"Мы стали сильнее": Брежнева больше не скрывает, за кого она в конфликте России и Украины - 23.03.2023 Украина.ру
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"Мы стали сильнее": Брежнева больше не скрывает, за кого она в конфликте России и Украины
"Мы стали сильнее": Брежнева больше не скрывает, за кого она в конфликте России и Украины - 23.03.2023 Украина.ру
"Мы стали сильнее": Брежнева больше не скрывает, за кого она в конфликте России и Украины
Известная певица Вера Брежнева выпустила клип на украиноязычную песню "Такі ми люди" ("Такие мы люди"). В ролике она предстала в новом имидже, а в тексте песни угадываются намеки на симпатии певицы к Украине
2023-03-23T16:59
2023-03-23T16:59
новости
брежнева
украина
россия
спецоперация
песня
клип
украинский язык
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Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области. В 2006-м она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана и взяла его фамилию.Ради российской сцены артистка "сменила" ее на Брежнева, а после начала СВО вообще отказалась от фамилии, предпочтя псевдоним Vera.С весны прошлого года певица долгое время хранила молчание по поводу происходящего на родине, однако затем перестала давать концерты в РФ, а творческую деятельность решила продолжать исключительно на украинском языке. В песне "Такі ми люди" есть следующие строки: "Мы стали сильнее, чем думали будем. Где развалина – там зацветает цветок. Из-за боли и уныния родится истина""Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь. Песня и видео "Такі ми люди" являются отражением этих изменений. Но напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться - суперсила внутри нас самих", - говорится в подписи к видеоклипу на украинском языке от лица Брежневой. В ролике певица предстает с новой укороченной прической, волосы артистки выкрашены в черный цвет. Еще в 2019 году Брежнева заявляла, что не считает себя украинской певицей. Вера Брежнева является женой продюсера Константина Меладзе, который является гражданином Украины. Недавно пара выставила на продажу свою российскую жилплощадь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, брежнева, украина, россия, спецоперация, песня, клип, украинский язык
Новости, Брежнева, Украина, Россия, Спецоперация, песня, клип, украинский язык

"Мы стали сильнее": Брежнева больше не скрывает, за кого она в конфликте России и Украины

16:59 23.03.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / ververa
- РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / ververa
Читать в
Известная певица Вера Брежнева выпустила клип на украиноязычную песню "Такі ми люди" ("Такие мы люди"). В ролике она предстала в новом имидже, а в тексте песни угадываются намеки на симпатии певицы к Украине
Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области. В 2006-м она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана и взяла его фамилию.
Ради российской сцены артистка "сменила" ее на Брежнева, а после начала СВО вообще отказалась от фамилии, предпочтя псевдоним Vera.
С весны прошлого года певица долгое время хранила молчание по поводу происходящего на родине, однако затем перестала давать концерты в РФ, а творческую деятельность решила продолжать исключительно на украинском языке.
В песне "Такі ми люди" есть следующие строки:
"Мы стали сильнее, чем думали будем. Где развалина – там зацветает цветок. Из-за боли и уныния родится истина"
"Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь. Песня и видео "Такі ми люди" являются отражением этих изменений. Но напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться - суперсила внутри нас самих", - говорится в подписи к видеоклипу на украинском языке от лица Брежневой.
В ролике певица предстает с новой укороченной прической, волосы артистки выкрашены в черный цвет.
Еще в 2019 году Брежнева заявляла, что не считает себя украинской певицей.
Вера Брежнева является женой продюсера Константина Меладзе, который является гражданином Украины. Недавно пара выставила на продажу свою российскую жилплощадь.
Съемки праздничной передачи Русское Рождество Брежнева - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 13:05
Последствия "переобувания": объявившую себя украинкой Брежневу "вырезали" из российского сериала Певица Вера Брежнева, объявившая, что теперь будет выступать под именем Vera, лишилась эпизодической роли в российском сериале "Мажор" - кадры с ее участием вырезали из картины после того, как артистка осудила СВО и выехала из России. Об этом 16 февраля сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Телеграм-канале
 
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