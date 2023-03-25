Глава Евродипломатии отверг китайский план по Украине, одобрив лишь один пункт

Ростислав Ищенко о пользе китайского мирного плана, зерновой сделке и о том, что останется от Украины

Китаю необходимо освободить России руки, развязать России руки на Западе раньше, чем начнется тайваньский кризис. А Соединенным Штатам необходимо, чтобы руки России на Западе были связаны как можно дольше, считает политолог Ростислав Ищенко