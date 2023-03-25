"Пренеприятнейшее известие": американский эксперт разрушил надежды Киева на западные вооружения - 25.03.2023 Украина.ру
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"Пренеприятнейшее известие": американский эксперт разрушил надежды Киева на западные вооружения
"Пренеприятнейшее известие": американский эксперт разрушил надежды Киева на западные вооружения - 25.03.2023 Украина.ру
"Пренеприятнейшее известие": американский эксперт разрушил надежды Киева на западные вооружения
Недостаточное количество бронемашин Bradley, отправленных на Украину, ставит крест на планах Киева перейти в контрнаступление, отмечает обозреватель Крис Осборн в статье для американского портала 19FortyFive
2023-03-25T15:53
2023-03-25T15:53
украина
вооружения
запад
новости
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Ранее Владимир Зеленский в интервью японскому изданию «Иомиури» признал, что количество вооружений и боеприпасов, поставляемых антироссийской коалицией киевскому режиму, не позволяет переходить от обороны к более активным действиям, и попросил японские власти нарастить поставки оружия."Прибывающих Bradley просто может не хватить, чтобы украинцы смогли контратаковать", — отмечает Осборн.По его данным, украинские вооруженные силы неспособны захватить какие-либо территории с тем количеством американских БМП, которое они получат, поскольку эта машина расчитана исключительно на незначительные вооруженные столкновения.Эксперт также отмечает, что Bradley могут успешно действовать только на более широкой территории, пригодной для маневров, нежели театр военных действий на Украине, и в координации с более крупными соединениями.Ранее сообщалось, что США отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Также были обещаны бронетранспортеры Stryker и танки Abrams, однако их поставки пока не осуществлялись.
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украина, вооружения, запад, новости
Украина, вооружения, Запад, Новости

"Пренеприятнейшее известие": американский эксперт разрушил надежды Киева на западные вооружения

15:53 25.03.2023
 
© Public domainБМП Bradley
БМП Bradley
© Public domain
Читать в
Недостаточное количество бронемашин Bradley, отправленных на Украину, ставит крест на планах Киева перейти в контрнаступление, отмечает обозреватель Крис Осборн в статье для американского портала 19FortyFive
Ранее Владимир Зеленский в интервью японскому изданию «Иомиури» признал, что количество вооружений и боеприпасов, поставляемых антироссийской коалицией киевскому режиму, не позволяет переходить от обороны к более активным действиям, и попросил японские власти нарастить поставки оружия.
"Прибывающих Bradley просто может не хватить, чтобы украинцы смогли контратаковать", — отмечает Осборн.
По его данным, украинские вооруженные силы неспособны захватить какие-либо территории с тем количеством американских БМП, которое они получат, поскольку эта машина расчитана исключительно на незначительные вооруженные столкновения.
Эксперт также отмечает, что Bradley могут успешно действовать только на более широкой территории, пригодной для маневров, нежели театр военных действий на Украине, и в координации с более крупными соединениями.
Ранее сообщалось, что США отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Также были обещаны бронетранспортеры Stryker и танки Abrams, однако их поставки пока не осуществлялись.
БМП Bradley
11 января, 10:49
Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта
 
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