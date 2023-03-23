Истинные цели США могут вскрыться: что говорили об Украине в мире 23 марта
18:21 23.03.2023 (обновлено: 08:44 24.03.2023)
© AP / J. Scott Applewhite
© AP / J. Scott Applewhite
Мир на Украину способны вернуть Китай и США. Но только вместе
«Скажу честно, хоть и знаю, что кому-то это не понравится. Если мы хотим мира на Украине, то господин Байден и господин Си Цзиньпин когда-нибудь должны встретиться.
Было бы великолепно — это говорит глава правительства маленького Люксембурга, — если бы президент Америки и председатель КНР встретились и составили общий мирный план», — заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель перед началом саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.
Политик считает, что совместный мирный план Китая и США нашёл бы поддержку России и Украины.
«Пока мирный план остаётся исключительно китайским, европейцы будут говорить, что это проблема. А если таковой план будет чисто американским, то и другая сторона будет это рассматривать как проблему», – добавил Беттель.
План по урегулированию украинского кризиса, разработанный Пекином, предусматривает, в частности, прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине.
Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин сказал, что многие из этих пунктов могут лечь в основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
22 марта, 16:06От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействиеАгентства несколько грустно уже сообщили, что самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково и взяли курс на восток. В Москве остались только затихающее эхо от гимнов двух стран, затихающее ощущение праздника да надежды, что все это было не напрасно.
Китай выведет США на чистую воду по украинскому вопросу
Встреча лидеров РФ и Китая поставила администрацию президента США Джо Байдена в неудобное положение, пишет агентство Bloomberg.
«Официальные лица США публично выразили глубокий скептицизм по поводу китайской идеи, однако за закрытыми дверями чиновники делились беспокойством», — говорится в статье.
Как уточнил представитель Белого дома на условиях анонимности, Соединённые Штаты обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайского мирного плана: полный отказ от предложения Пекина докажет странам, уставшим от украинского конфликта и его экономических последствий, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине.
А Китаю удаётся находить восприимчивую аудиторию для своих дипломатических усилий по всему миру, отмечает Bloomberg.
Аннексия украинских территорий Румынией
Тем временем в Румынии прозвучала инициатива о включении в состав страны ряда украинских регионов.
«Независимый сенатор Диана Шошоакэ представила в сенат законопроект, посредством которого Румыния аннексирует территории, которые принадлежали ей в межвоенный период и которые сейчас являются частью Украины. По словам Шошоакэ, аннексия будет осуществлена с помощью простого закона с тремя статьями», — сообщает портал Hotnews.
29 декабря 2018, 07:39День в истории. 29 декабря: Румыния аннексировала БуковинуВ этот день 100 лет назад парламент Румынии приступил к ратификации декрета-закона о присоединении Буковины. Через два дня аннексия этого украиноязычного края была оформлена официально. В отличие от аннексии российской Бессарабии это не стоило Румынии военных усилий.
Предложение заключается во внесении в закон 129/1997, ратифицировавший Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной, трех новых статей:
1. О денонсации этого договора от 1997 года в 2027-м. Раньше не получится, поскольку документ продлевается каждые пять лет при отсутствии возражений сторон;
2. «Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, а именно север Северной Буковины, Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Исмаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров».
Что делать с проживающими на этой территории украинцами, не указано.
3. Наконец, Румыния может уведомить о территориальных изменениях международные органы, в том числе ООН.