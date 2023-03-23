Риттер Скотт: кто он - 23.03.2023 Украина.ру
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Риттер Скотт: кто он
Риттер Скотт: кто он - 23.03.2023 Украина.ру
Риттер Скотт: кто он
Американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям
2023-03-23T18:22
2023-03-23T18:22
новости
скотт риттер
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Уиильям Скотт Риттер-младший родился в семье военного в 1961 году в городе Гейнсвилле (штат Флорида). В 1979 году он окончил американскую среднюю школу в Кайзерслаутерне (ФРГ), а затем с отличием Колледж Франклина и Маршалла в Ланкастере (штат Пенсильвания) со степенью бакалавра гуманитарных наук в области истории СССР. В 1980 году начал службу в армии США рядовым. В мае 1984 года был назначен офицером разведки в Корпус морской пехоты США. На этой должности он прослужил около 12 лет. Он стал ведущим аналитиком Сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам советского вторжения в Афганистан и ирано-иракской войны. Во время «Бури в пустыне» он служил советником генерала Нормана Шварцкопфа по баллистическим ракетам. Риттер руководил разведывательными операциями для Организации Объединённых Наций с 1991 по 1998 год в качестве инспектора.В 2002 году Риттер отправился в Ирак, чтобы выступить перед парламентом как частное лицо. Он заявил, что США вот-вот совершат историческую ошибку, и призвал их разрешить возобновить проверки.С 2014 по 2017 год Риттер был колумнистом The Huffington Post.Автор книг: «Финал: решение проблемы Ирака — раз и навсегда», «Война в Ираке: что команда Буша не хочет, чтобы вы знали», «Пограничное правосудие: оружие массового уничтожения и американские контекстные книги», «Ирак конфиденциально: нераскрытая история заговора разведки с целью подрыва ООН и свержения Саддама Хусейна», «Ведение мира: искусство войны для антивоенного движения», «Цель по Ирану: правда о планах Белого дома по смене режима». Документальная лента «В зыбучих песках» доступна к просмотру с 2001 года.
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Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, скотт риттер
Новости, Скотт Риттер

Риттер Скотт: кто он

18:22 23.03.2023
 
© commons.wikimedia.org / David ShankboneСкотт Риттер
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© commons.wikimedia.org / David Shankbone
Читать в
Американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям
Уиильям Скотт Риттер-младший родился в семье военного в 1961 году в городе Гейнсвилле (штат Флорида).
В 1979 году он окончил американскую среднюю школу в Кайзерслаутерне (ФРГ), а затем с отличием Колледж Франклина и Маршалла в Ланкастере (штат Пенсильвания) со степенью бакалавра гуманитарных наук в области истории СССР.
В 1980 году начал службу в армии США рядовым.
В мае 1984 года был назначен офицером разведки в Корпус морской пехоты США. На этой должности он прослужил около 12 лет. Он стал ведущим аналитиком Сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам советского вторжения в Афганистан и ирано-иракской войны.
Во время «Бури в пустыне» он служил советником генерала Нормана Шварцкопфа по баллистическим ракетам.
Риттер руководил разведывательными операциями для Организации Объединённых Наций с 1991 по 1998 год в качестве инспектора.
В 2002 году Риттер отправился в Ирак, чтобы выступить перед парламентом как частное лицо. Он заявил, что США вот-вот совершат историческую ошибку, и призвал их разрешить возобновить проверки.
С 2014 по 2017 год Риттер был колумнистом The Huffington Post.
Автор книг: «Финал: решение проблемы Ирака — раз и навсегда», «Война в Ираке: что команда Буша не хочет, чтобы вы знали», «Пограничное правосудие: оружие массового уничтожения и американские контекстные книги», «Ирак конфиденциально: нераскрытая история заговора разведки с целью подрыва ООН и свержения Саддама Хусейна», «Ведение мира: искусство войны для антивоенного движения», «Цель по Ирану: правда о планах Белого дома по смене режима».
Документальная лента «В зыбучих песках» доступна к просмотру с 2001 года.
 
НовостиСкотт Риттер
 
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