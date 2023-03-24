"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС - 24.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230324/1044712277.html
"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС
"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС - 24.03.2023 Украина.ру
"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС
Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы. Такое мнение 24 марта в эфире OE24.TV озвучил австрийский политик Геральд Гросс
2023-03-24T16:25
2023-03-24T17:27
новости
международный уголовный суд
арест
владимир путин
ордера
геральд гросс
гаага
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102995/63/1029956323_0:57:1293:784_1920x0_80_0_0_d38a2ef985170042dc823f25e0aec185.jpg
Отдельное внимание Гросс уделил двойным стандартам Запада, отметив, что те же судьи Гааги игнорируют военные преступления, совершенные США и Великобританией.Он напомнил журналистам OE24.TV о шокирующих преступлениях американских и британских солдат в Ираке, Афганистане, Сирии и на всем Ближнем Востоке в целом, а также других точках Земного шара, где Запад развязывал войны и вершил "свое правосудие". При этом ни один из этих эпизодов не обсуждался в Гааге."Если бы в Гааге действительно вершилось правосудие, то в первом ряду должны были бы сидеть Барак Обама, Тони Блэр, труп Джорджа Буша-старшего или мумифицированное изображение Буша-младшего. Это было бы особенно забавно! Удивительно, что именно Джо Байден требует судебного разбирательства! И это несмотря на то, что его советник по национальной безопасности несколько месяцев назад сказал, что они не признают суд в Гааге и предпримут против Гааги самые решительные меры, если Гаага только попробует разоблачить военные преступления США", - сказал Гросс, несмотря на многочисленные попытки ведущих программы перебить его.В середине марта палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в совершении "военного преступления, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".Президент США Джо Байден назвал решение суда в Гааге обоснованным, а в Германии пообещали арестовать российского лидера, если тот нанесет визит в страну. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда "поворотным моментом" для неминуемости "полного спектра" ответственности России.МИД РФ оценил решение МУС "юридически ничтожным". В частности, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что для России решения Международного уголовного суда не имеют значения с юридической точки зрения.В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.
https://ukraina.ru/20230324/1044711725.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102995/63/1029956323_86:0:1207:841_1920x0_80_0_0_fe595be89ddd7418406acc8f91b3a099.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, международный уголовный суд, арест, владимир путин, ордера, геральд гросс, гаага, украина
Новости, Международный уголовный суд, арест, Владимир Путин, ордера, Геральд Гросс, Гаага, Украина

"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС

16:25 24.03.2023 (обновлено: 17:27 24.03.2023)
 
© icc-cpi.intМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
© icc-cpi.int
Читать в
Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы. Такое мнение 24 марта в эфире OE24.TV озвучил австрийский политик Геральд Гросс

"С ордером на арест Владимира Путина наконец можно быть уверенным, что мирных переговоров больше не будет. Так или иначе, я считаю, что мирные переговоры теперь не имеют смысла. Мирные переговоры, которые можно было бы провести в Вене или в штаб-квартире ООН, невозможны, если Владимир Путин не будет в них участвовать. Я поздравляю судей в Гааге, потому что они запрограммировали конфликт на многие годы. Бои будут продолжаться и дальше", - сказал политик.

Отдельное внимание Гросс уделил двойным стандартам Запада, отметив, что те же судьи Гааги игнорируют военные преступления, совершенные США и Великобританией.
Он напомнил журналистам OE24.TV о шокирующих преступлениях американских и британских солдат в Ираке, Афганистане, Сирии и на всем Ближнем Востоке в целом, а также других точках Земного шара, где Запад развязывал войны и вершил "свое правосудие". При этом ни один из этих эпизодов не обсуждался в Гааге.
"Если бы в Гааге действительно вершилось правосудие, то в первом ряду должны были бы сидеть Барак Обама, Тони Блэр, труп Джорджа Буша-старшего или мумифицированное изображение Буша-младшего. Это было бы особенно забавно! Удивительно, что именно Джо Байден требует судебного разбирательства! И это несмотря на то, что его советник по национальной безопасности несколько месяцев назад сказал, что они не признают суд в Гааге и предпримут против Гааги самые решительные меры, если Гаага только попробует разоблачить военные преступления США", - сказал Гросс, несмотря на многочисленные попытки ведущих программы перебить его.
В середине марта палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в совершении "военного преступления, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".
Президент США Джо Байден назвал решение суда в Гааге обоснованным, а в Германии пообещали арестовать российского лидера, если тот нанесет визит в страну. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда "поворотным моментом" для неминуемости "полного спектра" ответственности России.
МИД РФ оценил решение МУС "юридически ничтожным". В частности, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что для России решения Международного уголовного суда не имеют значения с юридической точки зрения.
В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.
Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вчера, 16:00
Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества"Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы арестовать имущество "Россотрудничества. Сообщение об этом было опубликовано в Телеграм-канале ведомства в пятницу, 24 марта
 
НовостиМеждународный уголовный сударестВладимир ПутинордераГеральд ГроссГаагаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03"Кто дал вам право убивать наших детей?" Президент Сербии обратился к НАТО из-за бомбардировок Югославии
10:42Испугались русского: в украинском сериале впервые заменили лицо актера на представителя "титульной нации"
10:04Китай проигнорировал потуги Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином - Reuters
09:47"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины
09:31Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных
09:14"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своё
08:50Александр Полищук: ВСУ – лучшая армия Европы, но Вооруженные силы России совершили чудо
08:47Ростислав Ищенко о том, что было и что будет: При любом исходе СВО система США работать не сможет
08:42По периметру России. "Новая ось зла", биологическая угроза и крупнейший за 15 лет банковский кризис
08:00Яков Блюмкин: рождённый революцией и "съеденный" ею же
07:45Западная Украина за минувшую неделю. Угроза мэру Львова и мошенники европейского масштаба в Ужгороде
07:27Композитор Лист был влюблен в мелодику украинских песен и княгиню с Винничины
07:04Повестки для умерших детей, вспышка бешенства и наезд на Фирташа. Что происходит в Ровно
07:01В Болгарии избили депутата парламента за протест против отправки болгарских военных на Украину
18:56Крокодильи слёзы залили Темзу. Медведчук рассказал, как Запад нажился на войне и украинском зерне
18:10Годовщина "Саратова", расправы над пленным, датчане и "Северные потоки". Итоги 24 марта на Украине
17:59Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине
17:55150 лет Агенту 007 с Малой Арнаутской улицы
17:41Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы
17:21В ВВС Украины подтвердили привлечение иностранных пилотов для войны с Россией
Лента новостейМолния