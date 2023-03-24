Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции - 24.03.2023 Украина.ру
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Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции - 24.03.2023 Украина.ру
Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 24 марта в своем телеграм-канале сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном оружия французам
2023-03-24T10:43
2023-03-24T10:43
новости
франция
митинги
протесты
оружие
захарова
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Она разместила в сети ролик с последствиями беспорядков на улицах Парижа и горящими автомобилями.Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также Киев уже получил от страны 18 артиллерийских установок CAESAR, ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC.При этом в Париже в феврале и марте прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.
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новости, франция, митинги, протесты, оружие, захарова
Новости, Франция, митинги, протесты, оружие, Захарова

Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции

10:43 24.03.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 24 марта в своем телеграм-канале сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном оружия французам
Она разместила в сети ролик с последствиями беспорядков на улицах Парижа и горящими автомобилями.

"А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?" - задалась вопросом Захарова.

Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также Киев уже получил от страны 18 артиллерийских установок CAESAR, ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2.
Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.

Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC.

При этом в Париже в феврале и марте прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.
17 марта, 08:18
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