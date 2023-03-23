https://ukraina.ru/20230323/1044681049.html

"Мы стали сильнее": Брежнева больше не скрывает, за кого она в конфликте России и Украины

"Мы стали сильнее": Брежнева больше не скрывает, за кого она в конфликте России и Украины - 23.03.2023 Украина.ру

"Мы стали сильнее": Брежнева больше не скрывает, за кого она в конфликте России и Украины

Известная певица Вера Брежнева выпустила клип на украиноязычную песню "Такі ми люди" ("Такие мы люди"). В ролике она предстала в новом имидже, а в тексте песни угадываются намеки на симпатии певицы к Украине

2023-03-23T16:59

2023-03-23T16:59

2023-03-23T16:59

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Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области. В 2006-м она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана и взяла его фамилию.Ради российской сцены артистка "сменила" ее на Брежнева, а после начала СВО вообще отказалась от фамилии, предпочтя псевдоним Vera.С весны прошлого года певица долгое время хранила молчание по поводу происходящего на родине, однако затем перестала давать концерты в РФ, а творческую деятельность решила продолжать исключительно на украинском языке. В песне "Такі ми люди" есть следующие строки: "Мы стали сильнее, чем думали будем. Где развалина – там зацветает цветок. Из-за боли и уныния родится истина""Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь. Песня и видео "Такі ми люди" являются отражением этих изменений. Но напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться - суперсила внутри нас самих", - говорится в подписи к видеоклипу на украинском языке от лица Брежневой. В ролике певица предстает с новой укороченной прической, волосы артистки выкрашены в черный цвет. Еще в 2019 году Брежнева заявляла, что не считает себя украинской певицей. Вера Брежнева является женой продюсера Константина Меладзе, который является гражданином Украины. Недавно пара выставила на продажу свою российскую жилплощадь.

https://ukraina.ru/20230216/1043638091.html

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новости, брежнева, украина, россия, спецоперация, песня, клип, украинский язык