, связи со спецслужбами Украины – выше, чем Христос.И они, по сути, служат не Христу, а нации и мове. Помните у Порошенко: "Нация, мова, вера"? Они, по сути, остались в этой порошенковской реальности.Таких, к счастью, немного, но они есть. Мы с ними достаточно милостиво обходимся - их никто не давит. Но этим людям придется сделать свой выбор: либо они откажутся от своих заблуждений, либо некоторым из них, кто ставит киевский режим выше Христа, лучше бы тогда уехать на территорию Украины. Мы ведь тоже не будем держать их. Зачем?Если человек не хочет с нами жить нормально, если он, являясь православным священником, не хочет служить Христу, а хочет служить режиму Зеленского– пусть он туда и едет.- Я правильно вас понял, что среди священников Московского патриархата были и те священники, которые не поддержали освобождение Запорожья?- Да. По Мелитополю три таких явных, есть и в Энергодаре такие. Это, прежде всего, Запорожская и Мелитопольская епархия, владыка находится в Запорожье, на территории, подконтрольной киевскому режиму. В значительной части священники равняются на него, но в большей степени на сам киевский режим.Есть два священника, которые вывезли свои семьи на Украину, а потом сюда ввернулись. Мы не понимаем, они вернулись с заданием или вернулись служить. Если вы не хотите здесь жить – пожалуйста, вы можете служить на территории подконтрольной Украине. Но они захотели - вернулись.- Они же Московского патриархата, какие у них аргументы против России? Почему, если против, не перешли в ПЦУ?- Во-первых, у них здесь приходы. Я тех священников, которые поддерживают киевский режим уже не могу воспринимать как людей верующих.Они видят, что на Западе идет легализация тех вещей, которые всегда назывались "вавилонской блудницей", "содомией", то, что противоречит христианской вере как таковой. Но при этом они поддерживают это, для них есть вещи выше, чем Христос.Тут мы рассматриваем их мотивацию с точки зрения того, что, может быть, это их возвращение - задание спецслужб Украины. Я не исключаю такого. Может быть и такой вариант: они на подконтрольной территории Украины не устроились, а здесь остался приход. Они вернулись сюда, потому что опять же, здесь у них были доходы.Если бы эти священники были верующими людьми, они бы не поддерживали киевский режим, опять же, в силу вышеописанных причин.Был один такой священник, который вернулся с Украины. Ему прихожане собрали на храм пожертвование в рублях. Он говорит "уберите от меня эту гадость, поменяйте их на гривны или доллары", поменяли ему, он взял. Это не бессеребренничество, это именно русофобия.- Харизматы, все, кто был недоволен российской властью, уже покинули Запорожскую область, и если покинули, то как это отразилось на ситуации на этой территории?- Частично. Часть из них покинула, наиболее одиозная часть, а часть осталась на месте. Они не поддерживают нас, потому что у них центры влияния на Западе, центры финансирования на Западе.Ряд этих сект начинали свою деятельность еще в конце восьмидесятых - начале девяностых годов на западные вливания. Тут были вложены миллионы долларов в некоторые секты.Поэтому это такая долгосрочная инвестиция западных харизматических организаций и спецслужб США, которые здесь формировали свою группу влияния.Лидеры таких наиболее одиозных сект уже покинули нашу территорию, пасторы тех организаций, которые поменьше, менее заметны, остаются на территории.Повлияло положительно то, что выехали наиболее одиозные. Стало спокойнее. Во-вторых – меньше пасторов, соответственно, меньше возможность у актива секты воссоздавать то манипулятивное воздействие на своих прихожан, которое они обычно воспроизводили на службах, на том, что они называли службами.Особенность харизматических организаций в том, что если это воздействие снимается с адепта, то через какое-то время перестают действовать те манипулятивные установки. Член секты постепенно начинает думать самостоятельно.В этом, конечно, большая польза для этих людей. По сути, они получили свободу мысли. Их пастор время от времени проводил эти манипулятивные настройки, и они шли как по накатанной.Сейчас сектанты, с одной стороны, получили возможность – что для нас ценно - мыслить самостоятельно. С другой стороны, понятно, что для сектантов это дискомфорт. Когда они находились в секте, для них все было понятно, определено и четко. Тут им пришлось самим разбираться в жизни, давать оценки тем или иным событиям, и часто эти оценки у них не сходились с тем, чему учит пастор. Однако люди уже начали мыслить самостоятельно. Несомненно, это благо.- А что с мусульманами, буддистами и иудеями?- Была иудейская община, но они из-за чего-то не поладили с раввином - он уехал от них, а община стала сдавать здания, выделенные для культовых нужд, под офисы. Это еще при Украине было.Сейчас постепенно - это уже другой отдел, он занимается национальными вопросами - нами выстраивается нормальная жизнь национальных общин, чтобы они могли жить по законам Российской Федерации, чтобы осуществляли свою культурную и просветительскую деятельность. Постепенно все входит в нормальное русло.По поводу мусульман – здесь регион компактного проживания крымских татар, юг Запорожской области. Здесь есть крымские татары, которые жили здесь исторически, есть крымские татары, которые заехали сюда из Крыма в 2014 году, не пожелав жить в русском Крыму. Прежде всего, это Геническ, во вторую очередь Мелитополь.После начала СВО они в значительной степени выехали отсюда на территорию, подконтрольную Украине, но здесь остались, в том числе и религиозные общины, часть имамов нам вполне лояльны, часть все-таки видно по ним, что радикально настроены."Хизб-ут-тахрир" выехали, остались люди, которые не первые роли играли в них, но определенным образом взаимодействовали, были связаны.- И как вообще? Много их?- По поводу татар – там есть лояльные люди, мы с ними выстраиваем нормальные рабочие отношения. Есть те, кто националистически настроен, большинство таковых выехало на территорию, подконтрольную Украине.Поэтому сейчас мы постепенно нормализуем религиозную жизнь, в том числе и мусульманских общин.- А "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)?- Управленческий актив, старейшины "Свидетелей Иеговы" были централизовано вывезены в самом начале СВО на территорию, подконтрольную Украине.Здесь в основном остались только прихожане. Есть изредка "пионеры" или кто-то из старейшин, но большинство управленческого актива было вывезено централизовано.

https://ukraina.ru/20230324/1044698028.html

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Александр Чаленко

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артем шарлай, интервью, спецоперация, упц мп, пцу