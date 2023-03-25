https://ukraina.ru/20230325/1044722361.html

"Бандеровская сволочь плюет нам в лицо": поляки пришли в ярость после демонстрации флага УПА* в Кракове

"Бандеровская сволочь плюет нам в лицо": поляки пришли в ярость после демонстрации флага УПА* в Кракове - 25.03.2023 Украина.ру

"Бандеровская сволочь плюет нам в лицо": поляки пришли в ярость после демонстрации флага УПА* в Кракове

Украинские беженцы в Кракове в ходе митинга на главной площади города развернули красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА*), ответственной за геноцид поляков в 1943 году. Это вызвало самый настоящий гнев местных жителей.

2023-03-25T11:34

2023-03-25T11:34

2023-03-25T11:35

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Как сообщило польское издание Kresy, трансляцию с митинга в Кракове вела местная телекомпания. На видео четко видно, что полиция никак не реагирует на бандеровский флаг, хотя в 2018 году в стране был принят закон о запрете бандеровской идеологии и символики."Скандал. Депортировать и запретить въезд в Польшу. Сволочь плюет нам в лицо. Где "польские" правоохранители? Можете ли вы представить, чтобы в серьезном государстве, например, в Израиле, разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан, как украинцы с поляками?" – написал в комментарии к новости Mirosław Wicherek."А где государственная прокуратура и суды, так охотно преследующие за правду польских патриотов?", - задался вопросом Marcin Lakejczuk."Наша надвисленская резервация ниже пасть уже не может", - заключил Krzysiek Golc.Украинские националисты УПА* во время Второй мировой войны воевали против советских войск на стороне гитлеровской Германии.Героизацию властями Украины Организации украинских националистов (ОУН) и ее лидера Степана Бандеры осуждают Россия, Израиль и Польша.Украинские националисты среди прочего устроили в 1943 году так называемую «Волынскую резню», геноцид поляков, евреев и русских, жертвами которого стали до 150 тыс. человек.Нынешние украинские власти официально признали организаторов «Волынской резни» борцами за свободу и независимость Украины, хотя Бандера одно время был лишен звания героя страны.* деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

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польша, украина, оун-упа, новости, краков, бандеровцы