https://ukraina.ru/20230323/1044680584.html

СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского

СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского - 23.03.2023 Украина.ру

СМИ: США стали спонсором церковных гонений Зеленского

США финансируют Украину, а значит "казенные" американские доллары расходуются на гонения в отношении украинских верующих. К такому выводу пришел автор The American Conservative Тим Эндрюс в своей статье, посвященной ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ)

2023-03-23T16:06

2023-03-23T16:06

2023-03-23T16:06

новости

владимир зеленский

упц

сша

доллары

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Министерство культуры Украины, которому принадлежит Киево-Печерская лавра, ранее предписало монахам УПЦ освободить территорию монастырского комплекса. Такое решение было принято на фоне усиливающихся гонений киевского режима на каноническую церковь и попыткам подчинить ее раскольнической Православной церкви Украины.УПЦ осуждает Россию и патриарха Русской православной церкви Кирилла, благословляет своих прихожан на войну с РФ, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Зеленский прессует лояльную к нему УПЦ ради развязывания религиозной гражданской войны, полагает эксперт. В этом вопросе украинский президент выступает проводником интересов США, которым выгоден межрелигиозный раздор на Украине, чтобы втянуть в эти разборки Россию.Таким образом, написал Ищенко, Соединенные Штаты пытаются оттянуть поражение Зеленского и бросить новый вызов Москве, спровоцировав ее на наступление в защиту православных.

https://ukraina.ru/20230313/1044310339.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, упц, сша, доллары