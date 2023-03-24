Экс-глава Минфина Задорнов предрек "хронически больным" западным банкам реанимацию с риском для жизни - 24.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230324/1044705648.html
Экс-глава Минфина Задорнов предрек "хронически больным" западным банкам реанимацию с риском для жизни
Экс-глава Минфина Задорнов предрек "хронически больным" западным банкам реанимацию с риском для жизни - 24.03.2023 Украина.ру
Экс-глава Минфина Задорнов предрек "хронически больным" западным банкам реанимацию с риском для жизни
Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS. Такое мнение в колонке для РБК выразил экс-глава группы "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов
2023-03-24T14:13
2023-03-24T14:13
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/11/1044472554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8f97374a1d89449b3ed2d8d8eb2b6eb.jpg
В воскресенье, 19 марта, Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS.Не самым лучшим образом в последние недели складывались события и для банковской системы США. Всего за несколько дней в стране прекратили существование Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.Все депозиты и часть кредитного портфеля последнего выкупил Flagstar Bank, что было воспринято экспертами как попытка США поддержать на плаву тонущую финансовую систему, пошедшую ко дну из-за сдувающегося долларового пузыря.На этом фоне американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что другие американские банки также могут столкнуться с проблемами по закону "эффекта домино".Отдельные экономисты заговорили о том, что в сложившихся обстоятельствах Запад рискует не только остаться без денег на военные вливания в Украину, но и попросту у разбитого корыта. Однако другие эксперты уверены, что США в очередной раз найдут способ перетянуть финансовое одеяло на себя, организовав в новой точке мира вооруженный конфликт.
https://ukraina.ru/20230322/1044648278.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/11/1044472554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_149edaed08e9efad2d13de478b975a8f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Экс-глава Минфина Задорнов предрек "хронически больным" западным банкам реанимацию с риском для жизни

14:13 24.03.2023
 
© AP / Mary Altaffer
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP / Mary Altaffer
Читать в
Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS. Такое мнение в колонке для РБК выразил экс-глава группы "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов
"Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие. Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять; очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом", — сказал Задорнов.
В воскресенье, 19 марта, Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS.
Не самым лучшим образом в последние недели складывались события и для банковской системы США. Всего за несколько дней в стране прекратили существование Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.
Все депозиты и часть кредитного портфеля последнего выкупил Flagstar Bank, что было воспринято экспертами как попытка США поддержать на плаву тонущую финансовую систему, пошедшую ко дну из-за сдувающегося долларового пузыря.
На этом фоне американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что другие американские банки также могут столкнуться с проблемами по закону "эффекта домино".
Отдельные экономисты заговорили о том, что в сложившихся обстоятельствах Запад рискует не только остаться без денег на военные вливания в Украину, но и попросту у разбитого корыта. Однако другие эксперты уверены, что США в очередной раз найдут способ перетянуть финансовое одеяло на себя, организовав в новой точке мира вооруженный конфликт.
Слитки драгоценных металлов, произведенные на предприятии Красцветмет - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 17:50
"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового штормаРейтинговое агентство Fitch Solutions сделало прогноз на изменение цены на золото в условиях финансовой нестабильности. По мнению аналитиков с Уолл-стрит, уже в ближайшие недели стоимость драгоценного металла достигнет 2075 долларов за унцию, и этот рост будет долгосрочным
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03"Кто дал вам право убивать наших детей?" Президент Сербии обратился к НАТО из-за бомбардировок Югославии
10:42Испугались русского: в украинском сериале впервые заменили лицо актера на представителя "титульной нации"
10:04Китай проигнорировал потуги Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином - Reuters
09:47"Россия расконсервирует иной вид": Гаспарян о снарядах с обеднённым ураном для Украины
09:31Зеленский признался в неспособности начать контрнаступление и назвал виновных
09:14"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своё
08:50Александр Полищук: ВСУ – лучшая армия Европы, но Вооруженные силы России совершили чудо
08:47Ростислав Ищенко о том, что было и что будет: При любом исходе СВО система США работать не сможет
08:42По периметру России. "Новая ось зла", биологическая угроза и крупнейший за 15 лет банковский кризис
08:00Яков Блюмкин: рождённый революцией и "съеденный" ею же
07:45Западная Украина за минувшую неделю. Угроза мэру Львова и мошенники европейского масштаба в Ужгороде
07:27Композитор Лист был влюблен в мелодику украинских песен и княгиню с Винничины
07:04Повестки для умерших детей, вспышка бешенства и наезд на Фирташа. Что происходит в Ровно
07:01В Болгарии избили депутата парламента за протест против отправки болгарских военных на Украину
18:56Крокодильи слёзы залили Темзу. Медведчук рассказал, как Запад нажился на войне и украинском зерне
18:10Годовщина "Саратова", расправы над пленным, датчане и "Северные потоки". Итоги 24 марта на Украине
17:59Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине
17:55150 лет Агенту 007 с Малой Арнаутской улицы
17:41Против Запада в годовщину бомбардировок: оппозиция Сербии потребовала досрочные выборы
17:21В ВВС Украины подтвердили привлечение иностранных пилотов для войны с Россией
Лента новостейМолния