https://ukraina.ru/20230325/1044703057.html

Западная Украина за минувшую неделю. Угроза мэру Львова и мошенники европейского масштаба в Ужгороде

Западная Украина за минувшую неделю. Угроза мэру Львова и мошенники европейского масштаба в Ужгороде - 25.03.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. Угроза мэру Львова и мошенники европейского масштаба в Ужгороде

Еврорегион "Галичина" может объединить Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области Украины, а также Малопольское и Подкарпатское воеводства Польши – то есть территорию одноименной австро-венгерской провинции.

2023-03-25T07:45

2023-03-25T07:45

2023-03-25T07:45

западная украина

эксклюзив

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В Киеве хотят лишить власти мэра ЛьвоваКак свидетельствуют последние события, Киев планирует лишить власти мэра Львова Андрея Садового путем создания Львовской городской военной администрации. Пока в стране действует военное положение, это можно сделать без каких-либо согласований – обычным указом президента Украины.Реализовать этот план якобы должен губернатор Львовской области Максим Козицкий, который в процессе его выполнения будет опираться на людей из партии "Европейская солидарность" (ЕС). При этом на общенациональном уровне эта партия и ее лидер, экс-президент Украины Петр Порошенко регулярно критикуют действующего президента и его партию "Слуга народа", к которой принадлежит Козицкий.Правда, это или нет, покажет время, однако 23 марта Максим Козицкий появился на мероприятии, проведенном людьми главного спонсора ЕС во Львовской области – бизнесмена и экс-депутата облсовета Григория Козловского. Речь идет о региональном съезде территориальных общин Львовщины, который формально организовала Всеукраинская ассоциация объединенных территориальных общин.Однако проходил этот съезд в пафосном гостинично-ресторанном комплексе Григория Козловского "Эмили резорт" в городке Винники под Львовом. Со-организаторами, кроме упомянутой ассоциации, губернатора Козицкого и спонсоров из Швеции, числились депутаты Львовского городского совета Алексей Резник и Юрий Ломага, которого многие годы называют юристом Козловского. Собственно, Козловский и оплачивал все расходы по проведению съезда территориальных общин Львовщины.Собравшиеся на мероприятии отметили два момента. Первый из них касался региональных властей. Максим Козицкий взял с собой на съезд большую команду самых близких своих подчиненных, которые сейчас находятся в фаворе: и руководство департаментов экономики, дорожного хозяйства, архитектуры и градостроительства, и двух своих заместителей – Андрея Годыка и Юрия Бучко. Но там странным образом не было профильного зама по финансам Ивана Собко и руководства департамента финансов.Как пишут львовские журналисты, это очень удивило руководителей общин, и заставило их задуматься над тем, с кем дальше решать финансовые вопросы. Вывод все сделали однозначный: отсутствующих на съезде чиновников ждет ротация. С другой стороны, вместе с Козицким приехал и новый руководитель налоговой службы Львовской области Андрей Флис, что должно было засвидетельствовать: конфликта между губернатором и новым главным налоговиком нет, в отличие от его предшественника Андрея Щербака.Второй момент касался города Львова, и его больше обсуждали в кулуарах. Речь шла об информации, что Офис президента созрел для того, чтобы на время военного положения отстранить и Андрея Садового, и весь депутатский корпус от правления в городе. Для этого рассматривается вариант создания указом президента Львовской городской военной администрации, и подчинение ей всего исполнительного аппарата Львовского городского совета.Ходят слухи, что на должность начальника этой администрации хотят назначить депутата Львовского городского совета Татьяну Шевченко. Она – военный медик, и сейчас служит в 125-й бригаде территориальной обороны. При этом она принадлежит к группе (в широком смысле) упомянутого Юрия Ломаги, который и лоббирует Шевченко на этот пост.Как пишет львовский Телеграмм-канал "Политический трэш", на следующий день выяснилось, что на общенациональном уровне партия "Европейская солидарность" к действиям своих ведущих представителей на Львовщине отношения не имеет.Более того, ответственный за регион в Европейской солидарности депутат Верховной Рады Олег Синютка (бывший губернатор Львовщины) и председатель Львовского областного совета Ирина Гримак (представитель ЕС) целый день 24 марта "висели на телефонах". Они обзванивали председателей территориальных общин от партии Порошенко, которые без их ведома и согласования приняли участие в вышеупомянутом съезде, совместно с главным "слугой народа" Львовщины Максимом Козицким и при поддержке депутатов от ЕС Резника и Ломаги."Разговоры, как вы поняли, происходили с криками, матом и угрозами, потому что такие фривольности себе не может допускать никто. А самих Ломагу и Резника уже готовят к исключению из партии величайшего гетмана мира и вечнопятого президента Петра Порошенко. Открытым остается вопрос, будет ли после исключения из партии запущен процесс досрочного прекращения их депутатских полномочий" – иронизирует канал.