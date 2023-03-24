https://ukraina.ru/20230324/1044674422.html

150 лет Агенту 007 с Малой Арнаутской улицы

150 лет Агенту 007 с Малой Арнаутской улицы - 24.03.2023 Украина.ру

150 лет Агенту 007 с Малой Арнаутской улицы

Нет-нет, мы ничуть не преувеличиваем. Во-первых, речь действительно идёт об одном из прототипов знаменитого Джеймса Бонда, агента 007, героя романов Яна... Украина.ру, 24.03.2023

2023-03-24T17:55

2023-03-24T17:55

2023-03-24T17:55

история

история

история ссср

великобритания

разведка

разведчик

авантюра

шпионы

россия

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044683333_0:200:576:524_1920x0_80_0_0_103f9ff73cb2f01ab100ff61724e06f8.jpg

Нет-нет, мы ничуть не преувеличиваем. Во-первых, речь действительно идёт об одном из прототипов знаменитого Джеймса Бонда, агента 007, героя романов Яна Флеминга. Так же есть предположение, что отдельные страницы именно его биографии использовала писательница Лилиан Войнич, создавая образ главного героя своего романа "Овод" Артура Бертона.Во-вторых, вы знаете, где появился на свет ровно 150 лет назад этот шлимазл? Таки да, в Одессе!24 марта 1873 года родился известнейший британский шпион Сидней Рейли.Он родился в еврейской семье, в разные времена проживал в России, Бразилии, Англии, Германии, США, на Ближнем Востоке и многих других странах. Владел английским, немецким, испанским, французским и ещё несколькими языками, работал на британскую разведку и продавал секреты японской. За 51 год жизни выступал под целым рядом имён и фамилий, но никогда не забывал своего настоящего имени и города, в котором появился на свет и провел детство и юность. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что Родина для него никогда не была чем-то святым и дорогим.Сиднеем Рейли он стал сильно потом, а сперва его звали Зигмунд (Соломон) Георгиевич Розенблюм. Иногда вместо Одессы местом его рождения называют другие места, например Херсон. Но с такими "талантами" более вероятно, что он всё же действительно был уроженцем Южной Пальмиры.Сведения о его рождении, детских и юношеских годах, как и о дальнейшей жизни, полны противоречий и домыслов. По одной из наиболее распространенных версий, его мать, Полина (Перла) урожденная Массино, происходила из обедневшего дворянского рода, а его отец был то ли аптекарем, то ли маклером. Через несколько лет после рождение сына Полина ушла от мужа к другому, забрав с собой и ребёнка. Отчим недолюбливал юного Соломона и не раз поднимал на него руку. Когда парень подрос, то узнал, что он, якобы, вообще рожден вне брака, и это произвело на него такое гнетущее впечатление, что он решил покинуть дом.На отправившемся из Одесского порта британском судне Соломон добрался до Бразилии, где под именем Педро работал в доках, на плантациях и строительстве дорог. Позже он устроился поваром в английскую экспедицию, занимавшуюся исследованием джунглей Амазонки. За то, что он, якобы, спас руководителя экспедиции, офицера английской разведки, и его спутников от неминуемой смерти от рук взбунтовавшихся носильщиков, они помогли ему переехать в Англию и получить британский паспорт. В Лондоне он женился на ирландке по имени Маргарет, взял фамилию её отца и стал Сиднеем Рейли. Брак этот для него, скорее всего, был браком по расчёту. В результате он стал владельцем капитала в несколько тысяч фунтов стерлингов. Однако честолюбивая и амбициозная натура Рейли/Розенблюма стремилась к большему. Он всеми фибрами своей души хотел стать состоятельным английским денди и занять в светском обществе какое-то приличное место, но попасть туда было ох как непросто.Свой путь к богатству и славе Рейли начал как посредник в различного рода торговых операциях, заключении сделок и подписании контрактов. Стоит отметить, что удача сопутствовала ему, и он получал высокие комиссионные.В начале ХХ века Сидней появился на Бакинских нефтепромыслах, к которым британцы традиционно проявляли очень пристальный интерес. Накануне русско-японской войны Рейли был замечен уже в Порт-Артуре, где находилась русская военно-морская база. Там, под видом успешного торговца лесом, ему удалось установить деловые отношения с представителями российского командования и каким-то образом добыть информацию об укреплениях Порт-Артура. Неизвестно, передал ли Сидней её англичанам, а вот японскому командованию он её точно продал, и к тому же за немалые деньги.