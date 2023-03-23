СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского - 23.03.2023 Украина.ру
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СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского
СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского - 23.03.2023 Украина.ру
СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского
США финансируют Украину, а значит "казенные" американские доллары расходуются на гонения в отношении украинских верующих. К такому выводу пришел автор The American Conservative Тим Эндрюс в своей статье, посвященной ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ)
2023-03-23T16:06
2023-03-23T16:06
новости
владимир зеленский
упц
сша
доллары
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Министерство культуры Украины, которому принадлежит Киево-Печерская лавра, ранее предписало монахам УПЦ освободить территорию монастырского комплекса. Такое решение было принято на фоне усиливающихся гонений киевского режима на каноническую церковь и попыткам подчинить ее раскольнической Православной церкви Украины.УПЦ осуждает Россию и патриарха Русской православной церкви Кирилла, благословляет своих прихожан на войну с РФ, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Зеленский прессует лояльную к нему УПЦ ради развязывания религиозной гражданской войны, полагает эксперт. В этом вопросе украинский президент выступает проводником интересов США, которым выгоден межрелигиозный раздор на Украине, чтобы втянуть в эти разборки Россию.Таким образом, написал Ищенко, Соединенные Штаты пытаются оттянуть поражение Зеленского и бросить новый вызов Москве, спровоцировав ее на наступление в защиту православных.
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новости, владимир зеленский, упц, сша, доллары
Новости, Владимир Зеленский, УПЦ, США, доллары

СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского

16:06 23.03.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныБайден Зеленский
Байден Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
США финансируют Украину, а значит "казенные" американские доллары расходуются на гонения в отношении украинских верующих. К такому выводу пришел автор The American Conservative Тим Эндрюс в своей статье, посвященной ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ)
Министерство культуры Украины, которому принадлежит Киево-Печерская лавра, ранее предписало монахам УПЦ освободить территорию монастырского комплекса. Такое решение было принято на фоне усиливающихся гонений киевского режима на каноническую церковь и попыткам подчинить ее раскольнической Православной церкви Украины.

"США финансируют правительство Зеленского. А значит, могут так или иначе повлиять на его действия. И если мы продолжим бездействовать и не возмутимся, что наши казенные доллары будут утекать на религиозные гонения, то на следующей неделе из Киева посыплются записи арестов благонамеренных украинцев — и, что самое ужасное, только за то, что они хотят молиться так, как им велит совесть", - написал автор.

УПЦ осуждает Россию и патриарха Русской православной церкви Кирилла, благословляет своих прихожан на войну с РФ, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Зеленский прессует лояльную к нему УПЦ ради развязывания религиозной гражданской войны, полагает эксперт. В этом вопросе украинский президент выступает проводником интересов США, которым выгоден межрелигиозный раздор на Украине, чтобы втянуть в эти разборки Россию.
Таким образом, написал Ищенко, Соединенные Штаты пытаются оттянуть поражение Зеленского и бросить новый вызов Москве, спровоцировав ее на наступление в защиту православных.
Православное Рождество на Украине - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
13 марта, 13:19
Религиозная война: Чтобы Путин воевал, Байден бьёт Зеленским ОнуфрияМитрополит Онуфрий протащил объявление УПЦ МП автокефалии де факто (без использования термина, но со всеми признаками полной самостоятельности).
 
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