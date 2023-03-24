Монахи Киево-Печерской лавры не собираются выселяться — митрополит - 24.03.2023 Украина.ру
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Монахи Киево-Печерской лавры не собираются выселяться — митрополит
Монахи Киево-Печерской лавры не собираются выселяться — митрополит - 24.03.2023 Украина.ру
Монахи Киево-Печерской лавры не собираются выселяться — митрополит
Монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. Об этом 24 марта заявил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), говорится на YouTube-канале лавры
2023-03-24T14:34
2023-03-24T14:34
владимир зеленский
упц
новости
киево-печерская лавра
монахи
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"Сегодня мы получили предписание (национального заповедника "Киево-Печерская лавра", подконтрольного Министерству культуры - ред.), что мы должны выселиться из 34-го корпуса. Я ответил, что этого не будет, но не только из 34-го, но и из других корпусов, потому что нет указания кабинета министров о разрыве договоров (с Киево-Печерской лаврой о пользовании имуществом - ред.), нет указания президента", — сказал митрополит.Он отметил, что предложение заселить лавру монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. По его словам, сейчас ходят слухи, что Зеленский якобы дал приказ не выселять насельников лавры.Митрополит от имени братии обратился к президенту, кабинету министров, главе Верховной Рады и попросил "положить преграждение злу Министерства культуры" и руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра"."Эта вражда, которую они сегодня сеют, не принесет добра", — заключил наместник монастыря.Также к Зеленскому обратились студенты Киевской духовной академии и семинарии. Они попросили президента и кабмин республики не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте УПЦ.Накануне митрополит Павел призвал православных украинцев прийти на территорию обители, чтобы молиться и "видеть, что делают безбожные мучители". Настоятель подчеркнул, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с тем он призвал только молиться и "не уподобляться горе-политикам", "не бросать камней". Также митрополит отметил, что не может гарантировать всем безопасность, "потому что могут прийти провокаторы". Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее — наряды полиции.В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.
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владимир зеленский, упц, новости, киево-печерская лавра, монахи
Владимир Зеленский, УПЦ, Новости, Киево-Печерская лавра, монахи

Монахи Киево-Печерской лавры не собираются выселяться — митрополит

14:34 24.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. Об этом 24 марта заявил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), говорится на YouTube-канале лавры
"Сегодня мы получили предписание (национального заповедника "Киево-Печерская лавра", подконтрольного Министерству культуры - ред.), что мы должны выселиться из 34-го корпуса. Я ответил, что этого не будет, но не только из 34-го, но и из других корпусов, потому что нет указания кабинета министров о разрыве договоров (с Киево-Печерской лаврой о пользовании имуществом - ред.), нет указания президента", — сказал митрополит.
Он отметил, что предложение заселить лавру монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры.
По его словам, сейчас ходят слухи, что Зеленский якобы дал приказ не выселять насельников лавры.

"Мне кажется, что это очередной ход для смущения людей, потому что раньше говорили выселиться — люди взбунтовались, сегодня говорят, что оставляют монахов, чтобы люди немного успокоились, потому что это может закончиться очень плачевно", — предположил иерарх.

Митрополит от имени братии обратился к президенту, кабинету министров, главе Верховной Рады и попросил "положить преграждение злу Министерства культуры" и руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
"Эта вражда, которую они сегодня сеют, не принесет добра", — заключил наместник монастыря.
Также к Зеленскому обратились студенты Киевской духовной академии и семинарии. Они попросили президента и кабмин республики не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте УПЦ.
Накануне митрополит Павел призвал православных украинцев прийти на территорию обители, чтобы молиться и "видеть, что делают безбожные мучители". Настоятель подчеркнул, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с тем он призвал только молиться и "не уподобляться горе-политикам", "не бросать камней".
Также митрополит отметил, что не может гарантировать всем безопасность, "потому что могут прийти провокаторы". Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее — наряды полиции.
В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.
В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вчера, 09:58
"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревогиИнформагентство "Союз православных журналистов" опубликовало видео, где иерархов УПЦ МП, прибывших в Офис Владимира Зеленского и требовавших личной встречи с ним, демонстративно не приняли, а после трех часов ожидания прогнали сиренами тревоги. В их защиту выступил украинский боксер Василий Ломаченко, распространивший ролик в своих соцсетях
 
Владимир ЗеленскийУПЦНовостиКиево-Печерская лаврамонахи
 
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