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Риттер Скотт: кто он

Риттер Скотт: кто он - 23.03.2023 Украина.ру

Риттер Скотт: кто он

Американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям

2023-03-23T18:22

2023-03-23T18:22

2023-03-23T18:22

новости

скотт риттер

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Уиильям Скотт Риттер-младший родился в семье военного в 1961 году в городе Гейнсвилле (штат Флорида). В 1979 году он окончил американскую среднюю школу в Кайзерслаутерне (ФРГ), а затем с отличием Колледж Франклина и Маршалла в Ланкастере (штат Пенсильвания) со степенью бакалавра гуманитарных наук в области истории СССР. В 1980 году начал службу в армии США рядовым. В мае 1984 года был назначен офицером разведки в Корпус морской пехоты США. На этой должности он прослужил около 12 лет. Он стал ведущим аналитиком Сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам советского вторжения в Афганистан и ирано-иракской войны. Во время «Бури в пустыне» он служил советником генерала Нормана Шварцкопфа по баллистическим ракетам. Риттер руководил разведывательными операциями для Организации Объединённых Наций с 1991 по 1998 год в качестве инспектора.В 2002 году Риттер отправился в Ирак, чтобы выступить перед парламентом как частное лицо. Он заявил, что США вот-вот совершат историческую ошибку, и призвал их разрешить возобновить проверки.С 2014 по 2017 год Риттер был колумнистом The Huffington Post.Автор книг: «Финал: решение проблемы Ирака — раз и навсегда», «Война в Ираке: что команда Буша не хочет, чтобы вы знали», «Пограничное правосудие: оружие массового уничтожения и американские контекстные книги», «Ирак конфиденциально: нераскрытая история заговора разведки с целью подрыва ООН и свержения Саддама Хусейна», «Ведение мира: искусство войны для антивоенного движения», «Цель по Ирану: правда о планах Белого дома по смене режима». Документальная лента «В зыбучих песках» доступна к просмотру с 2001 года.

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новости, скотт риттер