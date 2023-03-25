https://ukraina.ru/20230325/1044721972.html
Испугались русского: в украинском сериале впервые заменили лицо актера на представителя "титульной нации"
Испугались русского: в украинском сериале впервые заменили лицо актера на представителя "титульной нации" - 25.03.2023 Украина.ру
Испугались русского: в украинском сериале впервые заменили лицо актера на представителя "титульной нации"
Украинский телеканал СТБ стал первым на Украине, заменившим заменил лицо русского актера на украинца в своем новом сериале, сообщил "24 канал" в Telegram
2023-03-25T10:42
2023-03-25T10:42
2023-03-25T10:42
украина
актер
россия
новости
польша
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"В сериале СТБ "Последнее письмо любимого" снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым", — сказано в публикации.В опубликованном на Youtube трейлере сериала видно, что актеры говорят на русском языке, но на видео наложен украинский дубляж.Украинские националисты при поддержке нынешнего киевского режима активно «вычищают» информационное и культурное пространство от всего российского, русского и советского, однако часто это приводит к парадоксальным результатам.Например, после отказа украинских театров от опер и балетов русских композиторов в репертуаре возникли бреши, которые оказалось невозможно закрыть произведениями «политически благонадежных» украинцев - их просто не нашлось.Украинским театрам пришлось идти на компромисс и ставить оперы советских композиторов украинского происхождения.Например, Национальная опера Украины в Киеве готовит премьеру "Ярослава Мудрого" украинского советского композитора Георгия Майбороды.Главным достоинством произведения в театре назвали то, что «это произведение достойное по художественным качествам, в нем нет ничего, что обижает других».«Это, в самом деле, важный момент. Представьте, как сейчас, учитывая политический вектор нашей поддержки, наши союзники смотрели бы на сюжеты "Тараса Бульбы" или "Богдана Хмельницкого", - заявил худрук киевской Нацоперы.Напомним, в этих произведениях рассказывается о бесчинствах польских оккупантов на территории современной Украины в 17 веке и о освободительной борьбе против них.В данный момент поляки объявляют себя ближайшими союзниками Киева против России, однако известно, что они весьма заинтересованы в возвращении ныне украинского Львова и других земель, которые считают своими.
https://ukraina.ru/20230320/1044559599.html
https://ukraina.ru/20230320/1044543217.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, актер, россия, новости, польша
Испугались русского: в украинском сериале впервые заменили лицо актера на представителя "титульной нации"
Украинский телеканал СТБ стал первым на Украине, заменившим заменил лицо русского актера на украинца в своем новом сериале, сообщил "24 канал" в Telegram
"В сериале СТБ "Последнее письмо любимого" снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым", — сказано в публикации.
В опубликованном на Youtube трейлере сериала видно, что актеры говорят на русском языке, но на видео наложен украинский дубляж.
Украинские националисты при поддержке нынешнего киевского режима активно «вычищают» информационное и культурное пространство от всего российского, русского и советского, однако часто это приводит к парадоксальным результатам.
Например, после отказа украинских театров от опер и балетов русских композиторов в репертуаре возникли бреши, которые оказалось невозможно закрыть произведениями «политически благонадежных» украинцев - их просто не нашлось.
Украинским театрам пришлось идти на компромисс и ставить оперы советских композиторов украинского происхождения.
Например, Национальная опера Украины в Киеве готовит премьеру "Ярослава Мудрого" украинского советского композитора Георгия Майбороды.
Главным достоинством произведения в театре назвали то, что «это произведение достойное по художественным качествам, в нем нет ничего, что обижает других».
«Это, в самом деле, важный момент. Представьте, как сейчас, учитывая политический вектор нашей поддержки, наши союзники смотрели бы на сюжеты "Тараса Бульбы" или "Богдана Хмельницкого", - заявил худрук киевской Нацоперы.
Напомним, в этих произведениях рассказывается о бесчинствах польских оккупантов на территории современной Украины в 17 веке и о освободительной борьбе против них.
В данный момент поляки объявляют себя ближайшими союзниками Киева против России, однако известно, что они весьма заинтересованы в возвращении ныне украинского Львова и других земель, которые считают своими.