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"Кто дал вам право убивать наших детей?" Президент Сербии обратился к НАТО из-за бомбардировок Югославии
"Кто дал вам право убивать наших детей?" Президент Сербии обратился к НАТО из-за бомбардировок Югославии - 25.03.2023 Украина.ру
"Кто дал вам право убивать наших детей?" Президент Сербии обратился к НАТО из-за бомбардировок Югославии
Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии выступил с критикой в адрес НАТО, кто дал альянсу право убивать местных жителей.
2023-03-25T11:03
2023-03-25T11:03
2023-03-25T11:04
сербия
югославия
бомбардировка
новости
александр вучич
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Днем ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что сербы должны перестать обижаться на бомбардировки Югославии ради некоего «лучшего будущего».При этом Штаты тогда использовали боеприпасы с обедненным ураном, последствия применения которых, как отмечают эксперты, будут ощущаться на протяжении миллиардов лет."Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!" — спросил Вучич.Он напомнил, что США и НАТО напали на суверенную и свободную Югославию, оправдывая это стремлением избежать наступления "гуманитарной катастрофы"."Вы не предотвращали никакую гуманитарную катастрофу, вы вооружали повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства", — подчеркнул сербский президент.Он также напомнил, что инициаторы агрессии НАТО не смогли получить даже формально-правовое одобрение Совбеза ООН на вторжение, решив действовать без него.24 марта в Сербии — годовщина натовских бомбардировок, из-за которых погибло более 2,5 тысяч человек, в том числе 87 детей.
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сербия, югославия, бомбардировка, новости, александр вучич
"Кто дал вам право убивать наших детей?" Президент Сербии обратился к НАТО из-за бомбардировок Югославии
11:03 25.03.2023 (обновлено: 11:04 25.03.2023)
Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии выступил с критикой в адрес НАТО, кто дал альянсу право убивать местных жителей.
Днем ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что сербы должны перестать обижаться на бомбардировки Югославии ради некоего «лучшего будущего».
При этом Штаты тогда использовали боеприпасы с обедненным ураном, последствия применения которых, как отмечают эксперты, будут ощущаться на протяжении миллиардов лет.
"Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!" — спросил Вучич.
Он напомнил, что США и НАТО напали на суверенную и свободную Югославию, оправдывая это стремлением избежать наступления "гуманитарной катастрофы".
"Вы не предотвращали никакую гуманитарную катастрофу, вы вооружали повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства", — подчеркнул сербский президент.
Он также напомнил, что инициаторы агрессии НАТО не смогли получить даже формально-правовое одобрение Совбеза ООН на вторжение, решив действовать без него.
24 марта в Сербии — годовщина натовских бомбардировок, из-за которых погибло более 2,5 тысяч человек, в том числе 87 детей.