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Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область - 24.03.2023 Украина.ру
Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
Внештатный советник врио губернатора Херсонской области и член общественной палаты Александр Малькевич отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского на правый берег Херсона — не более, чем имитация победы
2023-03-24T09:34
2023-03-24T09:34
2023-03-24T09:34
новости
александр малькевич
владимир зеленский
херсонская область
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В то же время, отметил Малькевич, поездка Зеленского на правый берег Херсона сигнализирует о подготовке к возможному контрнаступлению ВСУ. Киеву это необходимо для отчета перед западными кураторами, чтобы в лучшем случае продемонстрировать какие-то успехи, а в худшем - гибелью своих военных вынудить Запад начать поставки новы видов вооружений.Малькевич добавил, что, по его данным, на правом берегу Днепра сосредоточена 15-тысячная группировка ВСУ, бойцам которой дали недельный отпуск. Что обычно делается как раз перед наступлением, чтобы военные накопили силы."Эти люди там погибнут, потому что с нашей стороны выстроена надежная линия обороны. А Зеленский в очередной раз использует эти жертвы в своих целях", - заключил внештатный советник врио губернатора Херсонской области.
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Украина.ру
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новости, александр малькевич, владимир зеленский, херсонская область
Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
Внештатный советник врио губернатора Херсонской области и член общественной палаты Александр Малькевич отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского на правый берег Херсона — не более, чем имитация победы
"Украинскому народу совершенно не повезло с президентом, для которого весь смысл существования - это победы в информационном поле. То есть в то время, когда на фронте складывается тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и когда Россия подписывает долгосрочные соглашения с Китаем, фактически формируя новую систему мировых отношений, Зеленский пытается влезть в повестку с постановочными поездками", - сказал он.
В то же время, отметил Малькевич, поездка Зеленского на правый берег Херсона сигнализирует о подготовке к возможному контрнаступлению ВСУ. Киеву это необходимо для отчета перед западными кураторами, чтобы в лучшем случае продемонстрировать какие-то успехи, а в худшем - гибелью своих военных вынудить Запад начать поставки новы видов вооружений.
Малькевич добавил, что, по его данным, на правом берегу Днепра сосредоточена 15-тысячная группировка ВСУ, бойцам которой дали недельный отпуск. Что обычно делается как раз перед наступлением, чтобы военные накопили силы.
"Эти люди там погибнут, потому что с нашей стороны выстроена надежная линия обороны. А Зеленский в очередной раз использует эти жертвы в своих целях", - заключил внештатный советник врио губернатора Херсонской области.