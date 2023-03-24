Экс-глава Минфина Задорнов предрек "хронически больным" западным банкам реанимацию с риском для жизни
© AP / Mary Altaffer
© AP / Mary Altaffer
Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS. Такое мнение в колонке для РБК выразил экс-глава группы "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов
"Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие. Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять; очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом", — сказал Задорнов.
В воскресенье, 19 марта, Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS.
Не самым лучшим образом в последние недели складывались события и для банковской системы США. Всего за несколько дней в стране прекратили существование Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.
Все депозиты и часть кредитного портфеля последнего выкупил Flagstar Bank, что было воспринято экспертами как попытка США поддержать на плаву тонущую финансовую систему, пошедшую ко дну из-за сдувающегося долларового пузыря.
На этом фоне американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что другие американские банки также могут столкнуться с проблемами по закону "эффекта домино".
Отдельные экономисты заговорили о том, что в сложившихся обстоятельствах Запад рискует не только остаться без денег на военные вливания в Украину, но и попросту у разбитого корыта. Однако другие эксперты уверены, что США в очередной раз найдут способ перетянуть финансовое одеяло на себя, организовав в новой точке мира вооруженный конфликт.
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