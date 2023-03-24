"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео - 24.03.2023 Украина.ру
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"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео
"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео - 24.03.2023 Украина.ру
"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" подвел итоги визита лидера Китая в Москву и рассказал о том, какие соображения Украина.ру, 24.03.2023
2023-03-24T16:29
2023-03-24T16:29
ростислав ищенко
россия
украина
сво
сша
пентагон
китай
си цзиньпин
владимир путин
репарации
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" подвел итоги визита лидера Китая в Москву и рассказал о том, какие соображения толкают Японию активизироваться на антироссийском фронте: 00:30 – Итоги визита Си Цзиньпина в Москву; 05:55 – "Перемены, которых не было 100 лет": что имел в виду Си Цзиньпин? 11:45 – Угрозы для Китая от альянса AUKUS; 13:15 - Экс-советник Пентагона: США должны убедить Киев "продать" России земли. Кто на это пойдет? 19:40 – Об антироссийском блоке в Азии; 21:30 - Форум "Россия — Африка": что дальше?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, россия, украина, сво, сша, пентагон, китай, си цзиньпин, владимир путин, репарации, япония, африка, видео
Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, США, Пентагон, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, репарации, Япония, Африка

"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео

16:29 24.03.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" подвел итоги визита лидера Китая в Москву и рассказал о том, какие соображения толкают Японию активизироваться на антироссийском фронте:
00:30 – Итоги визита Си Цзиньпина в Москву;
05:55 – "Перемены, которых не было 100 лет": что имел в виду Си Цзиньпин?
11:45 – Угрозы для Китая от альянса AUKUS;
13:15 - Экс-советник Пентагона: США должны убедить Киев "продать" России земли. Кто на это пойдет?
19:40 – Об антироссийском блоке в Азии;
21:30 - Форум "Россия — Африка": что дальше?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоРоссияУкраинаСВОСШАПентагонКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинрепарацииЯпонияАфрика
 
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