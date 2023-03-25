https://ukraina.ru/20230325/1044722361.html
"Бандеровская сволочь плюет нам в лицо": поляки пришли в ярость после демонстрации флага УПА* в Кракове
"Бандеровская сволочь плюет нам в лицо": поляки пришли в ярость после демонстрации флага УПА* в Кракове - 25.03.2023 Украина.ру
"Бандеровская сволочь плюет нам в лицо": поляки пришли в ярость после демонстрации флага УПА* в Кракове
Украинские беженцы в Кракове в ходе митинга на главной площади города развернули красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА*), ответственной за геноцид поляков в 1943 году. Это вызвало самый настоящий гнев местных жителей.
2023-03-25T11:34
2023-03-25T11:34
2023-03-25T11:35
польша
украина
оун-упа
новости
краков
бандеровцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102280/73/1022807347_0:224:3041:1935_1920x0_80_0_0_bd050978af9650d30b23eb2fcf7ae2ff.jpg
Как сообщило польское издание Kresy, трансляцию с митинга в Кракове вела местная телекомпания. На видео четко видно, что полиция никак не реагирует на бандеровский флаг, хотя в 2018 году в стране был принят закон о запрете бандеровской идеологии и символики."Скандал. Депортировать и запретить въезд в Польшу. Сволочь плюет нам в лицо. Где "польские" правоохранители? Можете ли вы представить, чтобы в серьезном государстве, например, в Израиле, разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан, как украинцы с поляками?" – написал в комментарии к новости Mirosław Wicherek."А где государственная прокуратура и суды, так охотно преследующие за правду польских патриотов?", - задался вопросом Marcin Lakejczuk."Наша надвисленская резервация ниже пасть уже не может", - заключил Krzysiek Golc.Украинские националисты УПА* во время Второй мировой войны воевали против советских войск на стороне гитлеровской Германии.Героизацию властями Украины Организации украинских националистов (ОУН) и ее лидера Степана Бандеры осуждают Россия, Израиль и Польша.Украинские националисты среди прочего устроили в 1943 году так называемую «Волынскую резню», геноцид поляков, евреев и русских, жертвами которого стали до 150 тыс. человек.Нынешние украинские власти официально признали организаторов «Волынской резни» борцами за свободу и независимость Украины, хотя Бандера одно время был лишен звания героя страны.* деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220218/1033308492.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102280/73/1022807347_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_58dca40cb814494c17ac435046ab3998.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, украина, оун-упа, новости, краков, бандеровцы
"Бандеровская сволочь плюет нам в лицо": поляки пришли в ярость после демонстрации флага УПА* в Кракове
11:34 25.03.2023 (обновлено: 11:35 25.03.2023)
Украинские беженцы в Кракове в ходе митинга на главной площади города развернули красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА*), ответственной за геноцид поляков в 1943 году. Это вызвало самый настоящий гнев местных жителей.
Как сообщило польское издание Kresy, трансляцию с митинга в Кракове вела местная телекомпания. На видео четко видно, что полиция никак не реагирует на бандеровский флаг, хотя в 2018 году в стране был принят закон о запрете бандеровской идеологии и символики.
"Скандал. Депортировать и запретить въезд в Польшу. Сволочь плюет нам в лицо. Где "польские" правоохранители? Можете ли вы представить, чтобы в серьезном государстве, например, в Израиле, разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан, как украинцы с поляками?" – написал в комментарии к новости Mirosław Wicherek.
"А где государственная прокуратура и суды, так охотно преследующие за правду польских патриотов?", - задался вопросом Marcin Lakejczuk.
"Наша надвисленская резервация ниже пасть уже не может", - заключил Krzysiek Golc.
Украинские националисты УПА* во время Второй мировой войны воевали против советских войск на стороне гитлеровской Германии.
Героизацию властями Украины Организации украинских националистов (ОУН) и ее лидера Степана Бандеры осуждают Россия, Израиль и Польша.
Украинские националисты среди прочего устроили в 1943 году так называемую «Волынскую резню», геноцид поляков, евреев и русских, жертвами которого стали до 150 тыс. человек.
Нынешние украинские власти официально признали организаторов «Волынской резни» борцами за свободу и независимость Украины, хотя Бандера одно время был лишен звания героя страны.
* деятельность организации с таким названием запрещена в РФ