При этом у Ирины Гримак хватает и других проблем. Дело в том, что на прошлой неделе председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов Александр Сыч и Михаил Головко подписали Декларацию о совместных действиях по созданию Еврорегиона "Галичина". В его состав должны войти три области Украины – Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская, а также Малопольское и Подкарпатское воеводства Польши (то есть вся территория бывшей австро-венгерской провинции Королевство Галиции и Владимерии)."Этой декларацией председателей областных советов, территории которых входят в украинскую часть Галиции, мы инициируем перед маршалками сеймиков польской части Галиции создание Еврорегион "Галичина", который станет хорошим инструментом межрегионального и приграничного сотрудничества", – сказал Александр Сыч, комментируя подписание документа, который поначалу не вызвал особого резонанса.Но когда 23 марта Сыч приехал во Львов, чтобы обсудить идею Еврорегиона "Галичина" с Гримак, в некоторых львовских Телеграмм-каналах появились апелляции в СБУ – мол, это посягательство на территориальную целостность Украины, замаскированное под сотрудничество со стратегическим партнёром. Поэтому ни Гримак, ни Сыч в официальной информации о встрече глав двух областных советов о еврорегионе не упомянули (хотя точно о нем говорили).Вряд ли в Киеве боятся польской экспансии в областях Восточной Галиции – она и так с каждым днем усиливается, и даже поощряется центральной властью Украины. Скорее дело в том, что этот самый центр не собирается делиться с регионами даже символическими полномочиями.Подпольный колл-центр в Ужгороде выманивал средства у жителей стран ЕвросоюзаНа уходящей неделе полиция разоблачила действовавший в Ужгороде масштабный мошеннический колл-центр. Его операторы выманивали у граждан Польши, Чехии, Словакии и Венгрии деньги, которые затем переводили в криптовалюту. При этом жертвами мошенников становились также переселенцы из Украины, живущие в этих государствах Европейского Союза.Как сообщила 24 марта пресс-служба полиции Закарпатья, мошеннический колл-центр в Ужгороде открыл житель Киева. К деятельности он привлек свою жену, ИТ-специалиста, а также специалиста-психолога с опытом работы на полиграфе ("детекторе лжи"). В ужгородском офисе работало 20 человек. За подбор кадров отвечала жена организатора, полиграфолог проверял на детекторе лжи потенциальных сотрудников, а айтишник переводил полученные средства на крипто-кошельки."Остальные фигуранты работали операторами, совершали звонки и предлагали криптовалюту на продажу. К ним были особые требования – знание иностранных языков, таких как чешский, польский, венгерский и словацкий. Преимущественно пострадали от этих мошенников жители соседних европейских стран, в том числе переселенцы с Украины", – говорится в сообщении полиции.В пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры уточнили, что подозреваемые звонили по телефону гражданам ЕС, представлялись сотрудниками трейдинговых компаний или банков, и выманивали средства. Получив денежные переводы, переводили их в криптовалюту. "Задокументировано несколько фактов противоправной деятельности граждан, ущерб от которых составил ориентировочно более 130 тысяч долларов. По предварительным данным, ежемесячно мошенническая схема могла приносить 500 тысяч долларов прибыли", – говорится в сообщении. На данный момент известно, что самая большая сумма, которую операторы колл-центра выманили у одного человека, составляет 60 тысяч долларов.Во время обысков, которые прошли не только в Ужгороде, но также в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли всю технику злоумышленников, автомобили Hyundai Sonata и три новых модели BMW, документы, почти 80 тысяч долларов наличными и платежные карты с остальными незаконно полученными деньгами. Организатор нелегального бизнеса и его жена задержаны в Киеве, его двое сообщников – во Львове. Все находятся в изоляторе временного содержания в Закарпатье.Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой). По этой статье сообщено о подозрении четырем ключевым лицам преступной схемы – владельцу преступного бизнеса, его жене, его доверенному лицу и ИТ-специалисту. Организатору также инкриминируют ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники). Мошенникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в регионе. В ноябре прошлого года Киберполиция Украины сообщала о задержании группировки мошенников, которая обманула вкладчиков по схеме псевдоинвестирования в криптовалюты и ценные бумаги."Для убеждения потенциальных вкладчиков злоумышленники создали колл-центры в нескольких странах Европы. Там работало более 2 тысяч человек. На территории Украины действовало три таких колл-центра, пятеро фигурантов отвечали за организацию их работы. По данным Европола, от противоправной деятельности транснациональной группировки пострадали сотни тысяч человек по всему миру. Ущерб оценивается более чем в 200 миллионов евро в год", – добавили в Киберполиции.Два из упомянутых колл-центров работали тогда в Ивано-Франковске – просто помещения и персонал для таких структур в Западной Украине обходятся значительно дешевле, чем в том же Киеве.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

западная украина, эксклюзив