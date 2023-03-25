https://ukraina.ru/20230325/1044721225.html

"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины

"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины - 25.03.2023 Украина.ру

"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины

Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подвела итоги недели

2023-03-25T09:47

2023-03-25T09:47

2023-03-25T09:47

видео

армен гаспарян

обедненный уран

украина

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00:25 - Итоги визита Си Цзиньпина в Москву; 07:20 - Годовщина бомбардировок Югославии и снаряды с обеднённым ураном для Украины; 12:25 - Что будет в Киево-Печерской лавре 29 марта?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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