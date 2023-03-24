https://ukraina.ru/20230324/1044712277.html
"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС
"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС - 24.03.2023 Украина.ру
"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС
Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы. Такое мнение 24 марта в эфире OE24.TV озвучил австрийский политик Геральд Гросс
2023-03-24T16:25
2023-03-24T16:25
2023-03-24T17:27
новости
международный уголовный суд
арест
владимир путин
ордера
геральд гросс
гаага
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Отдельное внимание Гросс уделил двойным стандартам Запада, отметив, что те же судьи Гааги игнорируют военные преступления, совершенные США и Великобританией.Он напомнил журналистам OE24.TV о шокирующих преступлениях американских и британских солдат в Ираке, Афганистане, Сирии и на всем Ближнем Востоке в целом, а также других точках Земного шара, где Запад развязывал войны и вершил "свое правосудие". При этом ни один из этих эпизодов не обсуждался в Гааге."Если бы в Гааге действительно вершилось правосудие, то в первом ряду должны были бы сидеть Барак Обама, Тони Блэр, труп Джорджа Буша-старшего или мумифицированное изображение Буша-младшего. Это было бы особенно забавно! Удивительно, что именно Джо Байден требует судебного разбирательства! И это несмотря на то, что его советник по национальной безопасности несколько месяцев назад сказал, что они не признают суд в Гааге и предпримут против Гааги самые решительные меры, если Гаага только попробует разоблачить военные преступления США", - сказал Гросс, несмотря на многочисленные попытки ведущих программы перебить его.В середине марта палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в совершении "военного преступления, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".Президент США Джо Байден назвал решение суда в Гааге обоснованным, а в Германии пообещали арестовать российского лидера, если тот нанесет визит в страну. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда "поворотным моментом" для неминуемости "полного спектра" ответственности России.МИД РФ оценил решение МУС "юридически ничтожным". В частности, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что для России решения Международного уголовного суда не имеют значения с юридической точки зрения.В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, международный уголовный суд, арест, владимир путин, ордера, геральд гросс, гаага, украина
Новости, Международный уголовный суд, арест, Владимир Путин, ордера, Геральд Гросс, Гаага, Украина
"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС
16:25 24.03.2023 (обновлено: 17:27 24.03.2023)
Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы. Такое мнение 24 марта в эфире OE24.TV озвучил австрийский политик Геральд Гросс
"С ордером на арест Владимира Путина наконец можно быть уверенным, что мирных переговоров больше не будет. Так или иначе, я считаю, что мирные переговоры теперь не имеют смысла. Мирные переговоры, которые можно было бы провести в Вене или в штаб-квартире ООН, невозможны, если Владимир Путин не будет в них участвовать. Я поздравляю судей в Гааге, потому что они запрограммировали конфликт на многие годы. Бои будут продолжаться и дальше", - сказал политик.
Отдельное внимание Гросс уделил двойным стандартам Запада, отметив, что те же судьи Гааги игнорируют военные преступления, совершенные США и Великобританией.
Он напомнил журналистам OE24.TV о шокирующих преступлениях американских и британских солдат в Ираке, Афганистане, Сирии и на всем Ближнем Востоке в целом, а также других точках Земного шара, где Запад развязывал войны и вершил "свое правосудие". При этом ни один из этих эпизодов не обсуждался в Гааге.
"Если бы в Гааге действительно вершилось правосудие, то в первом ряду должны были бы сидеть Барак Обама, Тони Блэр, труп Джорджа Буша-старшего или мумифицированное изображение Буша-младшего. Это было бы особенно забавно! Удивительно, что именно Джо Байден требует судебного разбирательства! И это несмотря на то, что его советник по национальной безопасности несколько месяцев назад сказал, что они не признают суд в Гааге и предпримут против Гааги самые решительные меры, если Гаага только попробует разоблачить военные преступления США", - сказал Гросс, несмотря на многочисленные попытки ведущих программы перебить его.
В середине марта палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в совершении "военного преступления, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".
Президент США Джо Байден назвал решение суда в Гааге обоснованным, а в Германии пообещали арестовать российского лидера, если тот нанесет визит в страну. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда "поворотным моментом" для неминуемости "полного спектра" ответственности России.
МИД РФ оценил решение МУС "юридически ничтожным". В частности, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что для России решения Международного уголовного суда не имеют значения с юридической точки зрения.
В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.