Рой беспилотников, решение УПЦ по Лавре, ВСУ у Артёмовска. Итоги 23 марта на Украине - 24.03.2023 Украина.ру
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Рой беспилотников, решение УПЦ по Лавре, ВСУ у Артёмовска. Итоги 23 марта на Украине
Рой беспилотников, решение УПЦ по Лавре, ВСУ у Артёмовска. Итоги 23 марта на Украине - 24.03.2023 Украина.ру
Рой беспилотников, решение УПЦ по Лавре, ВСУ у Артёмовска. Итоги 23 марта на Украине
Украинские СМИ сообщили о передаче беспилотников Тайванем. Украинская православная церковь призвала верующих отстоять Киево-Печерскую лавру, но "законным путём". ВСУ сосредоточили у Артёмовска группировку в 80 тыс. человек, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин
2023-03-23T18:00
2023-03-24T11:20
эксклюзив
хроники
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В четверг, 23 марта, Украинская православная церковь обнародовала обращение Синода к верующим, принятое тремя днями ранее.«Недавно весь православный мир всколыхнуло известие о безосновательном лишении Украинской православной церкви права находиться в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Представители министерства культуры и информационной политики Украины заявили о намерении выселить монашескую общину с территории Киево-Печерской лавры, которую монахи буквально подняли из руин за 35 лет со дня возобновления деятельности этого древнего монастыря. Монахов, иноков и послушников выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами, не содержащими в себе никакой реальной почвы», — отмечалось в обращении.В церкви заявили, что нынешнее время принесло «кроме внешних испытаний, множество внутренних испытаний».«Масштабное давление на верующих Украинской православной церкви растёт, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твёрдому и непоколебимому стоянию в вере, проповедующей не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие», — подчеркнул Синод УПЦ.В этом же обращении отмечалось, что верные УПЦ объединяются «в общих целях сохранения Украины».«И каждый из нас, как сознательный гражданин родного государства, организовался по мере своих сил в его защиту: наши люди совершают всестороннюю волонтёрскую деятельность, дают убежище переселенцам, безвозмездно и искренне помогают всем, чем могут. Благодаря вам, дорогие братья и сестры, наша церковь сделала многое: сотни тонн гуманитарной помощи и значительная финансовая поддержка нашли свое реальное необходимое предназначение. Подвиг обороны Родины на фронте, ежеминутно глядя в глаза смерти, несут тысячи верующих Украинской православной церкви, среди которых в том числе есть и прихожане нашей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Что же делают наши чиновники? Они презирают и разоряют святыни, стараясь нас, православных, всесторонне запугать, уговорить на некий "компромисс" и в результате просто уничтожить», — сообщил Синод УПЦ.Он напомнил, что в 1988 году музей передал монахам 15 построек, «находившихся в чрезвычайно ужасном состоянии».«За 35 лет по восстановлению монашеской жизни братия обители не просто отстроили и восстановили все вокруг, а приумножили и украсили киевский удел Божией Матери. Здесь ежеминутно теплится лампада молитвы за всех и за вся — в этих кротких вздохах к Богу живёт весь народ Украины», — указывалось в сообщении Синода УПЦ.Там же отмечалось, что сейчас многие верующие обращаются к священникам УПЦ с просьбой благословить духовную работу по защите законного права верующих и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской лавре. Синод поблагодарил верующих за это, а также за непоколебимую веру в Бога и любовь к церкви.«Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Пусть Господь молитвами преподобных Отцов Киево-Печерских помогает всем нам в благородном деле непоколебимого стояния на камне веры, наполняя ее плодами праведности во славу и похвалу Божию. Призываем на всех вас Божье благословение!» — резюмировалось в заявлении.Ранее в этот же день настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородской и Чернобыльский Павел заявил, что, может, голос совести воззовёт в душе президента Украины Владимира Зеленского, которого он знает как человека порядочного.«Вы ведёте войну не со мной, не с митрополитом Антонием, ни с Блаженнейшим (предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием. — Ред.). Вы ведёте войну с Богом. Мы — люди маленькие. И придёт время, скажет история своё. Такие унижения, насмешки, которые вы [себе позволяете], так называемые СМИ — это не очень приятно», — обратился Павел к украинским журналистам.Он также пригласил верующих на молитву в Киево-Печерскую лавру, пока ещё там располагается монастырь УПЦ. Православные монахи должны, согласно распоряжению Минкульта, покинуть лавру к 29 марта. Ситуация с лаврой уже вызвала осуждение не тольков России, но и в Европе.Рой дроновПопулярный на Украине телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на собственные источники сообщил о масштабной поставке беспилотников из Тайваня.