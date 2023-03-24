https://ukraina.ru/20230324/1044690204.html

Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик

Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик - 24.03.2023 Украина.ру

Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик

Президент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на пост главы государства. Таким мнением поделился глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун, передает 24 марта РИА Новости

2023-03-24T08:54

2023-03-24T08:54

2023-03-24T09:06

джо байден

россия

суд

владимир путин

новости

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"США не являются членом МУС (Международный уголовный суд). Предыдущие правительства США никогда не признавали МУС. У этого есть свои причины. Считается, что президент США Джо Байден и западные СМИ планируют и осуществляют ряд мероприятий, направленных против России. Я считаю, что Джо Байден хочет выиграть на предстоящих президентских выборах президента США, и использует репрессии против России в свою пользу", - сказал Зо Мин Тун.На прошлой неделе досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.

https://ukraina.ru/20230321/1044566513.html

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джо байден, россия, суд, владимир путин, новости