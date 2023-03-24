https://ukraina.ru/20230324/1044707758.html

В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта

В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта - 24.03.2023 Украина.ру

В мире хотят завершения конфликта, против – НАТО и ЕС: что говорили об Украине 24 марта

Украина.ру, 24.03.2023

2023-03-24T15:33

2023-03-24T15:33

2023-03-24T15:33

эксклюзив

украина

сша

китай

переговоры

спецоперация

грузия

саакашвили

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Запад затеял опасную украинскую игру"В Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У партий истеблишмента здесь есть идея, что они могут выиграть войну – не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и, как они это называют, "освободить Крым", добиться полной победы. Эта идея очень опасна, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию", – предупредил депутат Бундестага Андрей Хунко в интервью китайской газете Global Times.По его словам, большинство стран мира заинтересованы в завершении конфликта на Украине, поскольку оказываются жертвами последствий этого геополитического кризиса. Но члены НАТО и ЕС препятствуют продвижению мирного диалога по Украине."Были переговоры в марте 2022 года, но они были остановлены, главным образом Западом. А сейчас здесь (в ЕС – ред.) постоянно утверждают, что о переговорах говорить не приходится, поскольку Россия не хочет их вести. Но если вы посмотрите за пределы пузыря ЕС и НАТО, большая часть мира выступает за переговоры", – заявил немецкий депутат.В качестве подтверждения Хунко напомнил о попытках президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы создать "клуб мира" со странами Глобального Юга (государства Африки, Карибского бассейна и Латинской Америки, Океании, частично Азии), Китаем и, возможно, Индией, а такженапомнил о представленном Пекином плане мирного урегулирования украинского конфликта.Китай за мир во всём мире, на Украине прежде всего"Китай играет конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта политическими методами, в то время как США не только подливают масло в огонь, но и создают препятствия усилиям других стран по продвижению мирного диалога", – заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.План по урегулированию украинского кризиса, разработанный Китаем, предусматривает, в частности, прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин сказал, что многие из этих пунктов могут лечь в основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Россия и Китай осуществляют взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран и всего мир, партнёрские отношения Москвы и Пекина не нацелены против какой-либо третьей стороны, отметила Мао Нин."Это уравновешенная дружба благородных людей, которая резко контрастирует с гегемонией, бесчинством и травлей, которыми занимаются США", – подчеркнула дипломат.Грузия не переживёт участия в украинском конфликтеПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во ходе выступления в парламенте по вопросам национальной безопасности объяснил, какую угрозу для страны представляет украинский конфликт."План вовлечь страну в военный конфликт и открыть второй фронт не прекращался. Реальной опасностью остаётся так называемый план украинизации, открытие второго фронта", – сказал Гарибашвили.Глава правительства уверен, что за этим планом стоит оппозиционное "Единое национальное движение", основанное Михаилом Саакашвили. По словам Гарибашвили, бывший президент Грузии вернулся с Украины на Родину с целью устроить госпереворот и вернуться к власти, а затем втянуть страну в военные действия против России.И хотя те планы были сорваны, в Грузии, по словам премьер-министра, есть силы, настроенные на дестабилизацию внутренней обстановки, в качестве примера он привёл акции с требованием отставки правительства, которые регулярно проводятся с февраля 2022 года.Грузия не выдержит войны, и начало нового военного конфликта в стране будет равно началу третьей мировой войны, предупредил Гарибашвили.

https://ukraina.ru/20230321/1044568629.html

https://ukraina.ru/20230321/1044584993.html

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Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, китай, переговоры, спецоперация, грузия, саакашвили