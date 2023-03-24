Крокодильи слёзы залили Темзу. Медведчук рассказал, как Запад нажился на войне и украинском зерне
18:56 24.03.2023 (обновлено: 19:37 24.03.2023)
Пока украинские сельхозпроизводители разоряются, Запад получает на украинском зерне барыши через всевозможные прокладки. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады, известный украинский политик Виктор Медведчук в своей статье от 24 февраля
Статья опубликована в телеграм-канале "Другая Украина"
"Изначально зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих стран Африки. Потоки крокодильих слёз могли вывести из берегов Темзу или Потомак. Утверждалось, что боевые действия, перекрыв возможность торговли, спровоцируют голод в бедных странах. При этом Запад не предлагает ничего, чтобы эти боевые действия закончить, а вот на голоде активно наживаются. Но если это приносит прибыль, зачем прекращать этот кровавый цирк?", - задается вопросом Медведчук.
Медведчук отметил, что есть страны, которые реально покупают зерно у Украины, а есть страны, где зарегистрированы компании, торгующие зерном, причем списки этих стран не пересекаются.
По его словам, оплата по демпинговым ценам, идет и через такие небедные страны, как Швейцария или Британия.
"Покупают пшеницу на Украине по демпинговым 198 долл. за тонну (вдвое дешевле цены на рынке), а продают одной из беднейших стран мира – Бангладеш – уже по 363 долл. за тонну. Схема проста: берут у бедных, продают бедным, а сами становятся богатыми. Теперь не вызывает удивления, почему некоторые страны отказались покупать украинское зерно, хотя остро нуждались в пополнении запасов продовольствия. Они просто не могли финансово потянуть такой "демпинг"", - пояснил политик.
Но и это ещё не все. Даже минимальная сумма может не вернуться на Украину просто потому, что такие "трейдеры" успевают закрыться раньше, чем наступает срок возврата валютной выручки. Деньги за украинское зерно просто растворяются на Западе, уточнил оппозиционер.
Под маской "доброго дяди", поставляющего оружие, финансы и гуманитарную помощь, происходит невиданный грабеж страны. Весь украинский экспорт за прошлый год составил 44 млрд долл. Из них через офшоры прошло 20 млрд, т.е. офшоризация украинского экспорта – 46%, пишет Медведчук.
И это еще не всё. Даже если бы украинская казна получила всё, что должна была получить – и валютную выручку по мировым ценам, и налоги от работы предприятий не оставались бы за рубежом, а возвращались, – даже в этом случае ситуация для простого жителя Украины не изменилась бы. То, что зарабатывает сейчас Украина, находится под контролем Запада. Всё это уйдет за долги по безлимитным поставкам вооружений, уверен экс-депутат.
"И весь этот схематоз с зерном – попытка успеть награбить, набить карманы, у тех, кто сегодня имеет такую возможность. Потому что эти временщики понимают – "завтра" может не наступить. Но и здесь они напрасно рассчитывают на безоблачное будущее под пальмами. Они – отработанный материал для заказчика. Они – мавры, сделавшие своё дело. Для тех, кто организовал войну и разруху на Украине. Их всегда сумеют вытрясти. Так как все ходы записаны, все чеки на руках у американских и британских спецслужб, и они тоже не прочь поживиться за счет своих бывших подопечных, они знают им цену. Точнее, сколько с них можно содрать и как", - добавил Медведчук.
А в это время, за интересы панов, которые посчитали, что схватили Бога за бороду, продолжают гибнуть украинские граждане. Которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать, резюмировал он.