После этого Рейли приехал в Петербург, где продолжил практику торговых операций. О нём есть упоминание в тогдашнем справочнике "Весь Петербург" как о коллекционере и антикваре.Сидни был маклером в различных торговых делах и неплохо на этом зарабатывал. Свидетельством тому являлись собранные им коллекции картин и аренда роскошной квартиры. Кроме того, он стал одним из спонсоров акционерного общества "Крылья", созданного известным издателем, политическим и общественным деятелем Борисом Сувориным. Они организовали громкий авиаперелет Санкт-Петербург – Москва, который, однако, завершился провалом и ничего, кроме убытков, им не принёс.Тем не менее, это не помешало компаньонам отправиться в поездку с посещением Германии и Франции. Здесь Рейли получил возможность расширить круг своих знакомств и лучше закрепиться в среде российской деловой и политической элиты.Достоверно неизвестно занимался ли Сидней разведывательной деятельностью в пользу Великобритании в этот период своей жизни. Возможно, что он уже был агентом британской разведки, но ещё не числился штатным сотрудником под номером ST.1, каковым он стал в конце 1917 года одновременно с получением лейтенантских погон канадских ВВС. Суть его тайной миссии заключалась в сборе сведений о состоянии российского флота, строительстве новых кораблей, состоянии российско-германского торгово-экономического и военного сотрудничества.Во время Первой Мировой войны Рейли сначала выступал одним из посредников в снабжении России английским военным снаряжением, но затем в его шпионской биографии последовал неожиданный поворот. Он вызывает некоторые сомнения в своей правдивости, так как выглядит не совсем логично с учётом уже приобретенного на тот момент Рейли статуса и положения в обществе. Тем не менее, его нередко можно встретить в жизнеописаниях этого британского шпиона.По заданию английской разведки Сидней выехал в Германию, где устроился сварщиком на военный завод Круппа. Там он, якобы, убил двух охранников и похитил секретные документы. После этого, каким бы невероятным это ни казалось, он появился на одной из немецких судоверфей и проработал там в течение некоторого времени, пока не раздобыл чертежи новых кораблей. Только после этого Рейли окончательно покинул Германию с мыслью, как бы не только передать с таким трудом добытую важную информацию англичанам, но и еще продать её в Россию и Америку. Из всех его авантюрных приключений этот эпизод кажется наиболее сомнительным, к тому же он ничем, кроме его рассказов, не подтверждается.Следующие же семь лет жизни Сиднея Рейли более подробно описаны очевидцами и основываются на отдельных документальных свидетельствах и воспоминаниях участников тех событий, хотя и в них есть много домыслов и противоречий. В частности, в многочисленных публикациях есть сведения о том, что якобы Рейли прибыл из Лондона в Россию в 1917 году с рекомендательным письмом будущего народного комиссара иностранных дел Максима Литвинова, и сразу пытался попасть на прием к Ленину. Это ему не удалось, зато его, якобы, принял председатель Высшего Военного совета, бывший генерал царской разведки Михаил Бонч-Бруевич, которого Рейли пытался склонить к сотрудничеству. Кроме того, упоминается, как английский разведчик, рискуя жизнью, под видом сербского офицера вывез из ставки белогвардейских войск на Дону и доставил через всю Россию в Мурманск бывшего главу Временного правительства России Александра Керенского и посадил его там на английский эсминец.Реальные же события с участием Сиднея Рейли сопровождались не менее интригующими и драматичными эпизодами. После революции 1917 года МИД Великобритании приняло решение отправить в Россию руководителем дипломатической миссии Роберта Брюса Локкарта. Ему ставилась задача наладить контакт с новой властью. Среди тех, кто должен был помочь послу сориентироваться в сложной обстановке, собирать информацию, в том числе разведывательного характера, о ходе революционных событий и влиять на них, был и Сидней Рейли. Вполне логично, что британская разведка направила в это время в Россию именно его, поскольку он имел большие возможности для развёртывания разведывательной деятельности и сам был заинтересован в самом скором свержении советской власти и сохранении старых порядков.Позже Рейли несколько преувеличивал свою роль в истории, отмечая, что он был чуть ли не в шаге от того момента, когда мог стать одним из вершителей судьбы России. Это вполне соответствует философии его самовосприятия. По этому поводу Локкарт в своих воспоминаниях писал о Рейли так: "это был человек наполеоновского состава. В жизни его героем был Наполеон.