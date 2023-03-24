В ВВС Украины подтвердили привлечение иностранных пилотов для войны с Россией - 24.03.2023 Украина.ру
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В ВВС Украины подтвердили привлечение иностранных пилотов для войны с Россией
В ВВС Украины подтвердили привлечение иностранных пилотов для войны с Россией - 24.03.2023 Украина.ру
В ВВС Украины подтвердили привлечение иностранных пилотов для войны с Россией
Официальный представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что на текущий момент есть много иностранцев, желающих служить в украинской боевой авиации, их прием на службу в вооруженные силы страны возможен на законных основаниях
2023-03-24T17:21
2023-03-24T17:21
украина
истребители
пилоты
иностранцы
новости
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Ранее в феврале украинский летчик в комментарии Financial Times на условиях анонимности рассказал, что у киевского режима заканчиваются не только самолеты, но и пилоты."Было очень много [обращений] от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за рубежом на различных типах авиационной техники, и граждане других государств… Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ", - заявил Игнат в комментарии украинскому ТВ.Он уточнил, что наиболее вероятно появление иностранных пилотов в украинской армии в случае поставок Киеву западных боевых самолетов, например, истребителей F-16 или других западных образцов.Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отправка странами НАТО своих пилотов на Украину для управления истребителями будет означать их непосредственное вступление в войну.С аналогичным заявлением выступил и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отметивший, что "это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями" вплоть до нанесения ядерных ударов.Следует отметить, что США и НАТО опасаются прямого столкновения с Россией. Например, после того, как Киев нанес ракетный удар по территории Польши, в результате которого как минимум один человек погиб, и попытался обвинить в этом Россию, в Вашингтоне признались, что очень боялись, что им придется выполнять договор о защите союзников по НАТО и испытали облегчение, когда выяснилось, что ракеты были украинскими и воевать не придется.
https://ukraina.ru/20230317/1044481137.html
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украина, истребители, пилоты, иностранцы, новости
Украина, истребители, пилоты, иностранцы, Новости

В ВВС Украины подтвердили привлечение иностранных пилотов для войны с Россией

17:21 24.03.2023
 
© Public domainF-16
F-16
© Public domain
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Официальный представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что на текущий момент есть много иностранцев, желающих служить в украинской боевой авиации, их прием на службу в вооруженные силы страны возможен на законных основаниях
Ранее в феврале украинский летчик в комментарии Financial Times на условиях анонимности рассказал, что у киевского режима заканчиваются не только самолеты, но и пилоты.
"Было очень много [обращений] от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за рубежом на различных типах авиационной техники, и граждане других государств… Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ", - заявил Игнат в комментарии украинскому ТВ.
Он уточнил, что наиболее вероятно появление иностранных пилотов в украинской армии в случае поставок Киеву западных боевых самолетов, например, истребителей F-16 или других западных образцов.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отправка странами НАТО своих пилотов на Украину для управления истребителями будет означать их непосредственное вступление в войну.
С аналогичным заявлением выступил и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отметивший, что "это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями" вплоть до нанесения ядерных ударов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 14:13
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Следует отметить, что США и НАТО опасаются прямого столкновения с Россией. Например, после того, как Киев нанес ракетный удар по территории Польши, в результате которого как минимум один человек погиб, и попытался обвинить в этом Россию, в Вашингтоне признались, что очень боялись, что им придется выполнять договор о защите союзников по НАТО и испытали облегчение, когда выяснилось, что ракеты были украинскими и воевать не придется.
 
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