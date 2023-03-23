https://ukraina.ru/20230323/1044680584.html
СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского
СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского - 23.03.2023 Украина.ру
СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского
США финансируют Украину, а значит "казенные" американские доллары расходуются на гонения в отношении украинских верующих. К такому выводу пришел автор The American Conservative Тим Эндрюс в своей статье, посвященной ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ)
2023-03-23T16:06
2023-03-23T16:06
2023-03-23T16:06
новости
владимир зеленский
упц
сша
доллары
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Министерство культуры Украины, которому принадлежит Киево-Печерская лавра, ранее предписало монахам УПЦ освободить территорию монастырского комплекса. Такое решение было принято на фоне усиливающихся гонений киевского режима на каноническую церковь и попыткам подчинить ее раскольнической Православной церкви Украины.УПЦ осуждает Россию и патриарха Русской православной церкви Кирилла, благословляет своих прихожан на войну с РФ, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Зеленский прессует лояльную к нему УПЦ ради развязывания религиозной гражданской войны, полагает эксперт. В этом вопросе украинский президент выступает проводником интересов США, которым выгоден межрелигиозный раздор на Украине, чтобы втянуть в эти разборки Россию.Таким образом, написал Ищенко, Соединенные Штаты пытаются оттянуть поражение Зеленского и бросить новый вызов Москве, спровоцировав ее на наступление в защиту православных.
https://ukraina.ru/20230313/1044310339.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, упц, сша, доллары
Новости, Владимир Зеленский, УПЦ, США, доллары
СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского
США финансируют Украину, а значит "казенные" американские доллары расходуются на гонения в отношении украинских верующих. К такому выводу пришел автор The American Conservative Тим Эндрюс в своей статье, посвященной ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ)
Министерство культуры Украины, которому принадлежит Киево-Печерская лавра, ранее предписало монахам УПЦ освободить территорию монастырского комплекса. Такое решение было принято на фоне усиливающихся гонений киевского режима на каноническую церковь и попыткам подчинить ее раскольнической Православной церкви Украины.
"США финансируют правительство Зеленского. А значит, могут так или иначе повлиять на его действия. И если мы продолжим бездействовать и не возмутимся, что наши казенные доллары будут утекать на религиозные гонения, то на следующей неделе из Киева посыплются записи арестов благонамеренных украинцев — и, что самое ужасное, только за то, что они хотят молиться так, как им велит совесть", - написал автор.
УПЦ осуждает Россию и патриарха Русской православной церкви Кирилла, благословляет своих прихожан на войну с РФ, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Зеленский прессует лояльную к нему УПЦ ради развязывания религиозной гражданской войны, полагает эксперт. В этом вопросе украинский президент выступает проводником интересов США, которым выгоден межрелигиозный раздор на Украине, чтобы втянуть в эти разборки Россию.
Таким образом, написал Ищенко, Соединенные Штаты пытаются оттянуть поражение Зеленского и бросить новый вызов Москве, спровоцировав ее на наступление в защиту православных.