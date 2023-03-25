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Как Россия душит БПЛА врага и сильнее ли кадровые военные мобилизованных - Марочко

Как Россия душит БПЛА врага и сильнее ли кадровые военные мобилизованных - Марочко - 25.03.2023 Украина.ру

Как Россия душит БПЛА врага и сильнее ли кадровые военные мобилизованных - Марочко

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на разных направлениях фронта и о том, к чему нужно готовиться России

2023-03-25T18:07

2023-03-25T18:07

2023-03-25T18:07

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00:25 – Кем себя считает Андрей Марочко?02:10 – Обстановка на луганском направлении: в какой степени на нее влияет ситуация, складывающаяся на других участках фронта?06:55 – Как бороться с мобильными станциями радиоэлектронной борьбы у ВСУ?09:40 – Деблокирующий удар в Артёмовске: нужно ли России спешить?11:25 - Станет ли битва за Артемовск сражением, которое решит исход СВО?13:15 – Настроения ополченцев и действия ВС РФ;19:15 - Что российские военные понимают под "денацификацией" и "демилитаризацией" Украины?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, алексей марочко, андрей марочко, россия, сво, всу, артемовск, видео