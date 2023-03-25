Повестки для умерших детей, вспышка бешенства и наезд на Фирташа. Что происходит в Ровно - 25.03.2023 Украина.ру
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Повестки для умерших детей, вспышка бешенства и наезд на Фирташа. Что происходит в Ровно
Повестки для умерших детей, вспышка бешенства и наезд на Фирташа. Что происходит в Ровно - 25.03.2023 Украина.ру
Повестки для умерших детей, вспышка бешенства и наезд на Фирташа. Что происходит в Ровно
В украинском Полесье, в Ровненской области, уже почти майская погода. В середины марта в леса Полесья потянулись жители за сбором черемши и березового сока. Жителей просят быть осторожнее, так как с весной в область пришла и такая напасть, как вспышка бешенство среди диких животных.
2023-03-25T07:04
2023-03-25T07:05
дмитрий ковалевич
эксклюзив
ровно
украина
дмитрий фирташ (младший)
бешенство
сбу
полесье
мобилизация
военкоматы
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До Евромайдана лесники области обычно для профилактики разбрасывали для животных корм, содержащий вакцины от бешенства. Последние годы на это перестали выделять деньги, а уже в этом году и большинство самих лесников мобилизовали в ВСУ.В леса с наступлением весны потянулись и добытчики янтаря. За годы после Евромайдана бесконтрольная нелегальная добыча янтаря в области привела к экологической катастрофе в некоторых районах области, в особенности в пойме реки Горынь, некогда сказочно красивом месте, теперь напоминающем лунный пейзаж. Только легально (по лицензии) в Ровненской области за три года добыли 25 тонн янтаря, но оценки нелегальной добычи почти в десять раз выше. Полиция регулярно отчитывается об изъятии у нелегальных добытчиков мотопомп, с помощью которых они размывают почву, но прибыль от этого бизнеса существенно превышает стоимость новой мотопомпы или зарплату на официальной работе. В середине марта только у одного нелегального добытчика в автомобиле изъяли янтаря на миллион гривен.В Ровно сейчас наблюдается острый дефицит коммунальщиков и водителей общественного транспорта из-за массовой мобилизации граждан. Чиновники заявляют, что в городе не хватает электриков, трактористов, механиков, инженеров, технических работников и дворников. Более того, только за последние 11 месяцев городской автопарк потерял 30% водителей. Местные жители постоянно жалуются чиновникам на нехватку специалистов, а те в свою очередь поднимают вопрос в СМИ, чтобы перевести удар от себя на военкоматы, которые создают проблемы городу.Поскольку живой резерв для ВСУ заканчиваются, украинские военкомы в Ровненской области начали призывать умерших детей. На днях в селе Корец Ровненской области военком вместе с местным старостой пытался призвать ребенка, умершего 9 лет назад."Военком и староста зашли к моей сестре с повесткой для сына. Еще и с претензиями, вроде он прячется от мобилизации, устроили скандал. Царствие небесное племяннику – ведь 9 лет уже, как умер. Насколько надо быть безмозглым ублюдком, чтобы не владеть информацией о жителях своего села, носить повестки мертвым. Уроды, которые сами не были на фронте, а только ходят с папочками, забирают парней (хлеборобов, хозяйственников). Я уже молчу, что вызывают людей с группами инвалидности", - возмущается дядя умершего ребенка Сергей Остапчук, подчеркивая, что ситуация типична для всей Украины.Одной из возможностей избежать могилизиации в рядах ВСУ последние полгода является система "Шлях" ("Путь"), позволяющая выезжать волонтерам для сбора помощи ВСУ. Разрешения за крупные взятки выдают местные власти, что стало очередной коррупционной схемой. За последние полгода из Ровненской области около 600 мужчин сбежали по этой схеме заграницу. Всего же по Украине волонтеров-невозвращенцев насчитали на днях около 8 000 человек.На прошлой неделе в Ровненском облгазе СБУ проводила обыски, как и в некоторых других облгазах по Украине. Все они принадлежат группе DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сам Фирташ со времен переворота на Украине сидит в Австрии, а США требуют его выдать по обвинениям в коррупции из-за взятки в $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Украинские власти всегда готовы помочь США, но обыски и арест имущества касаются лишь тех олигархов, которыми США недовольны.Все остальные, вроде Ахметова или Пинчука, продолжают свой бизнес и наживаются на украинцах. Как утверждают в СБУ, "на бумаге" чиновники платили за газ частным компаниям, но действительно не получали от них газа. Фактически этими компаниями он изымался из газотранспортной системы. Помимо этого, облгазы Фирташа получали уплату по тарифам от потребителей, но полученные деньги использовались не для покупки газа, а выводились "в тень". В 2021 году ущерб от таких действий составил почти 3,5 миллиарда гривен.При всех коррупционных схемах Фирташа, действия СБУ продиктованы лишь тем фактом, что им недовольны в США, которым он перешел дорогу на индийском рынке. Украина давно утратила самостоятельность и независимость, но, примечательно, что в СМИ Ровно утратившей независимость называют соседнюю Белоруссию. С начала года в регионе строили на границе линию обороны и минировали леса. Однако в сейчас антибелорусский накал заметно спал, а сценарий наступления с севера уже называют невероятным или попыткой отвлечь внимание от боев в Донбассе.
https://ukraina.ru/20230324/1044658213.html
https://ukraina.ru/20230323/1044656466.html
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Дмитрий Ковалевич
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дмитрий ковалевич, эксклюзив, ровно, украина, дмитрий фирташ (младший), бешенство, сбу, полесье, мобилизация, военкоматы
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Ровно, Украина, Дмитрий Фирташ (младший), бешенство, СБУ, Полесье, мобилизация, военкоматы

