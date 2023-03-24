Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего"
© Сербское издание Politika.rs
© Сербское издание Politika.rs
В Вашингтоне надуются, что сербы перестанут "обизжаться" на НАТО за бомбардировки Югославии и заражение страны радиоактивными отходами. Об этом 24 марта, в годовщину бомбардировок Сербии альянсом, заявил посол США Кристофер Хилл. Соответствующий пост он разместил в своем Тwitter
"Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. Приверженность США нашему партнерству с Сербией непоколебима, как и наша приверженность дипломатии. Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений", - сказал посол США.
В 1999 году альянс НАТО провел военную операцию в Союзной Республике Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории). Сделано это было без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели более 2,5 тысяч человек, а последствия применения обедненного урана регистрируются в стране до сих пор.
22 марта, 14:03Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине Возможное применение украинской армией боеприпасов с обедненным ураном будет являться военным преступлением с тяжелейшими последствиями. Об этом заявил 22 марта РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич, который представляет интересы пострадавших от бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году
Тема использования снарядов обедненным ураном вновь стала актуальна после того, как 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.