https://ukraina.ru/20230325/1044720965.html
Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных
Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных - 25.03.2023 Украина.ру
Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных
Киевский режим не начинает многократно анонсированное контрнаступление на российские территории из-за катастрофической нехватки вооружений, военной техники и боеприпасов, рассказал Владимир Зеленский корреспонденту японской газеты "Иомиури".
2023-03-25T09:31
2023-03-25T09:31
2023-03-25T09:31
владимир зеленский
новости
украина
контрнаступление
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Киеву становится все сложнее убеждать украинцев в необходимости дальнейшей войны несмотря на задействованный на полную мощность репрессивный аппарат пецслужб.Отсутствие военных побед ставит режим Зеленского в сложное положение том числе и в переговорах с Западом о поставках оружия - США не хотят тратить деньги на заведомо проигрывающую сторону."Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — сказал Зеленский.По его словам, ситуация на востоке Украины «неблагоприятная», так как партнеры до сих пор не передали оружие в то время как Киев «не может ждать».Зеленский считает, что задержки происходят из-за нехватки «политической воли», не уточняя у кого именно. При этом большаю часть его интервью состояла из просьб к японским властям предоставить вооружения.
https://ukraina.ru/20230324/1044692118.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, украина, контрнаступление
Владимир Зеленский, Новости, Украина, контрнаступление
Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных
Киевский режим не начинает многократно анонсированное контрнаступление на российские территории из-за катастрофической нехватки вооружений, военной техники и боеприпасов, рассказал Владимир Зеленский корреспонденту японской газеты "Иомиури".
Киеву становится все сложнее убеждать украинцев в необходимости дальнейшей войны несмотря на задействованный на полную мощность репрессивный аппарат пецслужб.
Отсутствие военных побед ставит режим Зеленского в сложное положение том числе и в переговорах с Западом о поставках оружия - США не хотят тратить деньги на заведомо проигрывающую сторону.
"Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — сказал Зеленский.
По его словам, ситуация на востоке Украины «неблагоприятная», так как партнеры до сих пор не передали оружие в то время как Киев «не может ждать».
Зеленский считает, что задержки происходят из-за нехватки «политической воли», не уточняя у кого именно. При этом большаю часть его интервью состояла из просьб к японским властям предоставить вооружения.