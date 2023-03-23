Глава Приднестровья: теракты в республике были направлены на дискредитацию России - 23.03.2023 Украина.ру
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Глава Приднестровья: теракты в республике были направлены на дискредитацию России
Глава Приднестровья: теракты в республике были направлены на дискредитацию России - 23.03.2023 Украина.ру
Глава Приднестровья: теракты в республике были направлены на дискредитацию России
Предотвращенные в Приднестровье теракты были направлены на дискредитацию России и российских миротворцев. Такое заявление 23 марта сделал глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, его слова процитировала пресс-служба
2023-03-23T16:21
2023-03-23T16:21
новости
теракт
приднестровье
россия
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Несколько дней назад прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что серию терактов в Приднестровье готовила СБУ. Речь идет о предотвращенных нападениях, готовившихся против президента республики, других должностных лиц Приднестровья, а также сотрудников ОБСЕ.Предполагалось, что заминированный автомобиль будет оставлен на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости, в троллейбусном кармане на дороге в сторону Кишинева. В подтверждение этой версии говорит видеозапись, которую вел из троллейбуса недалеко от этого места в момент проезда кортежа миссии один из террористов - Вячеслав Кисничан.Оказалось, что ранее он въехал ПМР с подельниками под видом украинских беженцев. Их курировали два сотрудника СБУ, которые передавали им деньги и взрывчатку.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
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новости, теракт, приднестровье, россия
Новости, теракт, Приднестровье, Россия

Глава Приднестровья: теракты в республике были направлены на дискредитацию России

16:21 23.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВстреча вице-премьера РФ Д. Рогозина и президента Приднестровья В. Красносельского
Встреча вице-премьера РФ Д. Рогозина и президента Приднестровья В. Красносельского - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Предотвращенные в Приднестровье теракты были направлены на дискредитацию России и российских миротворцев. Такое заявление 23 марта сделал глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, его слова процитировала пресс-служба
"Два террористических акта, которые нам известны, которые не состоялись, были направлены на дискредитацию именно Российской Федерации, на дискредитацию миротворческой миссии Российской Федерации. Пусть даже не обвиняли бы Россию прямо в организации данных терактов. Но то, что обвинили бы миротворцев России в бездействии, в том, что они не могут физически обеспечить мир на земле, не могут обеспечить жизнь людей, тем более столь представительной Миссии ОБСЕ, – это, конечно, был бы уже факт", - сказал Красносельский.
Несколько дней назад прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что серию терактов в Приднестровье готовила СБУ. Речь идет о предотвращенных нападениях, готовившихся против президента республики, других должностных лиц Приднестровья, а также сотрудников ОБСЕ.
Предполагалось, что заминированный автомобиль будет оставлен на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости, в троллейбусном кармане на дороге в сторону Кишинева. В подтверждение этой версии говорит видеозапись, которую вел из троллейбуса недалеко от этого места в момент проезда кортежа миссии один из террористов - Вячеслав Кисничан.
Оказалось, что ранее он въехал ПМР с подельниками под видом украинских беженцев. Их курировали два сотрудника СБУ, которые передавали им деньги и взрывчатку.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
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