Как Россия восстановит Мариуполь за 2 года - эксклюзивное интервью с мэром города - 25.03.2023 Украина.ру
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Как Россия восстановит Мариуполь за 2 года - эксклюзивное интервью с мэром города
Как Россия восстановит Мариуполь за 2 года - эксклюзивное интервью с мэром города - 25.03.2023 Украина.ру
Как Россия восстановит Мариуполь за 2 года - эксклюзивное интервью с мэром города
Журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в Мариуполе и пообщался с мэром города Олегом Моргуном
2023-03-25T12:25
2023-03-25T12:25
украина
мариуполь
россия
новости
александр чаленко
видео
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Обсудили неожиданный визит президента России Владимира Путина, восстановление города и будущее металлургического комбината "Азовсталь". Кроме того, мэр рассказал, в какие сроки будет полностью восстановлен жилой фонд и кто и как помогает в этом нелегком деле.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, мариуполь, россия, новости, александр чаленко, видео, видео
Украина, Мариуполь, Россия, Новости, Александр Чаленко, Видео

Как Россия восстановит Мариуполь за 2 года - эксклюзивное интервью с мэром города

12:25 25.03.2023
 
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Журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в Мариуполе и пообщался с мэром города Олегом Моргуном
Обсудили неожиданный визит президента России Владимира Путина, восстановление города и будущее металлургического комбината "Азовсталь".
Кроме того, мэр рассказал, в какие сроки будет полностью восстановлен жилой фонд и кто и как помогает в этом нелегком деле.
 
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