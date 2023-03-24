Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News - 24.03.2023 Украина.ру
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Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News - 24.03.2023 Украина.ру
Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Странная оговорка президента США Джо Байдена вынудила Белый дом корректировать стенограмму его выступления. Об этом сообщил 23 марта Fox News
2023-03-24T08:29
2023-03-24T08:29
джо байден
сша
речь
белый дом
новости
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Президент США выступил с речью в честь Месяца женской истории, упомянув законодательство о противодействии насилию в отношении женщин.В стенограмме, опубликованной Белым домом, выражение "советники по внутренней политике" (domestic political advisors) зачеркнули, а рядом в скобках указали: "осужденные за домашнее насилие" (convicted domestic abusers).В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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джо байден, сша, речь, белый дом, новости
Джо Байден, США, речь, Белый дом, Новости

Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News

08:29 24.03.2023
 
© commons.wikimedia.orgБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© commons.wikimedia.org
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Странная оговорка президента США Джо Байдена вынудила Белый дом корректировать стенограмму его выступления. Об этом сообщил 23 марта Fox News
Президент США выступил с речью в честь Месяца женской истории, упомянув законодательство о противодействии насилию в отношении женщин.

"Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли, например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы все еще должны запретить штурмовое оружие", - сказал Байден под аплодисменты присутствующих.

В стенограмме, опубликованной Белым домом, выражение "советники по внутренней политике" (domestic political advisors) зачеркнули, а рядом в скобках указали: "осужденные за домашнее насилие" (convicted domestic abusers).
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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