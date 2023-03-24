https://ukraina.ru/20230324/1044704689.html

Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФ

Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФ - 24.03.2023 Украина.ру

Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФ

Боеприпасы из обедненного урана применялись в вооруженных конфликтах исключительно странами НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

2023-03-24T13:41

2023-03-24T13:41

2023-03-24T13:41

новости

обедненный уран

минобороны рф

нато

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Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны, заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".

https://ukraina.ru/20230322/1044646248.html

https://ukraina.ru/20230322/1044629300.html

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новости, обедненный уран, минобороны рф, нато