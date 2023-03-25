https://ukraina.ru/20230325/1044722137.html

"Кто дал вам право убивать наших детей?" Президент Сербии обратился к НАТО из-за бомбардировок Югославии

"Кто дал вам право убивать наших детей?" Президент Сербии обратился к НАТО из-за бомбардировок Югославии - 25.03.2023 Украина.ру

"Кто дал вам право убивать наших детей?" Президент Сербии обратился к НАТО из-за бомбардировок Югославии

Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии выступил с критикой в адрес НАТО, кто дал альянсу право убивать местных жителей.

2023-03-25T11:03

2023-03-25T11:03

2023-03-25T11:04

сербия

югославия

бомбардировка

новости

александр вучич

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Днем ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что сербы должны перестать обижаться на бомбардировки Югославии ради некоего «лучшего будущего».При этом Штаты тогда использовали боеприпасы с обедненным ураном, последствия применения которых, как отмечают эксперты, будут ощущаться на протяжении миллиардов лет."Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!" — спросил Вучич.Он напомнил, что США и НАТО напали на суверенную и свободную Югославию, оправдывая это стремлением избежать наступления "гуманитарной катастрофы"."Вы не предотвращали никакую гуманитарную катастрофу, вы вооружали повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства", — подчеркнул сербский президент.Он также напомнил, что инициаторы агрессии НАТО не смогли получить даже формально-правовое одобрение Совбеза ООН на вторжение, решив действовать без него.24 марта в Сербии — годовщина натовских бомбардировок, из-за которых погибло более 2,5 тысяч человек, в том числе 87 детей.

https://ukraina.ru/20220613/1034108217.html

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сербия, югославия, бомбардировка, новости, александр вучич