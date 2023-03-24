https://ukraina.ru/20230324/1044712277.html

"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС

"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС - 24.03.2023 Украина.ру

"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУС

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы. Такое мнение 24 марта в эфире OE24.TV озвучил австрийский политик Геральд Гросс

2023-03-24T16:25

2023-03-24T16:25

2023-03-24T17:27

новости

международный уголовный суд

арест

владимир путин

ордера

геральд гросс

гаага

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102995/63/1029956323_0:57:1293:784_1920x0_80_0_0_d38a2ef985170042dc823f25e0aec185.jpg

Отдельное внимание Гросс уделил двойным стандартам Запада, отметив, что те же судьи Гааги игнорируют военные преступления, совершенные США и Великобританией.Он напомнил журналистам OE24.TV о шокирующих преступлениях американских и британских солдат в Ираке, Афганистане, Сирии и на всем Ближнем Востоке в целом, а также других точках Земного шара, где Запад развязывал войны и вершил "свое правосудие". При этом ни один из этих эпизодов не обсуждался в Гааге."Если бы в Гааге действительно вершилось правосудие, то в первом ряду должны были бы сидеть Барак Обама, Тони Блэр, труп Джорджа Буша-старшего или мумифицированное изображение Буша-младшего. Это было бы особенно забавно! Удивительно, что именно Джо Байден требует судебного разбирательства! И это несмотря на то, что его советник по национальной безопасности несколько месяцев назад сказал, что они не признают суд в Гааге и предпримут против Гааги самые решительные меры, если Гаага только попробует разоблачить военные преступления США", - сказал Гросс, несмотря на многочисленные попытки ведущих программы перебить его.В середине марта палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в совершении "военного преступления, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".Президент США Джо Байден назвал решение суда в Гааге обоснованным, а в Германии пообещали арестовать российского лидера, если тот нанесет визит в страну. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда "поворотным моментом" для неминуемости "полного спектра" ответственности России.МИД РФ оценил решение МУС "юридически ничтожным". В частности, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что для России решения Международного уголовного суда не имеют значения с юридической точки зрения.В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.

https://ukraina.ru/20230324/1044711725.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, международный уголовный суд, арест, владимир путин, ордера, геральд гросс, гаага, украина