Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФ - 24.03.2023 Украина.ру
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Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФ
Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФ - 24.03.2023 Украина.ру
Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФ
Боеприпасы из обедненного урана применялись в вооруженных конфликтах исключительно странами НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
2023-03-24T13:41
2023-03-24T13:41
новости
обедненный уран
минобороны рф
нато
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Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны, заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".
https://ukraina.ru/20230322/1044646248.html
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новости, обедненный уран, минобороны рф, нато
Новости, обедненный уран, Минобороны РФ, НАТО

Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФ

13:41 24.03.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУральский электрохимический комбинат
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Боеприпасы из обедненного урана применялись в вооруженных конфликтах исключительно странами НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

"Следует отметить, что в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО", - сказал он.

Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.
Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.
Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны, заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 17:55
Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах Новость о том, что Великобритания предоставит Киеву снаряды с обедненным ураном, получила мгновенный резонанс. Владимир Путин ответил, что России есть чем ответить на применение оружия с ядерной компонентой, а Сергей Лавров назвал решение англичан "шагом к существенной эскалации ситуации.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 13:44
"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураномПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия решится поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку "ответ будет страшным". Об этом 22 марта сообщила БЕЛТА
 
Новостиобедненный уранМинобороны РФНАТО
 
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