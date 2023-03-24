Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего" - 24.03.2023 Украина.ру
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Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего"
Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего" - 24.03.2023 Украина.ру
Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего"
В Вашингтоне надуются, что сербы перестанут "обизжаться" на НАТО за бомбардировки Югославии и заражение страны радиоактивными отходами. Об этом 24 марта, в годовщину бомбардировок Сербии альянсом, заявил посол США Кристофер Хилл. Соответствующий пост он разместил в своем Тwitter
2023-03-24T16:54
2023-03-24T16:54
новости
сербия
сша
нато
бомбардировка
посол
кристофер хилл
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В 1999 году альянс НАТО провел военную операцию в Союзной Республике Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории). Сделано это было без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели более 2,5 тысяч человек, а последствия применения обедненного урана регистрируются в стране до сих пор.Тема использования снарядов обедненным ураном вновь стала актуальна после того, как 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
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новости, сербия, сша, нато, бомбардировка, посол, кристофер хилл
Новости, Сербия, США, НАТО, бомбардировка, посол, Кристофер Хилл

Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего"

16:54 24.03.2023
 
© Сербское издание Politika.rs
© Сербское издание Politika.rs
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В Вашингтоне надуются, что сербы перестанут "обизжаться" на НАТО за бомбардировки Югославии и заражение страны радиоактивными отходами. Об этом 24 марта, в годовщину бомбардировок Сербии альянсом, заявил посол США Кристофер Хилл. Соответствующий пост он разместил в своем Тwitter
"Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. Приверженность США нашему партнерству с Сербией непоколебима, как и наша приверженность дипломатии. Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений", - сказал посол США.
В 1999 году альянс НАТО провел военную операцию в Союзной Республике Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории). Сделано это было без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели более 2,5 тысяч человек, а последствия применения обедненного урана регистрируются в стране до сих пор.
22 марта, 14:03
Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине Возможное применение украинской армией боеприпасов с обедненным ураном будет являться военным преступлением с тяжелейшими последствиями. Об этом заявил 22 марта РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич, который представляет интересы пострадавших от бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году
Тема использования снарядов обедненным ураном вновь стала актуальна после того, как 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
 
НовостиСербияСШАНАТОбомбардировкапосолКристофер Хилл
 
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