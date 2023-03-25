https://ukraina.ru/20230325/1044725238.html
Не Россия: премьер Польши назвал страну, ответственную за поражения Украины
Не Россия: премьер Польши назвал страну, ответственную за поражения Украины - 25.03.2023 Украина.ру
Не Россия: премьер Польши назвал страну, ответственную за поражения Украины
Германия обязана более активно помогать нынешнему украинскому режиму, так как имеет для этого все возможности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью американскому изданию Politico
2023-03-25T17:04
2023-03-25T17:04
2023-03-25T17:04
польша
германия
украина
новости
поражение
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев получает меньше оружия, чем ему необходимо и посетовал на отсутствие политической воли, необходимой для таких поставок. Власти Германии в свою очередь отмечали, что практически исчерпали свои запасы вооружений в ходе украинского конфликта."Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна (Евросоюза) на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное", — сказал польский премьер.Также он обвинил Германию в том, что из-за ее активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики энергетический кризис, поразивший страны Запада после отказа от российского топлива, оказался столь тяжелым."Они несут ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке", — заявил Моравецкий.Напомним, нехватка энергоносителей в Европе образовалась после того, как сначала Украина перекрыла одну из ниток транзитного газопровода в ЕС, а потом и США взорвали три нитки «Северных потоков» из четырех, поставив крест на поставках дешевого российского газа в ЕС.Именно на дешевых российских энергоносителях базировалось экономическое благосостояние центральной Европы. После отказа от них практически все энергоемкие производства Евросоюза стали нерентабельными. Как следствие, капитал утекает из ЕС в более стабильную американскую гавань, доходы населения сокращаются, а расходы растут.
https://ukraina.ru/20230324/1044708619.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, германия, украина, новости, поражение
Не Россия: премьер Польши назвал страну, ответственную за поражения Украины
Германия обязана более активно помогать нынешнему украинскому режиму, так как имеет для этого все возможности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью американскому изданию Politico
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев получает меньше оружия, чем ему необходимо и посетовал на отсутствие политической воли, необходимой для таких поставок. Власти Германии в свою очередь отмечали, что практически исчерпали свои запасы вооружений в ходе украинского конфликта.
"Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна (Евросоюза) на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное", — сказал польский премьер.
Также он обвинил Германию в том, что из-за ее активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики энергетический кризис, поразивший страны Запада после отказа от российского топлива, оказался столь тяжелым.
"Они несут ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке", — заявил Моравецкий.
Напомним, нехватка энергоносителей в Европе образовалась после того, как сначала Украина перекрыла одну из ниток транзитного газопровода в ЕС, а потом и США взорвали три нитки «Северных потоков» из четырех, поставив крест на поставках дешевого российского газа в ЕС.
Именно на дешевых российских энергоносителях базировалось экономическое благосостояние центральной Европы. После отказа от них практически все энергоемкие производства Евросоюза стали нерентабельными. Как следствие, капитал утекает из ЕС в более стабильную американскую гавань, доходы населения сокращаются, а расходы растут.