https://ukraina.ru/20230323/1044681348.html

Истинные цели США могут вскрыться: что говорили об Украине в мире 23 марта

Истинные цели США могут вскрыться: что говорили об Украине в мире 23 марта - 24.03.2023 Украина.ру

Истинные цели США могут вскрыться: что говорили об Украине в мире 23 марта

Украина.ру, 24.03.2023

2023-03-23T18:21

2023-03-23T18:21

2023-03-24T08:44

эксклюзив

украина

спецоперация

сша

китай

мир

румыния

аннексия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg

Мир на Украину способны вернуть Китай и США. Но только вместе«Скажу честно, хоть и знаю, что кому-то это не понравится. Если мы хотим мира на Украине, то господин Байден и господин Си Цзиньпин когда-нибудь должны встретиться. Было бы великолепно — это говорит глава правительства маленького Люксембурга, — если бы президент Америки и председатель КНР встретились и составили общий мирный план», — заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель перед началом саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.Политик считает, что совместный мирный план Китая и США нашёл бы поддержку России и Украины.«Пока мирный план остаётся исключительно китайским, европейцы будут говорить, что это проблема. А если таковой план будет чисто американским, то и другая сторона будет это рассматривать как проблему», – добавил Беттель.План по урегулированию украинского кризиса, разработанный Пекином, предусматривает, в частности, прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин сказал, что многие из этих пунктов могут лечь в основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Китай выведет США на чистую воду по украинскому вопросуВстреча лидеров РФ и Китая поставила администрацию президента США Джо Байдена в неудобное положение, пишет агентство Bloomberg.«Официальные лица США публично выразили глубокий скептицизм по поводу китайской идеи, однако за закрытыми дверями чиновники делились беспокойством», — говорится в статье.Как уточнил представитель Белого дома на условиях анонимности, Соединённые Штаты обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайского мирного плана: полный отказ от предложения Пекина докажет странам, уставшим от украинского конфликта и его экономических последствий, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине.А Китаю удаётся находить восприимчивую аудиторию для своих дипломатических усилий по всему миру, отмечает Bloomberg.Аннексия украинских территорий РумыниейТем временем в Румынии прозвучала инициатива о включении в состав страны ряда украинских регионов.«Независимый сенатор Диана Шошоакэ представила в сенат законопроект, посредством которого Румыния аннексирует территории, которые принадлежали ей в межвоенный период и которые сейчас являются частью Украины. По словам Шошоакэ, аннексия будет осуществлена с помощью простого закона с тремя статьями», — сообщает портал Hotnews.Предложение заключается во внесении в закон 129/1997, ратифицировавший Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной, трех новых статей:1. О денонсации этого договора от 1997 года в 2027-м. Раньше не получится, поскольку документ продлевается каждые пять лет при отсутствии возражений сторон;2. «Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, а именно север Северной Буковины, Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Исмаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров».Что делать с проживающими на этой территории украинцами, не указано.3. Наконец, Румыния может уведомить о территориальных изменениях международные органы, в том числе ООН.

https://ukraina.ru/20230322/1044632800.html

https://ukraina.ru/20181229/1022242049.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, спецоперация, сша, китай, мир, румыния, аннексия