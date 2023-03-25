Украинские суды стали чаще штрафовать украинских военных за пьянство - 25.03.2023 Украина.ру
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Украинские суды стали чаще штрафовать украинских военных за пьянство
Украинские суды стали чаще штрафовать украинских военных за пьянство - 25.03.2023 Украина.ру
Украинские суды стали чаще штрафовать украинских военных за пьянство
Количество обвинительных приговоров в отношении украинских военных, пьянствующих на службе, в последнее время выросло, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"
2023-03-25T16:24
2023-03-25T16:24
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пьянство
пьянство
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"В последнее время участились обвинительные приговоры военнослужащим, которые распивали алкоголь во время несения службы. Как правило, суд назначает им стандартный штраф в 17 тысяч гривен (около 35 тысяч рублей)", - сообщило издание в своем Telegram-канале.По его данным, подобные судебные решения в отношении уличенных в пьянстве на службе военных принимались в последнее время судебными органами Закарпатской области и подконтрольных киевскому режиму районов Запорожья и Донецкой Народной Республики.Ранее пленный старшина ВСУ Виталий Катранич рассказал, что украинские военнослужащие нередко отправлялись на боевые задания под воздействием наркотических веществ, в частности, амфетамина, а пьянству предавались в обычное время.В свою очередь пленный боевик неонацистского полка «Азов»* Ренат Алиев сообщил, что в некоторых подразделениях полка доля принимавших наркотики военнослужащих составляла не менее 50 процентов.По его словам, поставки наркотических веществ в пордразделение осуществлял военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" принимали кетамин из аптечек.* деятельность организации запрещена российским судом
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новости, украина, всу, пьянство, пьянство
Новости, Украина, ВСУ, пьянство, пьянство

Украинские суды стали чаще штрафовать украинских военных за пьянство

16:24 25.03.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
Количество обвинительных приговоров в отношении украинских военных, пьянствующих на службе, в последнее время выросло, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"
"В последнее время участились обвинительные приговоры военнослужащим, которые распивали алкоголь во время несения службы. Как правило, суд назначает им стандартный штраф в 17 тысяч гривен (около 35 тысяч рублей)", - сообщило издание в своем Telegram-канале.
По его данным, подобные судебные решения в отношении уличенных в пьянстве на службе военных принимались в последнее время судебными органами Закарпатской области и подконтрольных киевскому режиму районов Запорожья и Донецкой Народной Республики.
Ранее пленный старшина ВСУ Виталий Катранич рассказал, что украинские военнослужащие нередко отправлялись на боевые задания под воздействием наркотических веществ, в частности, амфетамина, а пьянству предавались в обычное время.
В свою очередь пленный боевик неонацистского полка «Азов»* Ренат Алиев сообщил, что в некоторых подразделениях полка доля принимавших наркотики военнослужащих составляла не менее 50 процентов.
По его словам, поставки наркотических веществ в пордразделение осуществлял военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" принимали кетамин из аптечек.
Питейные заведения Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 08:04
ЧВК "Моцарт" потерпела крах на Украине из-за пьянства и стрип-клубов - NYTАмериканская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" потерпела крах на Украине из-за пьянства, финансовых нарушений и посещения киевских стриптиз-клубов. Об этом 1 февраля написал обозреватель New York Times Джеффри Геттлман
* деятельность организации запрещена российским судом
 
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