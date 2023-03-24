https://ukraina.ru/20230324/1044713456.html
"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео
"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео - 24.03.2023 Украина.ру
"Если можно заплатить за Крым, то можно и за Курск": Ищенко о переговорах и новых союзах. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" подвел итоги визита лидера Китая в Москву и рассказал о том, какие соображения Украина.ру, 24.03.2023
2023-03-24T16:29
2023-03-24T16:29
2023-03-24T16:29
ростислав ищенко
россия
украина
сво
сша
пентагон
китай
си цзиньпин
владимир путин
репарации
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" подвел итоги визита лидера Китая в Москву и рассказал о том, какие соображения толкают Японию активизироваться на антироссийском фронте: 00:30 – Итоги визита Си Цзиньпина в Москву; 05:55 – "Перемены, которых не было 100 лет": что имел в виду Си Цзиньпин? 11:45 – Угрозы для Китая от альянса AUKUS; 13:15 - Экс-советник Пентагона: США должны убедить Киев "продать" России земли. Кто на это пойдет? 19:40 – Об антироссийском блоке в Азии; 21:30 - Форум "Россия — Африка": что дальше?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, США, Пентагон, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, репарации, Япония, Африка