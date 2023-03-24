Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы - 24.03.2023 Украина.ру
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Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы
Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы - 24.03.2023 Украина.ру
Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы
Сторонники правопатриотических партий Сербии потребовали отставки властей и проведения досрочных выборов. Виной тому - политика президента Александра Вучича по вопросу Косово и Метохии. Соответствующее видео с улиц Белграда 24 марта опубликовало агентство РИА Новости
2023-03-24T17:41
2023-03-24T17:41
новости
сербия
запад
оппозиция
выборы
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Протест против европейско-американского предложения по урегулированию в Косово напротив здания администрации президента провели парламентские движения "Двери", "Заветники", а также Новая демократическая партия Сербии (НДСС).В 1999 году альянс НАТО провел военную операцию в Союзной Республике Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории). Сделано это было без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели более 2,5 тысяч человек, а последствия применения обедненного урана регистрируются в стране до сих пор.В пятницу, 24 марта, в годовщину бомбардировок, посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что сербы простят альянс взамен на общее "лучшее будущее".
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новости, сербия, запад, оппозиция, выборы
Новости, Сербия, Запад, оппозиция, выборы

Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы

17:41 24.03.2023
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости
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Сторонники правопатриотических партий Сербии потребовали отставки властей и проведения досрочных выборов. Виной тому - политика президента Александра Вучича по вопросу Косово и Метохии. Соответствующее видео с улиц Белграда 24 марта опубликовало агентство РИА Новости
"Требуем отставки президента республики, проведения новых выборов, на которых он и его партия покажут свою новую политику, как они защищают Косово", - заявили лидеры оппозиции.
Протест против европейско-американского предложения по урегулированию в Косово напротив здания администрации президента провели парламентские движения "Двери", "Заветники", а также Новая демократическая партия Сербии (НДСС).
В 1999 году альянс НАТО провел военную операцию в Союзной Республике Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории). Сделано это было без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели более 2,5 тысяч человек, а последствия применения обедненного урана регистрируются в стране до сих пор.
В пятницу, 24 марта, в годовщину бомбардировок, посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что сербы простят альянс взамен на общее "лучшее будущее".
Вчера, 16:54
Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего"В Вашингтоне надуются, что сербы перестанут "обизжаться" на НАТО за бомбардировки Югославии и заражение страны радиоактивными отходами. Об этом 24 марта, в годовщину бомбардировок Сербии альянсом, заявил посол США Кристофер Хилл. Соответствующий пост он разместил в своем Тwitter
 
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