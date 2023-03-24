https://ukraina.ru/20230324/1044717576.html

Крокодильи слёзы залили Темзу. Медведчук рассказал, как Запад нажился на войне и украинском зерне

Крокодильи слёзы залили Темзу. Медведчук рассказал, как Запад нажился на войне и украинском зерне - 24.03.2023 Украина.ру

Крокодильи слёзы залили Темзу. Медведчук рассказал, как Запад нажился на войне и украинском зерне

Пока украинские сельхозпроизводители разоряются, Запад получает на украинском зерне барыши через всевозможные прокладки. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады, известный украинский политик Виктор Медведчук в своей статье от 24 февраля

2023-03-24T18:56

2023-03-24T18:56

2023-03-24T19:37

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Статья опубликована в телеграм-канале "Другая Украина"Медведчук отметил, что есть страны, которые реально покупают зерно у Украины, а есть страны, где зарегистрированы компании, торгующие зерном, причем списки этих стран не пересекаются.По его словам, оплата по демпинговым ценам, идет и через такие небедные страны, как Швейцария или Британия.Но и это ещё не все. Даже минимальная сумма может не вернуться на Украину просто потому, что такие "трейдеры" успевают закрыться раньше, чем наступает срок возврата валютной выручки. Деньги за украинское зерно просто растворяются на Западе, уточнил оппозиционер.Под маской "доброго дяди", поставляющего оружие, финансы и гуманитарную помощь, происходит невиданный грабеж страны. Весь украинский экспорт за прошлый год составил 44 млрд долл. Из них через офшоры прошло 20 млрд, т.е. офшоризация украинского экспорта – 46%, пишет Медведчук.И это еще не всё. Даже если бы украинская казна получила всё, что должна была получить – и валютную выручку по мировым ценам, и налоги от работы предприятий не оставались бы за рубежом, а возвращались, – даже в этом случае ситуация для простого жителя Украины не изменилась бы. То, что зарабатывает сейчас Украина, находится под контролем Запада. Всё это уйдет за долги по безлимитным поставкам вооружений, уверен экс-депутат.А в это время, за интересы панов, которые посчитали, что схватили Бога за бороду, продолжают гибнуть украинские граждане. Которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать, резюмировал он.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, зерно, коррупция, оружие, зерновая сделка