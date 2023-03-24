https://ukraina.ru/20230324/1044713456.html

"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео

"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео - 24.03.2023 Украина.ру

"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" подвел итоги визита лидера Китая в Москву и рассказал о том, какие соображения Украина.ру, 24.03.2023

2023-03-24T16:29

2023-03-24T16:29

2023-03-24T16:29

ростислав ищенко

россия

украина

сво

сша

пентагон

китай

си цзиньпин

владимир путин

репарации

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" подвел итоги визита лидера Китая в Москву и рассказал о том, какие соображения толкают Японию активизироваться на антироссийском фронте: 00:30 – Итоги визита Си Цзиньпина в Москву; 05:55 – "Перемены, которых не было 100 лет": что имел в виду Си Цзиньпин? 11:45 – Угрозы для Китая от альянса AUKUS; 13:15 - Экс-советник Пентагона: США должны убедить Киев "продать" России земли. Кто на это пойдет? 19:40 – Об антироссийском блоке в Азии; 21:30 - Форум "Россия — Африка": что дальше?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, россия, украина, сво, сша, пентагон, китай, си цзиньпин, владимир путин, репарации, япония, африка, видео