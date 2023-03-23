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"Всем в морду": поставят ли Украине оружие с ядерным компонентом - Ищенко. Видео
"Всем в морду": поставят ли Украине оружие с ядерным компонентом - Ищенко. Видео - 23.03.2023 Украина.ру
"Всем в морду": поставят ли Украине оружие с ядерным компонентом - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, почему Великобритания решила поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном и к каким... Украина.ру, 23.03.2023
2023-03-23T15:48
2023-03-23T15:48
2023-03-23T15:48
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
нато
китай
танки
уран
владимир путин
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, почему Великобритания решила поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном и к каким последствиям это приведет. Ранее Британия объявила о планах поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По словам замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди, они пойдут "пакетом" с танками Challenger 2.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, нато, китай, танки, уран, владимир путин, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, НАТО, Китай, танки, уран, Владимир Путин
"Всем в морду": поставят ли Украине оружие с ядерным компонентом - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, почему Великобритания решила поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном и к каким последствиям это приведет. Ранее Британия объявила о планах поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По словам замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди, они пойдут "пакетом" с танками Challenger 2.