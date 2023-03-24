Бои в Донбассе, цели США на Украине. О чём говорили эксперты 24 марта - 24.03.2023 Украина.ру
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Бои в Донбассе, цели США на Украине. О чём говорили эксперты 24 марта
Бои в Донбассе, цели США на Украине. О чём говорили эксперты 24 марта - 24.03.2023 Украина.ру
Бои в Донбассе, цели США на Украине. О чём говорили эксперты 24 марта
Украина.ру, 24.03.2023
2023-03-24T16:11
2023-03-24T16:15
эксклюзив
сво
хазанов
алексей марочко
лнр
донбасс
артемовск
сша
нато
александр асафов
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Ситуация на фронтеВоенный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об обстановке на луганском направлении.В первую очередь он отметил погоду: прекратились дожди, температура в среднем достигает 15-17 градусов. Ветер быстро подсушивает почву. Поэтому ВСУ уже могут активно действовать."Противник начал пользоваться легкой колесной и бронированной техникой. Это позволило им быть более маневренными. Поэтому активизировались бои на тех участках местности, где была более-менее статичная обстановка.Скоро бои там накалятся еще сильнее", – прогнозирует Марочко.Он также добавил, что скоро появится "зеленка" – это станет маскирующим фактором, который позволит противнику еще ближе подходить к нашим позициям. Это приведет к контактным боям и эскалации на линии фронта.Также эксперт высказался о значении Артёмовска в контексте всей СВО. Марочко считает, что даже взятие города глобально не повлияет на ход операции."У Украины все равно есть полумиллионная армия. И мобрезерв у нее – тоже неплохой. Учитывая тот объем средств, которые предоставляет Киеву США, Запад и НАТО, нам еще работать и работать.Артемовск будет очень важен для нас как плацдарм для дальнейшего наступления. К тому же, взяв его, мы нанесем серьезный репутационный удар по ВСУ. У них морально-психологическое состояние и так не на высоком уровне, а в случае утраты Артемовска оно станет ниже плинтуса.Мы же помним события в Мариуполе и в Северодонецке/Лисичанске, когда все свои "поразки" противник пытался преподнести как "перемоги". Но делать постоянно у него тоже не получится", – заявил эксперт.Чего хотят СШАЦель и задача Соединенных Штатов – продлевать конфликт максимально долго, при этом нет задачи взять Украину в ЕС, включить Украину в НАТО, уверен политолог Александр Асафов.Задача – сдерживать Россию. Безусловно, накачка оружием будет продолжаться.Это же еще очень прибыльное мероприятие, отметил эксперт: ничего не поставляется бесплатно, это все – за деньги. И в рамках, в том числе, модернизации европейских армий, например, польской, за счет поставки старых советских танков Украине и закупке новых южнокорейских."Что касается наступления возможного или невозможного, на которое есть силы, на которые нужны силы, в котором помогут "Леопарды" и т. д….Я предлагаю выйти, соответственно, из зоны поражения информационными снарядами противника. Противник нам навязывает концепцию, в которой, возможно, состоится или не состоится наступление.Он нам навязывает саму систему, чтобы мы это обсуждали, примерно так же, как он навязывал нам в январе, что не то 5-го, не то 9-го числа состоится уже тотальная мобилизация в России", – сказал политолог.Газ для Украины – из Украины?Эксперт по энергетике Леонид Хазанов прокомментировал планы "Нафтогаза Украины" отказаться от импорта природного газа в 2023 году путем наращивания внутренней добычи.План предусматривает, что "Нафтогаз" увеличит добычу природного газа на 8%, а частные компании — на 16%.Хазанов уверен, что это абсолютно нереально. Объёмов, которые сейчас добываются на территории Украины, не затронутой специальной военной операцией, ей попросту не хватает. Например, в 2022 году добыча газа составила 18,5 млрд кубометров, упав на 6%."Отказаться от импорта природного газа Украина может только в случае, если всё население будет сидеть при свете лампад, а газ тратится, условно говоря, только на приготовление и разогрев еды, максимум 2 раза в день.[…] Если мы говорим об оставшейся территории Украины, чтобы там всё работало в приемлемом состоянии, нужно, конечно, природного газа значительно больше", – заявил эксперт.
https://ukraina.ru/20230324/1044673866.html
https://ukraina.ru/20230324/1044678098.html
https://ukraina.ru/20230324/1044702171.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, хазанов, алексей марочко, лнр, донбасс, артемовск, сша, нато, александр асафов, украина, газ
Эксклюзив, СВО, Хазанов, Алексей Марочко, ЛНР, Донбасс, Артемовск, США, НАТО, Александр Асафов, Украина, газ

