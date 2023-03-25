Киевский режим соврал о числе иностранных наемников, захотевших воевать за Украину - NYT - 25.03.2023 Украина.ру
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Киевский режим соврал о числе иностранных наемников, захотевших воевать за Украину - NYT
Киевский режим соврал о числе иностранных наемников, захотевших воевать за Украину - NYT - 25.03.2023 Украина.ру
Киевский режим соврал о числе иностранных наемников, захотевших воевать за Украину - NYT
Количество иностранцев, решивших воевать в так называемом "Украинском интернациональном легионе", оказалось в 13 раз меньшим, чем об этом заявляли представители киевского режима, пишет газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
2023-03-25T15:15
2023-03-25T15:15
украина
иностранные наемники
новости
владимир зеленский
new york times
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"Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше. На данный момент в организации состоят около 1,5 тысячи членов", - отмечает NYT.В распоряжении издания оказались внутренние документы подразделения наемников, согласно которым вербовка новых членов практически прекратилась из-за отсутствия желающих.Согласно неофициальным данным, потери украинских военных в зоне СВО превысили 100 тысяч человек. Об этом заявляли как некоторые представители украинского командования, так и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.На фоне высоких потерь киевский режим заявлял о скором контрнаступлении на российские территории, однако 25 марта Владимир Зеленский признал, что сделать это невозможно из-за отстутствия поставок вооружений и боеприпасов странами Запада на Украину.
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украина, иностранные наемники, новости, владимир зеленский, new york times
Украина, иностранные наемники, Новости, Владимир Зеленский, New York Times

Киевский режим соврал о числе иностранных наемников, захотевших воевать за Украину - NYT

15:15 25.03.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Количество иностранцев, решивших воевать в так называемом "Украинском интернациональном легионе", оказалось в 13 раз меньшим, чем об этом заявляли представители киевского режима, пишет газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
"Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше. На данный момент в организации состоят около 1,5 тысячи членов", - отмечает NYT.
В распоряжении издания оказались внутренние документы подразделения наемников, согласно которым вербовка новых членов практически прекратилась из-за отсутствия желающих.
Согласно неофициальным данным, потери украинских военных в зоне СВО превысили 100 тысяч человек. Об этом заявляли как некоторые представители украинского командования, так и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На фоне высоких потерь киевский режим заявлял о скором контрнаступлении на российские территории, однако 25 марта Владимир Зеленский признал, что сделать это невозможно из-за отстутствия поставок вооружений и боеприпасов странами Запада на Украину.
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
23 марта, 12:38
Иностранные наемники в ВСУ: кто они, сколько получают и зачем едут на УкраинуБританская газета Times в одной из своих свежих публикаций рассказала об украинской спецгруппе, которая воюет в тесной координации с ЦРУ. Национальность бойцов не указывается, но так или иначе, прямое иностранное руководство сродни наемничеству. Что движет такими "солдатами удачи" и сколько их сейчас на Украине — в материале Украина.ру
 
Украинаиностранные наемникиНовостиВладимир ЗеленскийNew York Times
 
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