Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных - 25.03.2023 Украина.ру
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Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных
Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных - 25.03.2023 Украина.ру
Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных
Киевский режим не начинает многократно анонсированное контрнаступление на российские территории из-за катастрофической нехватки вооружений, военной техники и боеприпасов, рассказал Владимир Зеленский корреспонденту японской газеты "Иомиури".
2023-03-25T09:31
2023-03-25T09:31
владимир зеленский
новости
украина
контрнаступление
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Киеву становится все сложнее убеждать украинцев в необходимости дальнейшей войны несмотря на задействованный на полную мощность репрессивный аппарат пецслужб.Отсутствие военных побед ставит режим Зеленского в сложное положение том числе и в переговорах с Западом о поставках оружия - США не хотят тратить деньги на заведомо проигрывающую сторону."Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — сказал Зеленский.По его словам, ситуация на востоке Украины «неблагоприятная», так как партнеры до сих пор не передали оружие в то время как Киев «не может ждать».Зеленский считает, что задержки происходят из-за нехватки «политической воли», не уточняя у кого именно. При этом большаю часть его интервью состояла из просьб к японским властям предоставить вооружения.
https://ukraina.ru/20230324/1044692118.html
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владимир зеленский, новости, украина, контрнаступление
Владимир Зеленский, Новости, Украина, контрнаступление

Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных

09:31 25.03.2023
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ ООС АТО
Зеленский ВСУ ООС АТО
© president.gov.ua
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Киевский режим не начинает многократно анонсированное контрнаступление на российские территории из-за катастрофической нехватки вооружений, военной техники и боеприпасов, рассказал Владимир Зеленский корреспонденту японской газеты "Иомиури".
Киеву становится все сложнее убеждать украинцев в необходимости дальнейшей войны несмотря на задействованный на полную мощность репрессивный аппарат пецслужб.
Отсутствие военных побед ставит режим Зеленского в сложное положение том числе и в переговорах с Западом о поставках оружия - США не хотят тратить деньги на заведомо проигрывающую сторону.
"Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — сказал Зеленский.
По его словам, ситуация на востоке Украины «неблагоприятная», так как партнеры до сих пор не передали оружие в то время как Киев «не может ждать».
Зеленский считает, что задержки происходят из-за нехватки «политической воли», не уточняя у кого именно. При этом большаю часть его интервью состояла из просьб к японским властям предоставить вооружения.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вчера, 10:50
Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мясаВот, собственно, и все: генсек НАТО Йенс Столтенберг, одно из передаточных звеньев в курировании неонацистским режимом президента Украины Владимира Зеленского, передал команду свыше, из Вашингтона: надо наступать, все для этого у вас есть
 
Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаконтрнаступление
 
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