Жесткие меры экономии: польские энергетики призвали сограждан пить чай только ночью
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Польские энергосети призвали граждан пить чай и готовить еду ночью, чтобы сэкономить на электричестве. Об этом на днях написало местное издание INN Poland
"Когда вы возвращаетесь с работы, не разогревайте себе обед, потому что так делают 15 миллионов поляков, и поэтому у нас дорогое электричество. А если вы хотите выпить чаю, то лучше сделать это до 18:00 или после 21:00, потому что иначе вы увеличиваете выбросы CO2", - привело издание доводы Польских энергетических сетей (PSE).
Сами журналисты INN Poland назвали эту информацию удивительной и продолжили цитировать советы сотрудников PSE. Главный из них состоит в том, что прежде чем что-то включать в доме, стоит оценить "не слишком ли высока потребность страны в энергии", и если это так - отложить свои личные дела на потом.
"Что ж, для меня важно, чтобы Польша производила и потребляла как можно меньше "грязной" энергии. Но как-то так получилось, что я включаю свет тогда, когда темно. А когда я возвращаюсь домой после работы, мне часто хочется поесть чего-нибудь теплого и выпить чаю. Я подозреваю, что такие же потребности есть и у упомянутых PSE 15 миллионов поляков", - пишет автор статьи.
Он отметил, что люди не могут убирать дома или готовить, находясь на работе, а использование стиральной машины и многих кухонных принадлежностей ночью может привести к вражде между соседями.
Также издание INN Poland констатировало, что вряд ли польские граждане несут ответственность за то, что 70% энергии в стране получают из угля, что сами PSE называют "наименее эффективным и наиболее дорогим".
Кстати, российские врачи крайне не рекомендуют употреблять чай в вечернее и уж тем более ночное время. Этот напиток содержит большое количество кофеина, его длительное вечернее употребление провоцирует бессонницу.
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