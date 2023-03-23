"Рынок реагирует": Новак объяснил снижение цен на нефть
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Падение мировых цен на нефть вызвано банковским кризисом в США и имеет краткосрочный эффект. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, в четверг, 23 марта, сказал вице-премьер РФ Александр Новак
"Я считаю, что падение цены связано с банковским кризисом, который достаточно большие риски в целом для экономики поднял. И, конечно, нефтяной рынок на это реагирует. Но, как мы видим, ситуация поправляется, и цена тоже несколько обратно уже отскочила. На мой взгляд, она даже в какой-то уже краткосрочной перспективе должна восстановиться до предыдущего уровня", – сказал Новак.
Ранее стало известно, что дисконт на российскую экспортную нефть Urals к марке Brent по сравнению с серединой января снизился уже примерно на восемь долларов за баррель и продолжает сокращаться.
За последние недели в США были закрыты сразу несколько крупных банков. В их числе Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.
Американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что другие банки страны также могут столкнуться с проблемами по закону "эффекта домино".
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