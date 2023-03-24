https://ukraina.ru/20230324/1044703620.html

Шойгу наградил военнослужащих, отразивших атаку американских дронов в Крыму

Шойгу наградил военнослужащих, отразивших атаку американских дронов в Крыму - 24.03.2023 Украина.ру

Шойгу наградил военнослужащих, отразивших атаку американских дронов в Крыму

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена мужества летчикам истребителей Су-27, предотвративших проникновение американского дрона MQ-9 в воздушное пространство РФ. Информацию об этом 24 марта обнародовало Минобороны РФ

2023-03-24T13:20

2023-03-24T13:20

2023-03-24T14:44

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Утром 14 марта ведомство придало огласке информацию о том, что границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем нарушил американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами.Как уточнялось, объект двигался в сторону границы России в Крыму, но из-за резкого маневрирования перешел перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и без посторонней помощи упал в воду и затонул.Уже после инцидента координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиа инцидент. Кирби добавил, что "мы летаем над этим воздушным пространством в продолжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами".В то же время, США отменили вылеты аналогичных беспилотников в Калининградской области и в районе Львова. Это значит, что инцидент в БПЛА нельзя считать рядовым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.Телеканал CNN отметил, что произошедшее может стать поводом к тому, что многие американские политики захотят отказаться от поддержки Украины во избежание прямого военного столкновения с Россией.

https://ukraina.ru/20230324/1044696126.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, военнослужащие, летчики, бпла, дроны, сша, награда, орден