Российская артиллерия уничтожила польскую САУ и украинскую военную технику - 25.03.2023 Украина.ру
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Российская артиллерия уничтожила польскую САУ и украинскую военную технику
Российская артиллерия уничтожила польскую САУ и украинскую военную технику - 25.03.2023 Украина.ру
Российская артиллерия уничтожила польскую САУ и украинскую военную технику
Российские войска на Северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши вместе с расчетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Ивана Бигму
2023-03-25T12:58
2023-03-25T12:58
украина
сау
польша
новости
гвоздика (гаубица)
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"Огнем реактивной системы залпового огня "Град" вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом", — рассказал он.Также, по его словам, около Белозерки российские бойцы уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, ликвидировав вместе с ней пять военных ВСУ.Кроме того, российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники украинских войск в районе поселка Новорайск в Херсонской области, потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых.В начале ноября российское командование отступило с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, для того, чтобы занять оборону по левому берегу реки.Пришедшие на оставленные ВС РФ территории украинские войска организовали массовые расправы над местным населением, заподозренным в связях с россиянами. Для таких подозрений, к примеру, было достаточно работать в магазине и обслуживать российских солдат.Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
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украина, сау, польша, новости, гвоздика (гаубица)
Украина, САУ, Польша, Новости, Гвоздика (гаубица)

Российская артиллерия уничтожила польскую САУ и украинскую военную технику

12:58 25.03.2023
 
© commons.wikimedia.orgсау Krab
сау Krab - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© commons.wikimedia.org
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Российские войска на Северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши вместе с расчетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Ивана Бигму
"Огнем реактивной системы залпового огня "Град" вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом", — рассказал он.
Также, по его словам, около Белозерки российские бойцы уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, ликвидировав вместе с ней пять военных ВСУ.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Кроме того, российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники украинских войск в районе поселка Новорайск в Херсонской области, потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых.
В начале ноября российское командование отступило с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, для того, чтобы занять оборону по левому берегу реки.
Пришедшие на оставленные ВС РФ территории украинские войска организовали массовые расправы над местным населением, заподозренным в связях с россиянами. Для таких подозрений, к примеру, было достаточно работать в магазине и обслуживать российских солдат.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 07:27
Российские военные учатся истреблять натовские танки — Минобороны РФЭкипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине натовские танки – американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Об этом сообщило Минобороны России
 
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