Повестки для умерших детей, вспышка бешенства и наезд на Фирташа. Что происходит в Ровно

07:04 25.03.2023 (обновлено: 07:05 25.03.2023)
 
© commons.wikimedia.org / любкомРовно
Ровно - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© commons.wikimedia.org / любком
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
В украинском Полесье, в Ровненской области, уже почти майская погода. В середины марта в леса Полесья потянулись жители за сбором черемши и березового сока. Жителей просят быть осторожнее, так как с весной в область пришла и такая напасть, как вспышка бешенство среди диких животных.
До Евромайдана лесники области обычно для профилактики разбрасывали для животных корм, содержащий вакцины от бешенства. Последние годы на это перестали выделять деньги, а уже в этом году и большинство самих лесников мобилизовали в ВСУ.
В леса с наступлением весны потянулись и добытчики янтаря. За годы после Евромайдана бесконтрольная нелегальная добыча янтаря в области привела к экологической катастрофе в некоторых районах области, в особенности в пойме реки Горынь, некогда сказочно красивом месте, теперь напоминающем лунный пейзаж. Только легально (по лицензии) в Ровненской области за три года добыли 25 тонн янтаря, но оценки нелегальной добычи почти в десять раз выше.
Полиция регулярно отчитывается об изъятии у нелегальных добытчиков мотопомп, с помощью которых они размывают почву, но прибыль от этого бизнеса существенно превышает стоимость новой мотопомпы или зарплату на официальной работе. В середине марта только у одного нелегального добытчика в автомобиле изъяли янтаря на миллион гривен.
В Ровно сейчас наблюдается острый дефицит коммунальщиков и водителей общественного транспорта из-за массовой мобилизации граждан. Чиновники заявляют, что в городе не хватает электриков, трактористов, механиков, инженеров, технических работников и дворников. Более того, только за последние 11 месяцев городской автопарк потерял 30% водителей. Местные жители постоянно жалуются чиновникам на нехватку специалистов, а те в свою очередь поднимают вопрос в СМИ, чтобы перевести удар от себя на военкоматы, которые создают проблемы городу.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вчера, 08:43
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Поскольку живой резерв для ВСУ заканчиваются, украинские военкомы в Ровненской области начали призывать умерших детей. На днях в селе Корец Ровненской области военком вместе с местным старостой пытался призвать ребенка, умершего 9 лет назад.
"Военком и староста зашли к моей сестре с повесткой для сына. Еще и с претензиями, вроде он прячется от мобилизации, устроили скандал. Царствие небесное племяннику – ведь 9 лет уже, как умер. Насколько надо быть безмозглым ублюдком, чтобы не владеть информацией о жителях своего села, носить повестки мертвым. Уроды, которые сами не были на фронте, а только ходят с папочками, забирают парней (хлеборобов, хозяйственников). Я уже молчу, что вызывают людей с группами инвалидности", - возмущается дядя умершего ребенка Сергей Остапчук, подчеркивая, что ситуация типична для всей Украины.
Одной из возможностей избежать могилизиации в рядах ВСУ последние полгода является система "Шлях" ("Путь"), позволяющая выезжать волонтерам для сбора помощи ВСУ. Разрешения за крупные взятки выдают местные власти, что стало очередной коррупционной схемой. За последние полгода из Ровненской области около 600 мужчин сбежали по этой схеме заграницу. Всего же по Украине волонтеров-невозвращенцев насчитали на днях около 8 000 человек.
23 марта, 09:48
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На прошлой неделе в Ровненском облгазе СБУ проводила обыски, как и в некоторых других облгазах по Украине. Все они принадлежат группе DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сам Фирташ со времен переворота на Украине сидит в Австрии, а США требуют его выдать по обвинениям в коррупции из-за взятки в $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Украинские власти всегда готовы помочь США, но обыски и арест имущества касаются лишь тех олигархов, которыми США недовольны.
Все остальные, вроде Ахметова или Пинчука, продолжают свой бизнес и наживаются на украинцах. Как утверждают в СБУ, "на бумаге" чиновники платили за газ частным компаниям, но действительно не получали от них газа. Фактически этими компаниями он изымался из газотранспортной системы. Помимо этого, облгазы Фирташа получали уплату по тарифам от потребителей, но полученные деньги использовались не для покупки газа, а выводились "в тень". В 2021 году ущерб от таких действий составил почти 3,5 миллиарда гривен.
При всех коррупционных схемах Фирташа, действия СБУ продиктованы лишь тем фактом, что им недовольны в США, которым он перешел дорогу на индийском рынке. Украина давно утратила самостоятельность и независимость, но, примечательно, что в СМИ Ровно утратившей независимость называют соседнюю Белоруссию. С начала года в регионе строили на границе линию обороны и минировали леса. Однако в сейчас антибелорусский накал заметно спал, а сценарий наступления с севера уже называют невероятным или попыткой отвлечь внимание от боев в Донбассе.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивРовноУкраинаДмитрий Фирташ (младший)бешенствоСБУПолесьемобилизациявоенкоматы
 
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