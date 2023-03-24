Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик - 24.03.2023 Украина.ру
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Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик - 24.03.2023 Украина.ру
Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
Президент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на пост главы государства. Таким мнением поделился глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун, передает 24 марта РИА Новости
2023-03-24T08:54
2023-03-24T09:06
джо байден
россия
суд
владимир путин
новости
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"США не являются членом МУС (Международный уголовный суд). Предыдущие правительства США никогда не признавали МУС. У этого есть свои причины. Считается, что президент США Джо Байден и западные СМИ планируют и осуществляют ряд мероприятий, направленных против России. Я считаю, что Джо Байден хочет выиграть на предстоящих президентских выборах президента США, и использует репрессии против России в свою пользу", - сказал Зо Мин Тун.На прошлой неделе досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
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джо байден, россия, суд, владимир путин, новости
Джо Байден, Россия, Суд, Владимир Путин, Новости

Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик

08:54 24.03.2023 (обновлено: 09:06 24.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на пост главы государства. Таким мнением поделился глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун, передает 24 марта РИА Новости
"США не являются членом МУС (Международный уголовный суд). Предыдущие правительства США никогда не признавали МУС. У этого есть свои причины. Считается, что президент США Джо Байден и западные СМИ планируют и осуществляют ряд мероприятий, направленных против России. Я считаю, что Джо Байден хочет выиграть на предстоящих президентских выборах президента США, и использует репрессии против России в свою пользу", - сказал Зо Мин Тун.
На прошлой неделе досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
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