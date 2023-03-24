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Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции

Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции - 24.03.2023 Украина.ру

Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 24 марта в своем телеграм-канале сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном оружия французам

2023-03-24T10:43

2023-03-24T10:43

2023-03-24T10:43

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франция

митинги

протесты

оружие

захарова

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Она разместила в сети ролик с последствиями беспорядков на улицах Парижа и горящими автомобилями.Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также Киев уже получил от страны 18 артиллерийских установок CAESAR, ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC.При этом в Париже в феврале и марте прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.

https://ukraina.ru/20230317/1044460410.html

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новости, франция, митинги, протесты, оружие, захарова