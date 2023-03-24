Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News

"Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли, например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы все еще должны запретить штурмовое оружие", - сказал Байден под аплодисменты присутствующих.