«Наш источник в ОП рассказал, что Тайвань передал Украине почти тысячу БПЛА, у которых присутствует функция роя и они способны взаимодействовать между собой в автоматическом режиме. Генштаб собирается их применить в контрнаступлении на Крым, чтобы вызвать эффект неожиданности/паники у противника», — отмечалось в сообщении канала.Днём ранее Алексей Васильев — уроженец Днепропетровска, бывший замглавы администрации Бердянска — заявил об имеющейся у него информации по планам ВСУ атаковать при помощи массированного применения БПЛА.«Тревожные новости поступают от моих источников. Недавно Арестович бахвалился, мол, перед наступлением ВСУ, полетит просто огромное количество дронов и русская армия будет разбита. Разумеется, у него работа такая, вещать страшилки, сказанное необходимо делить на много. Тем не менее суть проблемы это не решает. Итак, вкратце о перспективах ВСУ. Как я уже писал, и множество сигналов поступало, что сейчас последняя попытка ВСУ нанести удар, и к осени фокус внимания на планете сместится на восток. Поэтому по логике ГШ Украины, последний шанс должен быть наверняка. Их цель — как можно сильнее ударить, нанести неприемлемый ущерб и согласиться на переговоры. Но чем наносить удар? Такого численного превосходства, как было в конце лета, у ВСУ уже нет. По количеству техники не так густо, новейших танков крохи. Авиации немного. И наши укрепления подготовили за несколько месяцев», — сообщил Васильев.В таких случаях козырь у ВСУ один.«С недавних пор стало известно, что по комплектации дронов закупщики ВСУ скупили почти весь рынок комплектующих FPV в Китае, по косвенным оценкам на 50–100 тыс. шт. у них уже подготовлены больше тысячи операторов этих моделей. Они массово делают из них камикадзе с кумулятивной гранатой от РПГ-7 либо с осколочной гранатой. И всё это накапливается перед наступлением», — отметил Васильев.По его словам, в этом случае проявляется сценарий ВСУ.«По-настоящему массовое применение таких дронов должно закошмарить наши позиции, выбить нам технику. И охотиться вплоть до отдельных бойцов. Для понимания: даже 10 тыс. камикадзе, выпущенные в одни сутки, и пусть эффективность будет всего 20%, только каждый пятый, тем не менее прикинуть потенциал», — указал он.По его словам, угроза вполне очевидна, однако с FPV-дронами, по его словам, можно бороться при помощи разных способов. Некоторые из них он указал.«При этом, по сути, возможность создать этот эффект роя, у ВСУ будет практически разовая. Их накопление — крайне длительный процесс, и запаса хватит на пару тройку попыток. Тем не менее в истории пока ещё до применения роя в бою не доходило, как именно это пройдёт, ещё никто не знает. И ещё, у нашей стороны есть парочка способов, которые тоже будут сюрпризом для ВСУ, так что не настолько всё плохо. Но относится к этой угрозе надо всерьёз», — подытожил Васильев.Ранее о преимуществах FPV-дронов сообщала украинская волонтёрка Мария Берлинская, развивавшая беспилотное направление в ВСУ с 2014 года. Она указывала, что БПЛА, имея стоимость в несколько сотен долларов, может наносить серьёзный урон технике и убивать бойцов.Она также отметила, что на Украине имеет смысл развивать сеть мини-мастерских по созданию дрона.Группировка у АртёмовскаОснователь группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинские войска сосредоточили 80 тыс. человек вокруг Артёмовска.«На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч [человек] вокруг Бахмута (Артёмовск). Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре», — заявил Пригожин.Ранее в этот же день командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о том, когда ВСУ перейдут в наступление в Артёмовске.«На этом участке фронта основной противник — ЧВК "Вагнера", который в настоящее время является самой подготовленной частью российского войска. Они &lt;...&gt; пока не потеряли наступательного потенциала, за счёт человеческого ресурса. Придёт время, когда и они кончатся. Мы используем эту возможность, как одно время сделали это под Киевом, под Харьковом, под Балаклией и Купянском», — заявил Сырский.При этом ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Артёмовск практически блокирован российскими военными.
https://ukraina.ru/20230323/1044668750.html
https://ukraina.ru/20230323/1044656576.html
https://ukraina.ru/20230322/1044648707.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Рой беспилотников, решение УПЦ по Лавре, ВСУ у Артёмовска. Итоги 23 марта на Украине

18:00 23.03.2023 (обновлено: 11:20 24.03.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВербное воскресенье на Украине
Вербное воскресенье на Украине - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские СМИ сообщили о передаче беспилотников Тайванем. Украинская православная церковь призвала верующих отстоять Киево-Печерскую лавру, но "законным путём". ВСУ сосредоточили у Артёмовска группировку в 80 тыс. человек, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин
В четверг, 23 марта, Украинская православная церковь обнародовала обращение Синода к верующим, принятое тремя днями ранее.