Бои в Донбассе, цели США на Украине. О чём говорили эксперты 24 марта

16:11 24.03.2023 (обновлено: 16:15 24.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Ситуация на фронте
Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об обстановке на луганском направлении.
В первую очередь он отметил погоду: прекратились дожди, температура в среднем достигает 15-17 градусов. Ветер быстро подсушивает почву. Поэтому ВСУ уже могут активно действовать.
"Противник начал пользоваться легкой колесной и бронированной техникой. Это позволило им быть более маневренными. Поэтому активизировались бои на тех участках местности, где была более-менее статичная обстановка.
Скоро бои там накалятся еще сильнее", – прогнозирует Марочко.
Он также добавил, что скоро появится "зеленка" – это станет маскирующим фактором, который позволит противнику еще ближе подходить к нашим позициям. Это приведет к контактным боям и эскалации на линии фронта.
Также эксперт высказался о значении Артёмовска в контексте всей СВО. Марочко считает, что даже взятие города глобально не повлияет на ход операции.
Андрей Марочко интервью - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вчера, 08:01
Андрей Марочко: Россия победит 50 стран, если справится с танками и беспилотниками ВСУ в АртемовскеАртемовск будет очень важен для нас как плацдарм для дальнейшего наступления. К тому же, взяв его, мы нанесем серьезный репутационный удар по ВСУ. У них морально-психологическое состояние и так не на высоком уровне, а в случае утраты Артемовска оно станет ниже плинтуса.
"У Украины все равно есть полумиллионная армия. И мобрезерв у нее – тоже неплохой. Учитывая тот объем средств, которые предоставляет Киеву США, Запад и НАТО, нам еще работать и работать.
Артемовск будет очень важен для нас как плацдарм для дальнейшего наступления. К тому же, взяв его, мы нанесем серьезный репутационный удар по ВСУ. У них морально-психологическое состояние и так не на высоком уровне, а в случае утраты Артемовска оно станет ниже плинтуса.
Мы же помним события в Мариуполе и в Северодонецке/Лисичанске, когда все свои "поразки" противник пытался преподнести как "перемоги". Но делать постоянно у него тоже не получится", – заявил эксперт.
Чего хотят США
Цель и задача Соединенных Штатов – продлевать конфликт максимально долго, при этом нет задачи взять Украину в ЕС, включить Украину в НАТО, уверен политолог Александр Асафов.
Задача – сдерживать Россию. Безусловно, накачка оружием будет продолжаться.
Это же еще очень прибыльное мероприятие, отметил эксперт: ничего не поставляется бесплатно, это все – за деньги. И в рамках, в том числе, модернизации европейских армий, например, польской, за счет поставки старых советских танков Украине и закупке новых южнокорейских.
Александр Асафов интервью
Вчера, 08:33
Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном туманеЕсли Америке нужно отвлечь внимание мировой общественности и своих граждан от реально значимых событий, то медиа пустят в ход все: атаки НЛО, китайские воздушные шары, сенсационное раскрытие секрета происхождения ковида и что угодно еще, считает политолог Александр Асафов.
"Что касается наступления возможного или невозможного, на которое есть силы, на которые нужны силы, в котором помогут "Леопарды" и т. д….
Я предлагаю выйти, соответственно, из зоны поражения информационными снарядами противника. Противник нам навязывает концепцию, в которой, возможно, состоится или не состоится наступление.
Он нам навязывает саму систему, чтобы мы это обсуждали, примерно так же, как он навязывал нам в январе, что не то 5-го, не то 9-го числа состоится уже тотальная мобилизация в России", – сказал политолог.
Газ для Украины – из Украины?
Эксперт по энергетике Леонид Хазанов прокомментировал планы "Нафтогаза Украины" отказаться от импорта природного газа в 2023 году путем наращивания внутренней добычи.
План предусматривает, что "Нафтогаз" увеличит добычу природного газа на 8%, а частные компании — на 16%.
Хазанов уверен, что это абсолютно нереально. Объёмов, которые сейчас добываются на территории Украины, не затронутой специальной военной операцией, ей попросту не хватает. Например, в 2022 году добыча газа составила 18,5 млрд кубометров, упав на 6%.
"Отказаться от импорта природного газа Украина может только в случае, если всё население будет сидеть при свете лампад, а газ тратится, условно говоря, только на приготовление и разогрев еды, максимум 2 раза в день.
[…] Если мы говорим об оставшейся территории Украины, чтобы там всё работало в приемлемом состоянии, нужно, конечно, природного газа значительно больше", – заявил эксперт.
Леонид Хазанов интервью - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вчера, 13:53
Леонид Хазанов о том, как Европа пережила зиму без российского газа и чего ждать в результате этого летомВечно дотировать Украину электроэнергией никакая европейская страна не будет — ей это невыгодно, потому что у Киева нет живых денег, чтобы оплатить полученные ресурсы. Кроме того, Европа сама еле выкрутилась с газом этой зимой и может замерзнуть в будущем.
 
ЭксклюзивСВОХазановАлексей МарочкоЛНРДонбассАртемовскСШАНАТОАлександр АсафовУкраинагаз
 
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