https://ukraina.ru/20230324/1044705648.html

Экс-глава Минфина Задорнов предрек "хронически больным" западным банкам реанимацию с риском для жизни

Экс-глава Минфина Задорнов предрек "хронически больным" западным банкам реанимацию с риском для жизни - 24.03.2023 Украина.ру

Экс-глава Минфина Задорнов предрек "хронически больным" западным банкам реанимацию с риском для жизни

Банки США и Европы рискуют столкнуться с финансовыми проблемами даже после присоединения банка Credit Suisse к группе UBS. Такое мнение в колонке для РБК выразил экс-глава группы "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов

2023-03-24T14:13

2023-03-24T14:13

2023-03-24T14:13

новости

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В воскресенье, 19 марта, Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS.Не самым лучшим образом в последние недели складывались события и для банковской системы США. Всего за несколько дней в стране прекратили существование Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.Все депозиты и часть кредитного портфеля последнего выкупил Flagstar Bank, что было воспринято экспертами как попытка США поддержать на плаву тонущую финансовую систему, пошедшую ко дну из-за сдувающегося долларового пузыря.На этом фоне американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что другие американские банки также могут столкнуться с проблемами по закону "эффекта домино".Отдельные экономисты заговорили о том, что в сложившихся обстоятельствах Запад рискует не только остаться без денег на военные вливания в Украину, но и попросту у разбитого корыта. Однако другие эксперты уверены, что США в очередной раз найдут способ перетянуть финансовое одеяло на себя, организовав в новой точке мира вооруженный конфликт.

https://ukraina.ru/20230322/1044648278.html

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новости