В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта - 24.03.2023 Украина.ру
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В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта
В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта - 24.03.2023 Украина.ру
В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта
Украина.ру, 24.03.2023
2023-03-24T15:33
2023-03-24T15:33
эксклюзив
украина
сша
китай
переговоры
спецоперация
грузия
саакашвили
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Запад затеял опасную украинскую игру"В Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У партий истеблишмента здесь есть идея, что они могут выиграть войну – не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и, как они это называют, "освободить Крым", добиться полной победы. Эта идея очень опасна, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию", – предупредил депутат Бундестага Андрей Хунко в интервью китайской газете Global Times.По его словам, большинство стран мира заинтересованы в завершении конфликта на Украине, поскольку оказываются жертвами последствий этого геополитического кризиса. Но члены НАТО и ЕС препятствуют продвижению мирного диалога по Украине."Были переговоры в марте 2022 года, но они были остановлены, главным образом Западом. А сейчас здесь (в ЕС – ред.) постоянно утверждают, что о переговорах говорить не приходится, поскольку Россия не хочет их вести. Но если вы посмотрите за пределы пузыря ЕС и НАТО, большая часть мира выступает за переговоры", – заявил немецкий депутат.В качестве подтверждения Хунко напомнил о попытках президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы создать "клуб мира" со странами Глобального Юга (государства Африки, Карибского бассейна и Латинской Америки, Океании, частично Азии), Китаем и, возможно, Индией, а такженапомнил о представленном Пекином плане мирного урегулирования украинского конфликта.Китай за мир во всём мире, на Украине прежде всего"Китай играет конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта политическими методами, в то время как США не только подливают масло в огонь, но и создают препятствия усилиям других стран по продвижению мирного диалога", – заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.План по урегулированию украинского кризиса, разработанный Китаем, предусматривает, в частности, прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин сказал, что многие из этих пунктов могут лечь в основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Россия и Китай осуществляют взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран и всего мир, партнёрские отношения Москвы и Пекина не нацелены против какой-либо третьей стороны, отметила Мао Нин."Это уравновешенная дружба благородных людей, которая резко контрастирует с гегемонией, бесчинством и травлей, которыми занимаются США", – подчеркнула дипломат.Грузия не переживёт участия в украинском конфликтеПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во ходе выступления в парламенте по вопросам национальной безопасности объяснил, какую угрозу для страны представляет украинский конфликт."План вовлечь страну в военный конфликт и открыть второй фронт не прекращался. Реальной опасностью остаётся так называемый план украинизации, открытие второго фронта", – сказал Гарибашвили.Глава правительства уверен, что за этим планом стоит оппозиционное "Единое национальное движение", основанное Михаилом Саакашвили. По словам Гарибашвили, бывший президент Грузии вернулся с Украины на Родину с целью устроить госпереворот и вернуться к власти, а затем втянуть страну в военные действия против России.И хотя те планы были сорваны, в Грузии, по словам премьер-министра, есть силы, настроенные на дестабилизацию внутренней обстановки, в качестве примера он привёл акции с требованием отставки правительства, которые регулярно проводятся с февраля 2022 года.Грузия не выдержит войны, и начало нового военного конфликта в стране будет равно началу третьей мировой войны, предупредил Гарибашвили.
https://ukraina.ru/20230321/1044568629.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, сша, китай, переговоры, спецоперация, грузия, саакашвили
Эксклюзив, Украина, США, Китай, переговоры, Спецоперация, Грузия, Саакашвили

В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта

15:33 24.03.2023
 
© коллаж Украина.РуНАТО коллаж
НАТО коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Запад затеял опасную украинскую игру
"В Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У партий истеблишмента здесь есть идея, что они могут выиграть войну – не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и, как они это называют, "освободить Крым", добиться полной победы.
Эта идея очень опасна, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию", – предупредил депутат Бундестага Андрей Хунко в интервью китайской газете Global Times.
По его словам, большинство стран мира заинтересованы в завершении конфликта на Украине, поскольку оказываются жертвами последствий этого геополитического кризиса. Но члены НАТО и ЕС препятствуют продвижению мирного диалога по Украине.
"Были переговоры в марте 2022 года, но они были остановлены, главным образом Западом. А сейчас здесь (в ЕС – ред.) постоянно утверждают, что о переговорах говорить не приходится, поскольку Россия не хочет их вести.
Но если вы посмотрите за пределы пузыря ЕС и НАТО, большая часть мира выступает за переговоры", – заявил немецкий депутат.
В качестве подтверждения Хунко напомнил о попытках президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы создать "клуб мира" со странами Глобального Юга (государства Африки, Карибского бассейна и Латинской Америки, Океании, частично Азии), Китаем и, возможно, Индией, а такженапомнил о представленном Пекином плане мирного урегулирования украинского конфликта.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 09:23
Украинский тупик СШАПохоже адекватная часть американского генералитета и политиков поняла, что Украина уже не переломит ситуацию на фронте, равно как не сможет и слишком долго протянуть свою агонию.
Китай за мир во всём мире, на Украине прежде всего
"Китай играет конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта политическими методами, в то время как США не только подливают масло в огонь, но и создают препятствия усилиям других стран по продвижению мирного диалога", – заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
План по урегулированию украинского кризиса, разработанный Китаем, предусматривает, в частности, прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине.
Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин сказал, что многие из этих пунктов могут лечь в основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Россия и Китай осуществляют взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран и всего мир, партнёрские отношения Москвы и Пекина не нацелены против какой-либо третьей стороны, отметила Мао Нин.
"Это уравновешенная дружба благородных людей, которая резко контрастирует с гегемонией, бесчинством и травлей, которыми занимаются США", – подчеркнула дипломат.
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
21 марта, 13:40
Всё внимание на Москву: Путин и Си послали миру сигнал, от которого Белый дом не на шутку занервничалВизит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вызвал ажиотажный интерес мировой общественности задолго до того, как борт № 1 вылетел из Пекина, а за полётом этого лайнера на сервисе Flightradar 20 марта следили более 100 000 пользователей
Грузия не переживёт участия в украинском конфликте
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во ходе выступления в парламенте по вопросам национальной безопасности объяснил, какую угрозу для страны представляет украинский конфликт.
"План вовлечь страну в военный конфликт и открыть второй фронт не прекращался. Реальной опасностью остаётся так называемый план украинизации, открытие второго фронта", – сказал Гарибашвили.
Глава правительства уверен, что за этим планом стоит оппозиционное "Единое национальное движение", основанное Михаилом Саакашвили. По словам Гарибашвили, бывший президент Грузии вернулся с Украины на Родину с целью устроить госпереворот и вернуться к власти, а затем втянуть страну в военные действия против России.
И хотя те планы были сорваны, в Грузии, по словам премьер-министра, есть силы, настроенные на дестабилизацию внутренней обстановки, в качестве примера он привёл акции с требованием отставки правительства, которые регулярно проводятся с февраля 2022 года.
Грузия не выдержит войны, и начало нового военного конфликта в стране будет равно началу третьей мировой войны, предупредил Гарибашвили.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАКитайпереговорыСпецоперацияГрузияСаакашвили
 
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