(...) Он сознавал себя заброшенным в Россию, и перспектива свободных действий навевала ему наполеоновские замыслы". Сидней Рейли действительно боготворил Наполеона. Он скупал различные предметы, связанные с его жизнью, и в собранной им коллекции даже были какие-то оригинальные и редкие предметы.Для реализации своих наполеоновских замыслов Рейли перевоплощался и выступал под чужими именами. Благодаря своим связям ему даже удалось получить настоящее удостоверение сотрудника Чрезвычайной Комиссии на имя Сиднея Релинского, которое давало возможность прохода в Кремль.Рейли вошел в историю своим активным участием в так называемом "заговоре послов" Англии, Франции и США против Советской Республики. Сначала он и военно-морской атташе английского посольства Кроми наладили в Петрограде связь с контрреволюционными организациями. На завершающем этапе операции Рейли уехал в Москву, где лично встретился со многими участниками, в частности, с командирами латышских стрелков. На встрече с командиром дивизиона латышских стрелков Эдуардом Петровичем Берзиным, который отвечал за охрану Кремля, он передал ему крупную сумму денег (фигурируют от 700 000 до 1 200 000 рублей) и пообещал ещё несколько миллионов в случае успеха операции.23 августа 1918 года на совещании в помещении американского генерального консульства в Москве Сидней Рейли предложил окончательный план операции. На 28 августа в театре было назначено чрезвычайное заседание ЦК партии большевиков. С помощью Берзина и подчиненных ему латышских стрелков планировалось арестовать членов ЦК и советского правительства, расстрелять Ленина, захватить государственный банк, центральный телеграф и другие важные государственные учреждения, осуществить подрыв вокруг Москвы мостов. При этом Рейли сначала выступил за то, чтобы не расстреливать Ленина и Троцкого, а провести их в нижнем белье по улицам Москвы, чтобы таким способом скомпрометировать их в глазах мировой общественности.Но ни Рейли, ни Локкарт, ни другие заговорщики даже не догадывались, что с самого начала чекисты вели с ними оперативную игру. Тот же Берзин после каждой конспиративной встречи шел на доклад к Дзержинскому. В связи с этим на Лубянке готовилась своя операция по захвату заговорщиков. Для начала совещание ЦК перенесли на более поздний срок. Но 30 августа произошло покушение на Ленина, в совершении которого обвинили эсерку Фани Каплан. В тот же день в Петрограде был убит руководитель местного ЧК Моисей Урицкий. Власти связали эти события с "заговором послов". На следующий же день было окружено английское посольство, началась стрельба, в результате которой погиб британский военно-морской атташе Кроми. Локкарта арестовали позже на конспиративной квартире, но ни во время обыска, ни в результате допросов никаких прямых доказательств его вины найти не удалось. В результате он беспрепятственно покинул Россию и вернулся в Англию.О провале операции Рейли узнал из газет во время поездки из Петрограда в Москву. Он сразу же изменил внешность и через Прибалтику и Нидерланды бежал в Лондон. Верховный революционный трибунал его, как и других участников заговора, которым удалось исчезнуть, объявил вне закона. Тех, кого удалось задержать, приговорили к расстрелу или различным срокам заключения.Несмотря на такой разочаровывающий финал, в Лондоне Рейли за проделанную работу, якобы, даже наградили. Через полтора месяца он снова оказался в охваченной Гражданской войной России. В декабре 1918 года в составе миссии военных представителей Англии и Франции он прибыл в Екатеринодар, где формировались добровольческие отряды белогвардейских войск.Позже он побывал на Дону, в Крыму и в родной Одессе. Когда белое движение окончательно проиграло, Рейли вернулся на Туманный Альбион, но мысли о свержении Советской власти не оставляли его. В это время Сидней сблизился с Борисом Савинковым, руководителем "Народного союза защиты Родины и свободы", который являлся ярым сторонником идеи организации террористических актов и контрреволюционных выступлений с целью восстановления в России монархии. В конце 1921 года Рейли даже организовал встречу Савинкова и Уинстона Черчилля.