https://ukraina.ru/20230325/1044725738.html
Как Россия душит БПЛА врага и сильнее ли кадровые военные мобилизованных - Марочко
Как Россия душит БПЛА врага и сильнее ли кадровые военные мобилизованных - Марочко - 25.03.2023 Украина.ру
Как Россия душит БПЛА врага и сильнее ли кадровые военные мобилизованных - Марочко
Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на разных направлениях фронта и о том, к чему нужно готовиться России
2023-03-25T18:07
2023-03-25T18:07
2023-03-25T18:07
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00:25 – Кем себя считает Андрей Марочко?02:10 – Обстановка на луганском направлении: в какой степени на нее влияет ситуация, складывающаяся на других участках фронта?06:55 – Как бороться с мобильными станциями радиоэлектронной борьбы у ВСУ?09:40 – Деблокирующий удар в Артёмовске: нужно ли России спешить?11:25 - Станет ли битва за Артемовск сражением, которое решит исход СВО?13:15 – Настроения ополченцев и действия ВС РФ;19:15 - Что российские военные понимают под "денацификацией" и "демилитаризацией" Украины?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новости, алексей марочко, андрей марочко, россия, сво, всу, артемовск, видео
Видео, Новости, Алексей Марочко, Андрей Марочко, Россия, СВО, ВСУ, Артемовск
Как Россия душит БПЛА врага и сильнее ли кадровые военные мобилизованных - Марочко
Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на разных направлениях фронта и о том, к чему нужно готовиться России
00:25
– Кем себя считает Андрей Марочко?02:10
– Обстановка на луганском направлении: в какой степени на нее влияет ситуация, складывающаяся на других участках фронта?06:55
– Как бороться с мобильными станциями радиоэлектронной борьбы у ВСУ?09:40
– Деблокирующий удар в Артёмовске: нужно ли России спешить?11:25
- Станет ли битва за Артемовск сражением, которое решит исход СВО?13:15
– Настроения ополченцев и действия ВС РФ;19:15
- Что российские военные понимают под "денацификацией" и "демилитаризацией" Украины?