Киевский режим соврал о числе иностранных наемников, захотевших воевать за Украину - NYT
Количество иностранцев, решивших воевать в так называемом "Украинском интернациональном легионе", оказалось в 13 раз меньшим, чем об этом заявляли представители киевского режима, пишет газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
"Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше. На данный момент в организации состоят около 1,5 тысячи членов", - отмечает NYT.
В распоряжении издания оказались внутренние документы подразделения наемников, согласно которым вербовка новых членов практически прекратилась из-за отсутствия желающих.
Согласно неофициальным данным, потери украинских военных в зоне СВО превысили 100 тысяч человек. Об этом заявляли как некоторые представители украинского командования, так и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На фоне высоких потерь киевский режим заявлял о скором контрнаступлении на российские территории, однако 25 марта Владимир Зеленский признал, что сделать это невозможно из-за отстутствия поставок вооружений и боеприпасов странами Запада на Украину.
23 марта, 12:38Иностранные наемники в ВСУ: кто они, сколько получают и зачем едут на УкраинуБританская газета Times в одной из своих свежих публикаций рассказала об украинской спецгруппе, которая воюет в тесной координации с ЦРУ. Национальность бойцов не указывается, но так или иначе, прямое иностранное руководство сродни наемничеству. Что движет такими "солдатами удачи" и сколько их сейчас на Украине — в материале Украина.ру