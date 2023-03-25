"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины - 25.03.2023 Украина.ру
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"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины
"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины - 25.03.2023 Украина.ру
"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подвела итоги недели
2023-03-25T09:47
2023-03-25T09:47
видео
армен гаспарян
обедненный уран
украина
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00:25 - Итоги визита Си Цзиньпина в Москву; 07:20 - Годовщина бомбардировок Югославии и снаряды с обеднённым ураном для Украины; 12:25 - Что будет в Киево-Печерской лавре 29 марта?
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видео, армен гаспарян, обедненный уран, украина, видео
Видео, Армен Гаспарян, обедненный уран, Украина

"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины

09:47 25.03.2023
 
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Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подвела итоги недели
00:25 - Итоги визита Си Цзиньпина в Москву;
07:20 - Годовщина бомбардировок Югославии и снаряды с обеднённым ураном для Украины;
12:25 - Что будет в Киево-Печерской лавре 29 марта?
 
ВидеоАрмен Гаспарянобедненный уранУкраина
 
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