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Украинские суды стали чаще штрафовать украинских военных за пьянство
Украинские суды стали чаще штрафовать украинских военных за пьянство - 25.03.2023 Украина.ру
Украинские суды стали чаще штрафовать украинских военных за пьянство
Количество обвинительных приговоров в отношении украинских военных, пьянствующих на службе, в последнее время выросло, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"
2023-03-25T16:24
2023-03-25T16:24
2023-03-25T16:24
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"В последнее время участились обвинительные приговоры военнослужащим, которые распивали алкоголь во время несения службы. Как правило, суд назначает им стандартный штраф в 17 тысяч гривен (около 35 тысяч рублей)", - сообщило издание в своем Telegram-канале.По его данным, подобные судебные решения в отношении уличенных в пьянстве на службе военных принимались в последнее время судебными органами Закарпатской области и подконтрольных киевскому режиму районов Запорожья и Донецкой Народной Республики.Ранее пленный старшина ВСУ Виталий Катранич рассказал, что украинские военнослужащие нередко отправлялись на боевые задания под воздействием наркотических веществ, в частности, амфетамина, а пьянству предавались в обычное время.В свою очередь пленный боевик неонацистского полка «Азов»* Ренат Алиев сообщил, что в некоторых подразделениях полка доля принимавших наркотики военнослужащих составляла не менее 50 процентов.По его словам, поставки наркотических веществ в пордразделение осуществлял военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" принимали кетамин из аптечек.* деятельность организации запрещена российским судом
https://ukraina.ru/20230202/1043178627.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, пьянство, пьянство
Украинские суды стали чаще штрафовать украинских военных за пьянство
Количество обвинительных приговоров в отношении украинских военных, пьянствующих на службе, в последнее время выросло, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"
"В последнее время участились обвинительные приговоры военнослужащим, которые распивали алкоголь во время несения службы. Как правило, суд назначает им стандартный штраф в 17 тысяч гривен (около 35 тысяч рублей)", - сообщило издание в своем Telegram-канале.
По его данным, подобные судебные решения в отношении уличенных в пьянстве на службе военных принимались в последнее время судебными органами Закарпатской области и подконтрольных киевскому режиму районов Запорожья и Донецкой Народной Республики.
Ранее пленный старшина ВСУ Виталий Катранич рассказал, что украинские военнослужащие нередко отправлялись на боевые задания под воздействием наркотических веществ, в частности, амфетамина, а пьянству предавались в обычное время.
В свою очередь пленный боевик неонацистского полка «Азов»* Ренат Алиев сообщил, что в некоторых подразделениях полка доля принимавших наркотики военнослужащих составляла не менее 50 процентов.
По его словам, поставки наркотических веществ в пордразделение осуществлял военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" принимали кетамин из аптечек.
* деятельность организации запрещена российским судом