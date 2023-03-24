Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества" - 24.03.2023 Украина.ру
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Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества"
Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества" - 24.03.2023 Украина.ру
Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы арестовать имущество "Россотрудничества. Сообщение об этом было опубликовано в Телеграм-канале ведомства в пятницу, 24 марта
2023-03-24T16:00
2023-03-24T16:00
новости
украина
минкульт
россотрудничество
имущество
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Ранее Ткаченко обвинял Россию в присвоении рецепта борща и попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.Напомним, Запад после начала СВО заблокировал российские золотовалютные резервы на сумму 330 миллиардов долларов. Их Киев также предложил изъять в свою пользу. Эту идею поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ с целью направить их Украине.Париж и Цюрих хотя и заморозили российские активы, но признали, что какие-либо действия с этими средствами неправомерны, так как противоречат законодательству Франции и Швейцарии.А вот власти Британии и Польши объявили проблему законодательства формальной и заявили, что в настоящее время работают над изменениями, которые позволят "законно" изъять активы РФ в пользу киевского режима.
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новости, украина, минкульт, россотрудничество, имущество
Новости, Украина, Минкульт, Россотрудничество, имущество

Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества"

16:00 24.03.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр ТкаченкоАлександр Ткаченко
Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Ткаченко
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы арестовать имущество "Россотрудничества. Сообщение об этом было опубликовано в Телеграм-канале ведомства в пятницу, 24 марта
"Александр Ткаченко в ПАСЕ призвал признать Россию страной, совершающей культурный геноцид украинцев. Украина ожидает от ПАСЕ: признания Российской Федерации страной, совершающей культурный геноцид, не только вводить санкции против РФ, но и арестовать активы россиян, в частности имущества "Россотрудничества", а также содействия в возвращении украденных россиянами культурных ценностей", - говорится в сообщении.
Ранее Ткаченко обвинял Россию в присвоении рецепта борща и попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.
Напомним, Запад после начала СВО заблокировал российские золотовалютные резервы на сумму 330 миллиардов долларов. Их Киев также предложил изъять в свою пользу. Эту идею поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ с целью направить их Украине.
Париж и Цюрих хотя и заморозили российские активы, но признали, что какие-либо действия с этими средствами неправомерны, так как противоречат законодательству Франции и Швейцарии.
А вот власти Британии и Польши объявили проблему законодательства формальной и заявили, что в настоящее время работают над изменениями, которые позволят "законно" изъять активы РФ в пользу киевского режима.
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вчера, 14:59
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