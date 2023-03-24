https://ukraina.ru/20230324/1044715860.html

Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы

Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы - 24.03.2023 Украина.ру

Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы

Сторонники правопатриотических партий Сербии потребовали отставки властей и проведения досрочных выборов. Виной тому - политика президента Александра Вучича по вопросу Косово и Метохии. Соответствующее видео с улиц Белграда 24 марта опубликовало агентство РИА Новости

2023-03-24T17:41

2023-03-24T17:41

2023-03-24T17:41

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сербия

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Протест против европейско-американского предложения по урегулированию в Косово напротив здания администрации президента провели парламентские движения "Двери", "Заветники", а также Новая демократическая партия Сербии (НДСС).В 1999 году альянс НАТО провел военную операцию в Союзной Республике Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории). Сделано это было без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели более 2,5 тысяч человек, а последствия применения обедненного урана регистрируются в стране до сих пор.В пятницу, 24 марта, в годовщину бомбардировок, посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что сербы простят альянс взамен на общее "лучшее будущее".

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новости, сербия, запад, оппозиция, выборы