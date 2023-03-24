https://ukraina.ru/20230324/1044707758.html
В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта
В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта - 24.03.2023 Украина.ру
В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта
Украина.ру, 24.03.2023
2023-03-24T15:33
2023-03-24T15:33
2023-03-24T15:33
эксклюзив
украина
сша
китай
переговоры
спецоперация
грузия
саакашвили
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Запад затеял опасную украинскую игру"В Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У партий истеблишмента здесь есть идея, что они могут выиграть войну – не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и, как они это называют, "освободить Крым", добиться полной победы. Эта идея очень опасна, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию", – предупредил депутат Бундестага Андрей Хунко в интервью китайской газете Global Times.По его словам, большинство стран мира заинтересованы в завершении конфликта на Украине, поскольку оказываются жертвами последствий этого геополитического кризиса. Но члены НАТО и ЕС препятствуют продвижению мирного диалога по Украине."Были переговоры в марте 2022 года, но они были остановлены, главным образом Западом. А сейчас здесь (в ЕС – ред.) постоянно утверждают, что о переговорах говорить не приходится, поскольку Россия не хочет их вести. Но если вы посмотрите за пределы пузыря ЕС и НАТО, большая часть мира выступает за переговоры", – заявил немецкий депутат.В качестве подтверждения Хунко напомнил о попытках президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы создать "клуб мира" со странами Глобального Юга (государства Африки, Карибского бассейна и Латинской Америки, Океании, частично Азии), Китаем и, возможно, Индией, а такженапомнил о представленном Пекином плане мирного урегулирования украинского конфликта.Китай за мир во всём мире, на Украине прежде всего"Китай играет конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта политическими методами, в то время как США не только подливают масло в огонь, но и создают препятствия усилиям других стран по продвижению мирного диалога", – заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.План по урегулированию украинского кризиса, разработанный Китаем, предусматривает, в частности, прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин сказал, что многие из этих пунктов могут лечь в основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Россия и Китай осуществляют взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран и всего мир, партнёрские отношения Москвы и Пекина не нацелены против какой-либо третьей стороны, отметила Мао Нин."Это уравновешенная дружба благородных людей, которая резко контрастирует с гегемонией, бесчинством и травлей, которыми занимаются США", – подчеркнула дипломат.Грузия не переживёт участия в украинском конфликтеПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во ходе выступления в парламенте по вопросам национальной безопасности объяснил, какую угрозу для страны представляет украинский конфликт."План вовлечь страну в военный конфликт и открыть второй фронт не прекращался. Реальной опасностью остаётся так называемый план украинизации, открытие второго фронта", – сказал Гарибашвили.Глава правительства уверен, что за этим планом стоит оппозиционное "Единое национальное движение", основанное Михаилом Саакашвили. По словам Гарибашвили, бывший президент Грузии вернулся с Украины на Родину с целью устроить госпереворот и вернуться к власти, а затем втянуть страну в военные действия против России.И хотя те планы были сорваны, в Грузии, по словам премьер-министра, есть силы, настроенные на дестабилизацию внутренней обстановки, в качестве примера он привёл акции с требованием отставки правительства, которые регулярно проводятся с февраля 2022 года.Грузия не выдержит войны, и начало нового военного конфликта в стране будет равно началу третьей мировой войны, предупредил Гарибашвили.
https://ukraina.ru/20230321/1044568629.html
https://ukraina.ru/20230321/1044584993.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, сша, китай, переговоры, спецоперация, грузия, саакашвили
Запад затеял опасную украинскую игру
"В Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У партий истеблишмента здесь есть идея, что они могут выиграть войну – не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и, как они это называют, "освободить Крым", добиться полной победы.
Эта идея очень опасна, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию", – предупредил депутат Бундестага Андрей Хунко в интервью китайской газете Global Times.
По его словам, большинство стран мира заинтересованы в завершении конфликта на Украине, поскольку оказываются жертвами последствий этого геополитического кризиса. Но члены НАТО и ЕС препятствуют продвижению мирного диалога по Украине.
"Были переговоры в марте 2022 года, но они были остановлены, главным образом Западом. А сейчас здесь (в ЕС – ред.) постоянно утверждают, что о переговорах говорить не приходится, поскольку Россия не хочет их вести.
Но если вы посмотрите за пределы пузыря ЕС и НАТО, большая часть мира выступает за переговоры", – заявил немецкий депутат.
В качестве подтверждения Хунко напомнил о попытках президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы создать "клуб мира" со странами Глобального Юга (государства Африки, Карибского бассейна и Латинской Америки, Океании, частично Азии), Китаем и, возможно, Индией, а такженапомнил о представленном Пекином плане мирного урегулирования украинского конфликта.
Китай за мир во всём мире, на Украине прежде всего
"Китай играет конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта политическими методами, в то время как США не только подливают масло в огонь, но и создают препятствия усилиям других стран по продвижению мирного диалога", – заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
План по урегулированию украинского кризиса, разработанный Китаем, предусматривает, в частности, прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине.
Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин сказал, что многие из этих пунктов могут лечь в основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Россия и Китай осуществляют взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран и всего мир, партнёрские отношения Москвы и Пекина не нацелены против какой-либо третьей стороны, отметила Мао Нин.
"Это уравновешенная дружба благородных людей, которая резко контрастирует с гегемонией, бесчинством и травлей, которыми занимаются США", – подчеркнула дипломат.
Грузия не переживёт участия в украинском конфликте
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во ходе выступления в парламенте по вопросам национальной безопасности объяснил, какую угрозу для страны представляет украинский конфликт.
"План вовлечь страну в военный конфликт и открыть второй фронт не прекращался. Реальной опасностью остаётся так называемый план украинизации, открытие второго фронта", – сказал Гарибашвили.
Глава правительства уверен, что за этим планом стоит оппозиционное "Единое национальное движение", основанное Михаилом Саакашвили. По словам Гарибашвили, бывший президент Грузии вернулся с Украины на Родину с целью устроить госпереворот и вернуться к власти, а затем втянуть страну в военные действия против России.
И хотя те планы были сорваны, в Грузии, по словам премьер-министра, есть силы, настроенные на дестабилизацию внутренней обстановки, в качестве примера он привёл акции с требованием отставки правительства, которые регулярно проводятся с февраля 2022 года.
Грузия не выдержит войны, и начало нового военного конфликта в стране будет равно началу третьей мировой войны, предупредил Гарибашвили.