Хотя в то время, судя по всему, Рейли уже не получал задания от командования британской разведкой, антисоветской деятельностью он заниматься продолжал. Сидней возлагал большие надежды на Савинкова, добивался финансирования его авантюрных планов английским, французским, польским, чешским правительствами, а иногда предоставлял и собственные средства. Рейли неоднократно встречался с Савинковым и инструктировал его перед поездками в СССР, в частности и перед последней, роковой, когда того сразу после перехода границы, арестовали чекисты. Такая же участь впоследствии постигла и самого Рейли. Несмотря на большой опыт участия в разведывательных операциях, он не сразу понял, что сам попал в умело расставленные чекистами сети.Сидней занимаясь улаживанием личных дел, много времени потратил на судебную тяжбу с одной из американских фирм по поводу выплаты ему комиссионных за проведённую сделку, но в результате дело он проиграл. В то же время Рейли совершил ряд поездок по США, во время которых читал антисоветские лекции и призывал эмигрантские круги к борьбе с большевистской угрозой.После ареста Бориса Савинкова Рейли оставался на антисоветском пространстве одной из самых заметных фигур, от которой можно было ожидать каких-либо действий с непредсказуемыми последствиями. Поэтому глава ОГПУ Феликс Дзержинский поставил перед своими подчинёнными задачу любой ценой выманить Рейли на территорию СССР. Его арестом должна была завершиться многоходовая операция под названием "Трест". Так чекисты назвали созданную ими в качестве "живца" конспиративную антибольшевистскую организацию, которая, якобы, активно действовала на советской территории и готовила вооруженное восстание.Как ни странно, Рейли попал на крючок. Со всех сторон советские агенты его настойчиво убеждали в реальности существования антисоветского подполья и в необходимости убедиться в этом лично, на месте. По пути из Соединенных Штатов в Финляндию, где, якобы, было "окно" на границе, он ненадолго остановился в Париже, и встретился с генералом Кутеповым. Тот поддержал идею поездки.Уже в Хельсинки Рейли попал под плотную опеку выступавших в роли подпольщиков агентов ОГПУ. В их сопровождении он пересёк границу в "прикормленном" месте и был доставлен сначала в Ленинград, а затем в Москву. Там на конспиративной квартире ему организовали встречу с руководством "подполья". Ничего не подозревая, он изложил свой план дальнейших действий, после чего его увезли прямиком на Лубянку.Сперва Сидней Рейли ничего не рассказывал и ни в чем не сознавался. Но ему припомнили участие в "заговоре послов" и другие дела, где он изрядно наследил, и по совокупности заслужил смертный приговор. Рейли понял, что "игра в молчанку" ничего не даст, и начал рассказывать всё, что касалось его антисоветской деятельности и работы на английскую разведку. Он надеялся, что после этого Великобритания приложит усилия для его обмена на кого-то из советских граждан. Он ошибся.С целью поощрения к сотрудничеству со следствием ему создали нормальные условия пребывания под стражей, стали даже вывозить в рестораны и на прогулки в Сокольники. Во время одной из таких прогулок его расстреляли при попытке к бегству. Тело привезли обратно в тюрьму, где его сфотографировали медэксперты, после чего Сиднея Рейли похоронили во дворе Лубянской тюрьмы. Это произошло 3 ноября 1925 года.Смерть Сиднея Рейли, как и вся его жизнь, так же оказалась покрыта тайной. В Ленинградской "Красной газете", еще задолго до выстрелов в Сокольниках, появилась заметка, в которой сообщалось, что Сидней был убит во время перехода советско-финской границы. При этом объяснялось, что Рейли и сопровождавшие его лица случайно наткнулись на пограничников, началась перестрелка, в которой он получил смертельное ранение. Длительное время в эту версию не верила ни английская сторона, ни законная супруга Рейли, которая пыталась провести собственное расследование, но из этого ничего не вышло.В то же время начали циркулировать разнообразные слухи и легенды о том, что Рейли, якобы, был перевербован органами ОГПУ и продолжает свою деятельность уже в новом качестве, изменил внешность и тому подобное. "Белые пятна", которыми сплошь пронизана биография Рейли, остались и после его смерти, более того, их стало только больше, что вполне укладывается в его характеристику как одного из величайших авантюристов своей эпохи.

https://ukraina.ru/20190925/1025103416.html

https://ukraina.ru/20220930/1039270546.html

https://ukraina.ru/20190517/1023620700.html

https://ukraina.ru/20190131/1022512264.html

https://ukraina.ru/20200703/1028145994.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, великобритания, разведка, разведчик, авантюра, шпионы, россия, ссср, революция