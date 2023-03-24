Швейцария проводит расследование о военной технике на Украине
14:50 24.03.2023 (обновлено: 14:51 24.03.2023)
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
© AP / Vadim Ghirda
Швейцария проводит расследование, чтобы выяснить, как два бронетранспортера Eagle I швейцарского производства оказались у украинских войск. Об этом 24 марта заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш, передает РИА Новости
"Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте. Неизвестно, сколько времени займут эти разъяснения", - сказал он.
Майенфиш уточнил, что в 90-х годах 36 бронированных машин Eagle I были экспортированы для датской армии, а в 2012 году Дания подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании.
"Отвечая на прямой запрос DFAE (МИД Швейцарии – ред.) и SECO (госсекретариат по экономике - ред.), представители соответствующего подразделения министерства иностранных дел Дании подтвердили, что Дания не передала ни один из приобретенных автомобилей EAGLE Швейцарии без ее согласия", - добавил пресс-секретарь.
Он также заявил, что только номер шасси позволит однозначно отследить происхождение транспортного средства, но что SECO не располагает этой информацией.
При этом швейцарские СМИ недавно опубликовали фотографии двух бронетранспортеров швейцарского производства Eagle 1, используемых украинскими войсками в Донбассе.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.
Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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