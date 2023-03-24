Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область - 24.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230324/1044691476.html
Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область - 24.03.2023 Украина.ру
Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
Внештатный советник врио губернатора Херсонской области и член общественной палаты Александр Малькевич отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского на правый берег Херсона — не более, чем имитация победы
2023-03-24T09:34
2023-03-24T09:34
новости
александр малькевич
владимир зеленский
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454152_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_cedd308c4a329c3d43e1f0a3bd9bca65.jpg
В то же время, отметил Малькевич, поездка Зеленского на правый берег Херсона сигнализирует о подготовке к возможному контрнаступлению ВСУ. Киеву это необходимо для отчета перед западными кураторами, чтобы в лучшем случае продемонстрировать какие-то успехи, а в худшем - гибелью своих военных вынудить Запад начать поставки новы видов вооружений.Малькевич добавил, что, по его данным, на правом берегу Днепра сосредоточена 15-тысячная группировка ВСУ, бойцам которой дали недельный отпуск. Что обычно делается как раз перед наступлением, чтобы военные накопили силы."Эти люди там погибнут, потому что с нашей стороны выстроена надежная линия обороны. А Зеленский в очередной раз использует эти жертвы в своих целях", - заключил внештатный советник врио губернатора Херсонской области.
https://ukraina.ru/20230324/1044690900.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454152_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_01fc0b11e1e7959ce6f195c37bd24c08.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр малькевич, владимир зеленский, херсонская область
Новости, Александр Малькевич, Владимир Зеленский, Херсонская область

Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область

09:34 24.03.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Внештатный советник врио губернатора Херсонской области и член общественной палаты Александр Малькевич отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского на правый берег Херсона — не более, чем имитация победы

"Украинскому народу совершенно не повезло с президентом, для которого весь смысл существования - это победы в информационном поле. То есть в то время, когда на фронте складывается тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и когда Россия подписывает долгосрочные соглашения с Китаем, фактически формируя новую систему мировых отношений, Зеленский пытается влезть в повестку с постановочными поездками", - сказал он.

В то же время, отметил Малькевич, поездка Зеленского на правый берег Херсона сигнализирует о подготовке к возможному контрнаступлению ВСУ. Киеву это необходимо для отчета перед западными кураторами, чтобы в лучшем случае продемонстрировать какие-то успехи, а в худшем - гибелью своих военных вынудить Запад начать поставки новы видов вооружений.
Малькевич добавил, что, по его данным, на правом берегу Днепра сосредоточена 15-тысячная группировка ВСУ, бойцам которой дали недельный отпуск. Что обычно делается как раз перед наступлением, чтобы военные накопили силы.
"Эти люди там погибнут, потому что с нашей стороны выстроена надежная линия обороны. А Зеленский в очередной раз использует эти жертвы в своих целях", - заключил внештатный советник врио губернатора Херсонской области.
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
09:21
Путин учредил медаль "За храбрость"Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За храбрость". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации
 
НовостиАлександр МалькевичВладимир ЗеленскийХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Медведев про Twitter: нужно использовать оружие врага
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Лента новостейМолния