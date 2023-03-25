https://ukraina.ru/20230325/1044721225.html
"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины
"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины - 25.03.2023 Украина.ру
"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подвела итоги недели
2023-03-25T09:47
2023-03-25T09:47
2023-03-25T09:47
видео
армен гаспарян
обедненный уран
украина
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00:25 - Итоги визита Си Цзиньпина в Москву; 07:20 - Годовщина бомбардировок Югославии и снаряды с обеднённым ураном для Украины; 12:25 - Что будет в Киево-Печерской лавре 29 марта?
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/19/1044721103_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b8b9e2afd3ec46d5f772840ecdadd2f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, обедненный уран, украина, видео
Видео, Армен Гаспарян, обедненный уран, Украина
"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подвела итоги недели
00:25 - Итоги визита Си Цзиньпина в Москву;
07:20 - Годовщина бомбардировок Югославии и снаряды с обеднённым ураном для Украины;
12:25 - Что будет в Киево-Печерской лавре 29 марта?