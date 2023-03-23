https://ukraina.ru/20230323/1044680829.html

Глава Приднестровья: теракты в республике были направлены на дискредитацию России

Глава Приднестровья: теракты в республике были направлены на дискредитацию России - 23.03.2023 Украина.ру

Глава Приднестровья: теракты в республике были направлены на дискредитацию России

Предотвращенные в Приднестровье теракты были направлены на дискредитацию России и российских миротворцев. Такое заявление 23 марта сделал глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, его слова процитировала пресс-служба

2023-03-23T16:21

2023-03-23T16:21

2023-03-23T16:21

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теракт

приднестровье

россия

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Несколько дней назад прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что серию терактов в Приднестровье готовила СБУ. Речь идет о предотвращенных нападениях, готовившихся против президента республики, других должностных лиц Приднестровья, а также сотрудников ОБСЕ.Предполагалось, что заминированный автомобиль будет оставлен на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости, в троллейбусном кармане на дороге в сторону Кишинева. В подтверждение этой версии говорит видеозапись, которую вел из троллейбуса недалеко от этого места в момент проезда кортежа миссии один из террористов - Вячеслав Кисничан.Оказалось, что ранее он въехал ПМР с подельниками под видом украинских беженцев. Их курировали два сотрудника СБУ, которые передавали им деньги и взрывчатку.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.

https://ukraina.ru/20230323/1044656202.html

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новости, теракт, приднестровье, россия