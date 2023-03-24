Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 24 марта в своем телеграм-канале сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном оружия французам
Она разместила в сети ролик с последствиями беспорядков на улицах Парижа и горящими автомобилями.
"А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?" - задалась вопросом Захарова.
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также Киев уже получил от страны 18 артиллерийских установок CAESAR, ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2.
Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC.
При этом в Париже в феврале и марте прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC.
При этом в Париже в феврале и марте прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.