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Украинка попыталась продать "подаренного" ей 11-месячного ребенка

Украинка попыталась продать "подаренного" ей 11-месячного ребенка - 24.03.2023 Украина.ру

Украинка попыталась продать "подаренного" ей 11-месячного ребенка

Жительница Волынской области на Украине пыталась продать 11-месячного ребенка за 30 тысяч долларов, она задержана, сообщили в пятницу 24 марта в офисе генерального прокурора страны.

2023-03-24T16:49

2023-03-24T16:49

2023-03-24T17:25

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Как выяснилось, ребенок принадлежал не ей, а ее подруге, которая в апреле 2022 года родила ребенка тайно и буквально на следующий день "подарила" своей знакомой, так как ребенок был "нежеланным"."Она (подозреваемая – ред.) решила продать 11-месячного мальчика за 30 тысяч долларов без заключения каких-либо предусмотренных законодательством Украины соглашений и составления документов по усыновлению", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале.В Запорожье 14 июня 2018 года 49-летняя женщина пыталась продать за 50 тысяч гривен 15-летнего сына в трудовое рабство.Ещё один случай произошёл 12 июня 2018 года в Черкасской области. Мать пыталась продать малютку возле роддома за 140 тысяч гривен.Немногим ранее уроженка Житомира в Киеве пыталась продать малолетнего сына за $35 тысяч долларов, разместив объявление о продаже ребёнка через интернет.Начиная с 2022 года Украина погрузилась в глубочайший кризис. Уничтожено или повреждено свыше 400 промышленных предприятий, половина энергетической инфраструктуры. Страна потеряла 40% металлургии, лишилась портов на Азовском море, не досчиталась около 40% урожая.Как ранее отмечал экономист Олег Пендзин, большая часть украинцев вынуждена просто выживать из-за тяжелой экономической обстановки в стране."По сравнению с прошлым годом люди обеднели минимум на четверть. Больше половины доходов семейных бюджетов уходит на еду, остальное — на одежду и коммунальные услуги. Единственное, что сейчас пользуется спросом, — пауэрбанки, генераторы, фонари, батареи. Все это — экономика выживания", — отмечает эксперт.Только в ноябре 2022 года ВВП упал на 41%, по итогам года министерство экономики страны прогнозирует уменьшение на 33%. Инфляция в ноябре достигла 26,5%, по итогам года прогнозируется свыше 30%.Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от хода специальной военной операции, но прогнозы для украинской экономики мрачные. Дефицит бюджета составит $38 млрд, покрывать его планируют за счет внешних займов.

https://ukraina.ru/20210310/1030788271.html

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новости, украина, торговля людьми, экономический кризис, экономика