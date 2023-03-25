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Как Россия восстановит Мариуполь за 2 года - эксклюзивное интервью с мэром города

Как Россия восстановит Мариуполь за 2 года - эксклюзивное интервью с мэром города - 25.03.2023 Украина.ру

Как Россия восстановит Мариуполь за 2 года - эксклюзивное интервью с мэром города

Журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в Мариуполе и пообщался с мэром города Олегом Моргуном

2023-03-25T12:25

2023-03-25T12:25

2023-03-25T12:25

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Обсудили неожиданный визит президента России Владимира Путина, восстановление города и будущее металлургического комбината "Азовсталь". Кроме того, мэр рассказал, в какие сроки будет полностью восстановлен жилой фонд и кто и как помогает в этом нелегком деле.

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2023

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