https://ukraina.ru/20230324/1044708049.html

Швейцария проводит расследование о военной технике на Украине

Швейцария проводит расследование о военной технике на Украине - 24.03.2023 Украина.ру

Швейцария проводит расследование о военной технике на Украине

Швейцария проводит расследование, чтобы выяснить, как два бронетранспортера Eagle I швейцарского производства оказались у украинских войск. Об этом 24 марта заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш, передает РИА Новости

2023-03-24T14:50

2023-03-24T14:50

2023-03-24T14:51

швейцария

новости

бронетранспортеры

войска

украина

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"Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте. Неизвестно, сколько времени займут эти разъяснения", - сказал он.Майенфиш уточнил, что в 90-х годах 36 бронированных машин Eagle I были экспортированы для датской армии, а в 2012 году Дания подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании.Он также заявил, что только номер шасси позволит однозначно отследить происхождение транспортного средства, но что SECO не располагает этой информацией.При этом швейцарские СМИ недавно опубликовали фотографии двух бронетранспортеров швейцарского производства Eagle 1, используемых украинскими войсками в Донбассе.Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.

https://ukraina.ru/20230303/1044062004.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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швейцария, новости, бронетранспортеры, войска, украина