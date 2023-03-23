https://ukraina.ru/20230323/1044684234.html

"Рынок реагирует": Новак объяснил снижение цен на нефть

"Рынок реагирует": Новак объяснил снижение цен на нефть - 23.03.2023 Украина.ру

"Рынок реагирует": Новак объяснил снижение цен на нефть

Падение мировых цен на нефть вызвано банковским кризисом в США и имеет краткосрочный эффект. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, в четверг, 23 марта, сказал вице-премьер РФ Александр Новак

2023-03-23T17:54

2023-03-23T17:54

2023-03-23T17:54

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александр новак

сша

банки

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Ранее стало известно, что дисконт на российскую экспортную нефть Urals к марке Brent по сравнению с серединой января снизился уже примерно на восемь долларов за баррель и продолжает сокращаться.За последние недели в США были закрыты сразу несколько крупных банков. В их числе Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.Американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что другие банки страны также могут столкнуться с проблемами по закону "эффекта домино".

https://ukraina.ru/20230322/1044648278.html

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2023

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новости, нефть, цена, александр новак, сша, банки