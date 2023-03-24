https://ukraina.ru/20230324/1044707078.html

Монахи Киево-Печерской лавры не собираются выселяться — митрополит

Монахи Киево-Печерской лавры не собираются выселяться — митрополит - 24.03.2023 Украина.ру

Монахи Киево-Печерской лавры не собираются выселяться — митрополит

Монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. Об этом 24 марта заявил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), говорится на YouTube-канале лавры

2023-03-24T14:34

2023-03-24T14:34

2023-03-24T14:34

владимир зеленский

упц

новости

киево-печерская лавра

монахи

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"Сегодня мы получили предписание (национального заповедника "Киево-Печерская лавра", подконтрольного Министерству культуры - ред.), что мы должны выселиться из 34-го корпуса. Я ответил, что этого не будет, но не только из 34-го, но и из других корпусов, потому что нет указания кабинета министров о разрыве договоров (с Киево-Печерской лаврой о пользовании имуществом - ред.), нет указания президента", — сказал митрополит.Он отметил, что предложение заселить лавру монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. По его словам, сейчас ходят слухи, что Зеленский якобы дал приказ не выселять насельников лавры.Митрополит от имени братии обратился к президенту, кабинету министров, главе Верховной Рады и попросил "положить преграждение злу Министерства культуры" и руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра"."Эта вражда, которую они сегодня сеют, не принесет добра", — заключил наместник монастыря.Также к Зеленскому обратились студенты Киевской духовной академии и семинарии. Они попросили президента и кабмин республики не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте УПЦ.Накануне митрополит Павел призвал православных украинцев прийти на территорию обители, чтобы молиться и "видеть, что делают безбожные мучители". Настоятель подчеркнул, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с тем он призвал только молиться и "не уподобляться горе-политикам", "не бросать камней". Также митрополит отметил, что не может гарантировать всем безопасность, "потому что могут прийти провокаторы". Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее — наряды полиции.В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.

https://ukraina.ru/20230324/1044691949.html

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владимир зеленский, упц, новости, киево-печерская лавра, монахи