«Недавно весь православный мир всколыхнуло известие о безосновательном лишении Украинской православной церкви права находиться в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Представители министерства культуры и информационной политики Украины заявили о намерении выселить монашескую общину с территории Киево-Печерской лавры, которую монахи буквально подняли из руин за 35 лет со дня возобновления деятельности этого древнего монастыря. Монахов, иноков и послушников выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами, не содержащими в себе никакой реальной почвы», — отмечалось в обращении.
В церкви заявили, что нынешнее время принесло «кроме внешних испытаний, множество внутренних испытаний».
«Масштабное давление на верующих Украинской православной церкви растёт, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твёрдому и непоколебимому стоянию в вере, проповедующей не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие», — подчеркнул Синод УПЦ.
В этом же обращении отмечалось, что верные УПЦ объединяются «в общих целях сохранения Украины».
«И каждый из нас, как сознательный гражданин родного государства, организовался по мере своих сил в его защиту: наши люди совершают всестороннюю волонтёрскую деятельность, дают убежище переселенцам, безвозмездно и искренне помогают всем, чем могут. Благодаря вам, дорогие братья и сестры, наша церковь сделала многое: сотни тонн гуманитарной помощи и значительная финансовая поддержка нашли свое реальное необходимое предназначение. Подвиг обороны Родины на фронте, ежеминутно глядя в глаза смерти, несут тысячи верующих Украинской православной церкви, среди которых в том числе есть и прихожане нашей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Что же делают наши чиновники? Они презирают и разоряют святыни, стараясь нас, православных, всесторонне запугать, уговорить на некий "компромисс" и в результате просто уничтожить», — сообщил Синод УПЦ.
Он напомнил, что в 1988 году музей передал монахам 15 построек, «находившихся в чрезвычайно ужасном состоянии».
Памятник Николаю Щорсу в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 13:00
Конь Щорса, провокация на ЗАЭС, наступление на Артёмовск, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 мартаУкраина готовит провокацию на Запорожской АЭС. Украинские военные ожесточённо обстреливают регионы России, украинские спецслужбы проводят теракты в российских регионах. ВСУ скоро начнут наступать на Артёмовск. Стала известна возможная судьба памятника Щорсу
«За 35 лет по восстановлению монашеской жизни братия обители не просто отстроили и восстановили все вокруг, а приумножили и украсили киевский удел Божией Матери. Здесь ежеминутно теплится лампада молитвы за всех и за вся — в этих кротких вздохах к Богу живёт весь народ Украины», — указывалось в сообщении Синода УПЦ.
Там же отмечалось, что сейчас многие верующие обращаются к священникам УПЦ с просьбой благословить духовную работу по защите законного права верующих и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской лавре. Синод поблагодарил верующих за это, а также за непоколебимую веру в Бога и любовь к церкви.
«Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Пусть Господь молитвами преподобных Отцов Киево-Печерских помогает всем нам в благородном деле непоколебимого стояния на камне веры, наполняя ее плодами праведности во славу и похвалу Божию. Призываем на всех вас Божье благословение!» — резюмировалось в заявлении.
Ранее в этот же день настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородской и Чернобыльский Павел заявил, что, может, голос совести воззовёт в душе президента Украины Владимира Зеленского, которого он знает как человека порядочного.
«Вы ведёте войну не со мной, не с митрополитом Антонием, ни с Блаженнейшим (предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием. — Ред.). Вы ведёте войну с Богом. Мы — люди маленькие. И придёт время, скажет история своё. Такие унижения, насмешки, которые вы [себе позволяете], так называемые СМИ — это не очень приятно», — обратился Павел к украинским журналистам.
Он также пригласил верующих на молитву в Киево-Печерскую лавру, пока ещё там располагается монастырь УПЦ. Православные монахи должны, согласно распоряжению Минкульта, покинуть лавру к 29 марта. Ситуация с лаврой уже вызвала осуждение не тольков России, но и в Европе.
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 09:23
Поражения ВСУ и "Северные потоки", Харьков — герой, истребители НАТО. Главное на Украине на утро 23 мартаАмериканский журналист Сеймур Херш связал подрыв "Северных потоков" с поражениями Вооружённых сил Украины на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины". Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил передачи Украине западных истребителей
Рой дронов
Популярный на Украине телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на собственные источники сообщил о масштабной поставке беспилотников из Тайваня.
