https://ukraina.ru/20230325/1044720965.html

Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных

Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных - 25.03.2023 Украина.ру

Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных

Киевский режим не начинает многократно анонсированное контрнаступление на российские территории из-за катастрофической нехватки вооружений, военной техники и боеприпасов, рассказал Владимир Зеленский корреспонденту японской газеты "Иомиури".

2023-03-25T09:31

2023-03-25T09:31

2023-03-25T09:31

владимир зеленский

новости

украина

контрнаступление

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Киеву становится все сложнее убеждать украинцев в необходимости дальнейшей войны несмотря на задействованный на полную мощность репрессивный аппарат пецслужб.Отсутствие военных побед ставит режим Зеленского в сложное положение том числе и в переговорах с Западом о поставках оружия - США не хотят тратить деньги на заведомо проигрывающую сторону."Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — сказал Зеленский.По его словам, ситуация на востоке Украины «неблагоприятная», так как партнеры до сих пор не передали оружие в то время как Киев «не может ждать».Зеленский считает, что задержки происходят из-за нехватки «политической воли», не уточняя у кого именно. При этом большаю часть его интервью состояла из просьб к японским властям предоставить вооружения.

https://ukraina.ru/20230324/1044692118.html

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владимир зеленский, новости, украина, контрнаступление