https://ukraina.ru/20230324/1044691476.html

Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область

Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область - 24.03.2023 Украина.ру

Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области и член общественной палаты Александр Малькевич отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского на правый берег Херсона — не более, чем имитация победы

2023-03-24T09:34

2023-03-24T09:34

2023-03-24T09:34

новости

александр малькевич

владимир зеленский

херсонская область

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В то же время, отметил Малькевич, поездка Зеленского на правый берег Херсона сигнализирует о подготовке к возможному контрнаступлению ВСУ. Киеву это необходимо для отчета перед западными кураторами, чтобы в лучшем случае продемонстрировать какие-то успехи, а в худшем - гибелью своих военных вынудить Запад начать поставки новы видов вооружений.Малькевич добавил, что, по его данным, на правом берегу Днепра сосредоточена 15-тысячная группировка ВСУ, бойцам которой дали недельный отпуск. Что обычно делается как раз перед наступлением, чтобы военные накопили силы."Эти люди там погибнут, потому что с нашей стороны выстроена надежная линия обороны. А Зеленский в очередной раз использует эти жертвы в своих целях", - заключил внештатный советник врио губернатора Херсонской области.

https://ukraina.ru/20230324/1044690900.html

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новости, александр малькевич, владимир зеленский, херсонская область