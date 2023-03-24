https://ukraina.ru/20230324/1044701630.html

Жесткие меры экономии: польские энергетики призвали сограждан пить чай только ночью

Жесткие меры экономии: польские энергетики призвали сограждан пить чай только ночью - 24.03.2023 Украина.ру

Жесткие меры экономии: польские энергетики призвали сограждан пить чай только ночью

Польские энергосети призвали граждан пить чай и готовить еду ночью, чтобы сэкономить на электричестве. Об этом на днях написало местное издание INN Poland

2023-03-24T12:43

2023-03-24T12:43

2023-03-24T12:43

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польша

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энергетика

экономия

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Сами журналисты INN Poland назвали эту информацию удивительной и продолжили цитировать советы сотрудников PSE. Главный из них состоит в том, что прежде чем что-то включать в доме, стоит оценить "не слишком ли высока потребность страны в энергии", и если это так - отложить свои личные дела на потом."Что ж, для меня важно, чтобы Польша производила и потребляла как можно меньше "грязной" энергии. Но как-то так получилось, что я включаю свет тогда, когда темно. А когда я возвращаюсь домой после работы, мне часто хочется поесть чего-нибудь теплого и выпить чаю. Я подозреваю, что такие же потребности есть и у упомянутых PSE 15 миллионов поляков", - пишет автор статьи.Он отметил, что люди не могут убирать дома или готовить, находясь на работе, а использование стиральной машины и многих кухонных принадлежностей ночью может привести к вражде между соседями.Также издание INN Poland констатировало, что вряд ли польские граждане несут ответственность за то, что 70% энергии в стране получают из угля, что сами PSE называют "наименее эффективным и наиболее дорогим".Кстати, российские врачи крайне не рекомендуют употреблять чай в вечернее и уж тем более ночное время. Этот напиток содержит большое количество кофеина, его длительное вечернее употребление провоцирует бессонницу.

https://ukraina.ru/20230324/1044696126.html

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новости, польша, чай, энергетика, экономия