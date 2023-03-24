https://ukraina.ru/20230324/1044711725.html
Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества"
Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества" - 24.03.2023 Украина.ру
Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы арестовать имущество "Россотрудничества. Сообщение об этом было опубликовано в Телеграм-канале ведомства в пятницу, 24 марта
2023-03-24T16:00
2023-03-24T16:00
2023-03-24T16:00
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Ранее Ткаченко обвинял Россию в присвоении рецепта борща и попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.Напомним, Запад после начала СВО заблокировал российские золотовалютные резервы на сумму 330 миллиардов долларов. Их Киев также предложил изъять в свою пользу. Эту идею поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ с целью направить их Украине.Париж и Цюрих хотя и заморозили российские активы, но признали, что какие-либо действия с этими средствами неправомерны, так как противоречат законодательству Франции и Швейцарии.А вот власти Британии и Польши объявили проблему законодательства формальной и заявили, что в настоящее время работают над изменениями, которые позволят "законно" изъять активы РФ в пользу киевского режима.
https://ukraina.ru/20230324/1044708619.html
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новости, украина, минкульт, россотрудничество, имущество
Новости, Украина, Минкульт, Россотрудничество, имущество
Глава Минкульта Украины призвал Европу арестовать имущество "Россотрудничества"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал участников Парламентской ассамблеи совета Европы арестовать имущество "Россотрудничества. Сообщение об этом было опубликовано в Телеграм-канале ведомства в пятницу, 24 марта
"Александр Ткаченко в ПАСЕ призвал признать Россию страной, совершающей культурный геноцид украинцев. Украина ожидает от ПАСЕ: признания Российской Федерации страной, совершающей культурный геноцид, не только вводить санкции против РФ, но и арестовать активы россиян, в частности имущества "Россотрудничества", а также содействия в возвращении украденных россиянами культурных ценностей", - говорится в сообщении.
Ранее Ткаченко обвинял Россию в присвоении рецепта борща и попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.
Напомним, Запад после начала СВО заблокировал российские золотовалютные резервы на сумму 330 миллиардов долларов. Их Киев также предложил изъять в свою пользу. Эту идею поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ с целью направить их Украине.
Париж и Цюрих хотя и заморозили российские активы, но признали, что какие-либо действия с этими средствами неправомерны, так как противоречат законодательству Франции и Швейцарии.
А вот власти Британии и Польши объявили проблему законодательства формальной и заявили, что в настоящее время работают над изменениями, которые позволят "законно" изъять активы РФ в пользу киевского режима.