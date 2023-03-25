Глава Евродипломатии отверг китайский план по Украине, одобрив лишь один пункт - 25.03.2023 Украина.ру
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Глава Евродипломатии отверг китайский план по Украине, одобрив лишь один пункт
Глава Евродипломатии отверг китайский план по Украине, одобрив лишь один пункт - 25.03.2023 Украина.ру
Глава Евродипломатии отверг китайский план по Украине, одобрив лишь один пункт
Пункт о недопустимости применения ядерного оружия, содержащийся в мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине, снижает риски ядерной войны, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель
2023-03-25T14:20
2023-03-25T14:20
китай
украина
план
россия
си цзиньпин
владимир путин
ядерное оружие
новости
жозеп боррель
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Он напомнил, что в ходе визита Си Цзиньпина в Москву был в очередной раз озвучен китайский план по урегулированию конфликта на Украине."Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они дали это понять очень и очень четко", - приводит слова Борреля газета Financial Times.В целом, по его словам, предложенное Пекином решение "не является достаточным", хотя предложение нельзя назвать целиком пророссийским.Власти Китая предложили свой мирный план в феврале. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине.Как следует из статьи лидера КНР Си Цзиньпина, опубликованной в РИА Новости перед визитом в Москву, Китай весьма обеспокоен нарушением логистических цепочек из-за антироссийских санкций, однако понимает, что далее терпеть диктат Запада недопустимо.Президент России Владимир Путин отмечал, что многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, но только тогда, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, украина, план, россия, си цзиньпин, владимир путин, ядерное оружие, новости, жозеп боррель
Китай, Украина, план, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ядерное оружие, Новости, Жозеп Боррель

Глава Евродипломатии отверг китайский план по Украине, одобрив лишь один пункт

14:20 25.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Пункт о недопустимости применения ядерного оружия, содержащийся в мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине, снижает риски ядерной войны, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель
Он напомнил, что в ходе визита Си Цзиньпина в Москву был в очередной раз озвучен китайский план по урегулированию конфликта на Украине.
"Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они дали это понять очень и очень четко", - приводит слова Борреля газета Financial Times.
В целом, по его словам, предложенное Пекином решение "не является достаточным", хотя предложение нельзя назвать целиком пророссийским.
Власти Китая предложили свой мирный план в феврале. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине.
Как следует из статьи лидера КНР Си Цзиньпина, опубликованной в РИА Новости перед визитом в Москву, Китай весьма обеспокоен нарушением логистических цепочек из-за антироссийских санкций, однако понимает, что далее терпеть диктат Запада недопустимо.
Президент России Владимир Путин отмечал, что многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, но только тогда, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Ростислав Ищенко интервью
19 марта, 15:26
Ростислав Ищенко о пользе китайского мирного плана, зерновой сделке и о том, что останется от УкраиныКитаю необходимо освободить России руки, развязать России руки на Западе раньше, чем начнется тайваньский кризис. А Соединенным Штатам необходимо, чтобы руки России на Западе были связаны как можно дольше, считает политолог Ростислав Ищенко
 
КитайУкраинапланРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинЯдерное оружиеНовостиЖозеп Боррель
 
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