«Наш источник в ОП рассказал, что Тайвань передал Украине почти тысячу БПЛА, у которых присутствует функция роя и они способны взаимодействовать между собой в автоматическом режиме. Генштаб собирается их применить в контрнаступлении на Крым, чтобы вызвать эффект неожиданности/паники у противника», — отмечалось в сообщении канала.
Днём ранее Алексей Васильев — уроженец Днепропетровска, бывший замглавы администрации Бердянска — заявил об имеющейся у него информации по планам ВСУ атаковать при помощи массированного применения БПЛА.
«Тревожные новости поступают от моих источников. Недавно Арестович бахвалился, мол, перед наступлением ВСУ, полетит просто огромное количество дронов и русская армия будет разбита. Разумеется, у него работа такая, вещать страшилки, сказанное необходимо делить на много. Тем не менее суть проблемы это не решает. Итак, вкратце о перспективах ВСУ. Как я уже писал, и множество сигналов поступало, что сейчас последняя попытка ВСУ нанести удар, и к осени фокус внимания на планете сместится на восток. Поэтому по логике ГШ Украины, последний шанс должен быть наверняка. Их цель — как можно сильнее ударить, нанести неприемлемый ущерб и согласиться на переговоры. Но чем наносить удар? Такого численного превосходства, как было в конце лета, у ВСУ уже нет. По количеству техники не так густо, новейших танков крохи. Авиации немного. И наши укрепления подготовили за несколько месяцев», — сообщил Васильев.
В таких случаях козырь у ВСУ один.
«С недавних пор стало известно, что по комплектации дронов закупщики ВСУ скупили почти весь рынок комплектующих FPV в Китае, по косвенным оценкам на 50–100 тыс. шт. у них уже подготовлены больше тысячи операторов этих моделей. Они массово делают из них камикадзе с кумулятивной гранатой от РПГ-7 либо с осколочной гранатой. И всё это накапливается перед наступлением», — отметил Васильев.
По его словам, в этом случае проявляется сценарий ВСУ.
«По-настоящему массовое применение таких дронов должно закошмарить наши позиции, выбить нам технику. И охотиться вплоть до отдельных бойцов. Для понимания: даже 10 тыс. камикадзе, выпущенные в одни сутки, и пусть эффективность будет всего 20%, только каждый пятый, тем не менее прикинуть потенциал», — указал он.
визит Владимира Зеленского под Артёмовск - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 18:00
Визит Зеленского под Артёмовск, инспекция мощей. Итоги 22 марта на УкраинеКомиссия Минкульта проинспектировала ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл под Артёмовск
По его словам, угроза вполне очевидна, однако с FPV-дронами, по его словам, можно бороться при помощи разных способов. Некоторые из них он указал.
«При этом, по сути, возможность создать этот эффект роя, у ВСУ будет практически разовая. Их накопление — крайне длительный процесс, и запаса хватит на пару тройку попыток. Тем не менее в истории пока ещё до применения роя в бою не доходило, как именно это пройдёт, ещё никто не знает. И ещё, у нашей стороны есть парочка способов, которые тоже будут сюрпризом для ВСУ, так что не настолько всё плохо. Но относится к этой угрозе надо всерьёз», — подытожил Васильев.
Ранее о преимуществах FPV-дронов сообщала украинская волонтёрка Мария Берлинская, развивавшая беспилотное направление в ВСУ с 2014 года. Она указывала, что БПЛА, имея стоимость в несколько сотен долларов, может наносить серьёзный урон технике и убивать бойцов.
Она также отметила, что на Украине имеет смысл развивать сеть мини-мастерских по созданию дрона.
Группировка у Артёмовска
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинские войска сосредоточили 80 тыс. человек вокруг Артёмовска.
«На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч [человек] вокруг Бахмута (Артёмовск). Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре», — заявил Пригожин.
Ранее в этот же день командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о том, когда ВСУ перейдут в наступление в Артёмовске.
«На этом участке фронта основной противник — ЧВК "Вагнера", который в настоящее время является самой подготовленной частью российского войска. Они <...> пока не потеряли наступательного потенциала, за счёт человеческого ресурса. Придёт время, когда и они кончатся. Мы используем эту возможность, как одно время сделали это под Киевом, под Харьковом, под Балаклией и Купянском», — заявил Сырский.
При этом ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Артёмовск практически блокирован российскими военными.
 
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