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"Всем в морду": поставят ли Украине оружие с ядерным компонентом - Ищенко. Видео

"Всем в морду": поставят ли Украине оружие с ядерным компонентом - Ищенко. Видео - 23.03.2023 Украина.ру

"Всем в морду": поставят ли Украине оружие с ядерным компонентом - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, почему Великобритания решила поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном и к каким... Украина.ру, 23.03.2023

2023-03-23T15:48

2023-03-23T15:48

2023-03-23T15:48

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

нато

китай

танки

уран

владимир путин

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, почему Великобритания решила поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном и к каким последствиям это приведет. Ранее Британия объявила о планах поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По словам замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди, они пойдут "пакетом" с танками Challenger 2.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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