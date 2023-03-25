https://ukraina.ru/20230325/1044721564.html

Китай проигнорировал потуги Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином - Reuters

Китай проигнорировал потуги Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином - Reuters - 25.03.2023 Украина.ру

Китай проигнорировал потуги Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином - Reuters

Китай не заинтересован в проведении телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

2023-03-25T10:04

2023-03-25T10:04

2023-03-25T10:04

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си цзиньпин

джо байден

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У нынешних властей США после прихода к власти Байдена наметились серьезные проблемы с коммуникациями. Например, американский президент так и не смог поговорить с лидерами Саудовской Аравии и объединенных Арабских Эмиратов, которых он надеялся убедить в необходимости повысить добычу нефти.Как сообщили агентству его источники в руководстве США, разговор Байдена и Си Цзиньпина мог дать старт процессу нормализации отношений Пекина и Вашингтона, однако вопреки усилиям американских дипломатов Китай "не проявил особого интереса" к переговорам.О том, что Байден очень хочет переговорить с Си Цзиньпином, немногим ранее заявлял официальный представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, звонок пока не запланирован, так как китайский лидер «весьма занят».

https://ukraina.ru/20230324/1044693592.html

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2023

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китай, сша, новости, си цзиньпин, джо байден