Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Странная оговорка президента США Джо Байдена вынудила Белый дом корректировать стенограмму его выступления. Об этом сообщил 23 марта Fox News
Президент США выступил с речью в честь Месяца женской истории, упомянув законодательство о противодействии насилию в отношении женщин.
"Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли, например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы все еще должны запретить штурмовое оружие", - сказал Байден под аплодисменты присутствующих.
В стенограмме, опубликованной Белым домом, выражение "советники по внутренней политике" (domestic political advisors) зачеркнули, а рядом в скобках указали: "осужденные за домашнее насилие" (convicted domestic abusers).
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.