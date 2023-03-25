https://ukraina.ru/20230325/1044723480.html

Российская артиллерия уничтожила польскую САУ и украинскую военную технику

Российская артиллерия уничтожила польскую САУ и украинскую военную технику - 25.03.2023 Украина.ру

Российская артиллерия уничтожила польскую САУ и украинскую военную технику

Российские войска на Северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши вместе с расчетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Ивана Бигму

2023-03-25T12:58

2023-03-25T12:58

2023-03-25T12:58

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гвоздика (гаубица)

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"Огнем реактивной системы залпового огня "Град" вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом", — рассказал он.Также, по его словам, около Белозерки российские бойцы уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, ликвидировав вместе с ней пять военных ВСУ.Кроме того, российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники украинских войск в районе поселка Новорайск в Херсонской области, потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых.В начале ноября российское командование отступило с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, для того, чтобы занять оборону по левому берегу реки.Пришедшие на оставленные ВС РФ территории украинские войска организовали массовые расправы над местным населением, заподозренным в связях с россиянами. Для таких подозрений, к примеру, было достаточно работать в магазине и обслуживать российских солдат.Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.

https://ukraina.ru/20230317/1044459913.html

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украина, сау, польша, новости, гвоздика (гаубица)