https://ukraina.ru/20230325/1044722965.html

Норвежская оружейная компания заявила, что TikTok мешает ей нарастить поставки снарядов Украине

Норвежская оружейная компания заявила, что TikTok мешает ей нарастить поставки снарядов Украине - 25.03.2023 Украина.ру

Норвежская оружейная компания заявила, что TikTok мешает ей нарастить поставки снарядов Украине

Производящая боеприпасы и вооружения норвежская компания Nammo заявила, что не может нарастить производство боеприпасов якобы из-за строительства дата-центра TikTok, сообщила местная газета VG

2023-03-25T12:16

2023-03-25T12:16

2023-03-25T12:16

украина

китай

оружие

tiktok

норвегия

новости

снаряды

снаряды

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Оба предприятия базируются в бизнес-парке Raufoss в 100 километрах от Осло. Для увеличения производства боеприпасов Nammo собирается расширять производство и требует увеличить ей поставки электроэнергии, однако местная энергокомпания сообщила, что свободных мощностей практически нет.Производитель оружия обратил внимание, что существенная их часть ранее была выделена (за деньги, естественно) китайской компании TikTok, которая строила в том же бизнес-парке дата-центр, сервера которого потребляют большое количество электроэнергии."Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций", - заявил генеральный директор Nammo Мортен Брандтсег и предупредил, что без доступа к дополнительным мощностям Nammo не сможет нарастить выпуск боеприпасов.В публикации VG приводятся мнения директора по коммуникациям Nammo Фредрика Тангерааса и управляющего директора Raufoss Ойвинда Хансебратена, которые считают, что Норвегия превратится в посмешище для НАТО, если обвиняемый в США в «шпионаже» TikTok «помешает» увеличить объемы производства оружия и боеприпасов для Украины.Альтернативные варианты - например, нарастить производство электроэнергии - на оружейном заводе и в энергокомпании не рассматривают.При этом Норвегия - европейский лидер по добыче энергоносителей. Страна не должна испытывать недостатка в мощностях и ресурсах по производству электричества.Попытки создать проблемы китайским компаниям выглядят скорее как нервная реакция на сближение России и Китая, который предложил и свой план мирного урегулирования конфликта на Украине и в отличие от стран Запада не поставляет оружие в зону боевых действий.

https://ukraina.ru/20230325/1044720965.html

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украина, китай, оружие, tiktok, норвегия, новости, снаряды, снаряды